Un nuevo mercado en crecimiento, según ha detectado la Junta Nacional del Banano (Junaba) es Chile, un destino donde la fruta es una de las más consumidas. Para este año, se estima pasar de tres contenedores a al menos seis contenedores de banano orgánico.

“Hasta hace algunos años se intentó enviar al mercado del sur, sin embargo, no prosperó debido a la fuerte competencia de Ecuador, el primer exportador y productor mundial del banano”, dijo Carlos Ruiz Silva, presidente de Junaba.

¿Qué cambió? El bajo precio de la producción peruana fue un factor relevante, además de la cercanía. “Eso ha incentivado el pedido hacia Perú”. Cabe indicar que la Asociación de Pequeños Productores de Banano “Líderes del Norte”, de Pampas de Hospital, en Tumbes, fue la que ha logrado consolidar sus envíos.

El otro país que se perfila como un nuevo mercado para los productores que integran la Junaba es Canadá.

“Luego de Estados Unidos y la Unión Europea, que concentran casi el 80% de nuestra exportación, Canadá se presenta como un mercado en crecimiento tras realizarse trabajos de promoción. Un exportador ha realizado un primer envío de cuatro contenedores semanales durante el 2022, y ahora su pedido alcanza los 15 contenedores por semana. La fruta la acopiará de Perú, también de Colombia y algo de Ecuador”, detalló Ruíz desde República Dominicana, donde éstos días se ha desarrollado el Foro Internacional de Banano Fairtrade.

Hasta el 2018, Canadá había recibido a penas el 1% de todo el banano orgánico que Perú exportó ese año. Japón, solo el 3% y Corea del Sur, el 6%; pese a que con los tres países el Perú mantiene acuerdos comerciales, por lo que las exportaciones hacia estos destinos no están sujetas a aranceles. A China tampoco se contabiliza envíos significativos.

Sin contar que tanto el mercado chileno como el canadiense no exigen los mismos requisitos que sí obliga la Unión Europea, entre ellos, el fairtrade ; es decir, el sello de comercio justo que tienen aquellos productos que cumplen con normas labores, un precio adecuado al productor y cumplen con estándares ambientales.

“En la Unión Europea hay estándares y requisitos cada vez más difíciles de cumplir desde el ámbito de costos. Si bien contra con un certificado fairtrade, como lo exige la UE, nos permite acceder a un precio de US$ 13 la caja de 18.14 Kg., el mismo banano sin certificación es adquirido por los supermercados y tiendas a solo US$ 4 o US$ 3, eso es lo que pagan. Pero no todos los productores tienen la posibilidad de tramitar el fairtrade”, señala.

Impacto de las lluvias

El reporte preliminar de Junaba es que al menos el 20% de las hectáreas de banano orgánico entre Tumbes y Piura desaparecieron debido a los derrumbes. Aún falta contabilizar aquellas áreas que están completamente inundadas y que podrían convertirse en foco del hongo Fusarium R4T , ya presente en algunas parcelas, según reportes del 2022.

Frente a esta situación, César Quispe, presidente de Agrobanco, indicó que la entidad ya comenzó con el proceso de reprogramación de créditos por seis meses a sus clientes, entre ellos, a bananeros. Datos hasta marzo, cuantifican que se aplicó la reprogramación a 22 productores de banano, clientes también del Banco Agropecuario. Y es que la entidad recién comenzó en el 2022 un proceso de suscripción de convenios con asociaciones y cooperativas productoras de la fruta.

Al cierre de marzo -los datos de abril aún se están analizando debido a la demora en el recojo de la información- Agrobanco reprogramó créditos por S/ 3.2 millones a 242 productores en total. De esta cifra, 19 están tramitando la activación de su seguro agrícola, pues registran pérdidas de más del 50% de sus plantaciones.

Las zonas de donde provienen la mayoría de clientes afectados son Chimbote, Chiclayo, Chulucanas, Sullana, Trujillo y Huaraz. Asimismo, además del banano, los otros cultivos afectados en la zona norte del país son el mango, arroz, caña de azúcar, ají y maracuyá.