El Canal de Panamá, activo desde 1914, es una de las vías de tránsito esencial para el comercio global por la conectividad que brinda entre los océanos Atlántico y Pacífico. Según ComexPerú, nuestro país se encuentra entre los países que más provecho obtiene de esta vía en el mundo.

De acuerdo a cifras de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), asegura el gremio, Perú aportó al flujo de carga 7.2 millones de toneladas largas (TL) como país de origen y 12 millones de TL como país de destino en 2022. De esta forma se ubica en el puesto siete a nivel global y el tercero a nivel latinoamericano, detrás de Chile y México.

El líder absoluto del ranking es Estados Unidos, que movilizó 146.7 millones de TL como país de origen y 69.2 millones de TL como país de destino el año pasado. Le siguieron China, con 24.5 millones de TL como país de origen y 37.4 millones de TL como país de destino; y Japón, con 6.1 millones de TL como país de origen y 32.4 millones de TL como país de destino.

Efecto de sequías

Entre los meses de mayo, junio y julio el Canal de Panamá registró una ausencia de lluvias, a consecuencia de una grave sequía, lo que ha provocado que los los niveles de agua caigan a mínimos históricos observados por última vez en 2016, según ComexPerú.

Por ello, agrega el gremio, se impusieron restricciones con relación al calado de los barcos que atraviesan esta vía en no más de 44 pies (13.4 metros), por debajo de la media de 15.2 metros del año pasado. Así, el tránsito de buques diarios por el Canal se ha reducido de 36 a 32 buques, y se han presentado colas de más de 200 embarcaciones en el mes de agosto último.

Sin embargo, pasada la etapa más dura de la sequía, actualmente la congestión del canal ha ido mejorando. El 21 de setiembre último se registraron 104 buques en espera, según cifras de MarineTraffic, plataforma web que brinda información en tiempo real sobre los movimientos y la ubicación de los barcos.

Asimismo, existe una mejora significativa con relación a los tiempos de espera, puesto que, durante la segunda quincena de agosto, un buque granelero debía esperar aproximadamente 13 días para cruzar el canal, mientras que al 17 de setiembre el tiempo de espera ascendía a 5 días, señala ComexPerú.

¿Alternativas?

ComexPerú también precisó que, a raíz de que los tiempos de espera aún son elevados, consultoras de la industria marítima como la británica Drewry, han sugerido alternativas de transporte.

Según Drewry hay dos rutas a considerar: Costa Este de Estados Unidos-China (USEC, por sus siglas en inglés) y Colombia-Chile. En el caso de la primera ruta, dice la consultora, optar por bordear el cabo de Buena Esperanza (ubicado al extremo sur de África) supondría un aumento de costos del 28%, por lo que solo valdría la pena siempre y cuando el tiempo de espera fuera mayor a 22 días para cruzar el canal.

Por otro lado, para la ruta Colombia-Chile, desde puertos colombianos con salida al mar Caribe, optar por bordear el estrecho de Magallanes (extremo sur de Sudamérica) supondría un aumento de costos del 34%, equiparable a 12 días de espera para cruzar el Canal.

Por ese motivo, ComexPerú considera que escoger estas rutas alternativas no es favorable. A pesar de ello, el gremio no olvida que las restricciones para el calado permitido no cesarán en el corto plazo.

“Permanecerán por lo menos durante un año. Asimismo, es necesario reconocer que la causa principal de esta sequía se relaciona con fenómenos naturales, lo que supondría una problemática persistente en los siguientes años”, advierten en un comunicado.