La flota de camiones del país está operando con un 25% menos de sus unidades y es la encargada de transportar bienes de primera necesidad, como alimentos o medicinas. Si bien los fletes se mantienen desde que empezó la cuarentena para prevenir el coronavirus, podrían hasta duplicarse en los próximos 14 días, debido a que el sector afronta serias dificultades para desempeñar sus labores, advirtió Geovani Diez Villegas, gerente del Gremio de Transportes y Logística (GTL).

La temporal salida de circulación del 25% de la flota se debe a que muchas de estas unidades transportaban productos no esenciales (como minerales o bienes industriales) o que sus conductores tienen más de 65 años de edad y constituyen población de riesgo frente a la pandemia, por lo que han dejado de desempeñar sus actividades.

Sin embargo, indica que muchos de los vehículos que se encuentran en circulación tienen dificultades para trasladarse de un punto al otro del país, debido a que no se ha instruido adecuadamente a todo el personal de la Policía Nacional y el Ejército Peruano sobre los criterios para considerar qué productos son esenciales y pueden transportarse durante la cuarentena y cuáles no.

“En algunas partes no nos están dejando pasar, porque no están seguros de si los productos que estamos trasladando son de primera necesidad o no se reconoce que son insumos necesarios para la elaboración de estos productos. También pasa que no dejan transitar a los camiones vacíos que van a recoger recién los productos a cierta zona. Sin embargo, estamos en coordinación con el gobierno y finalmente los dejan pasar, pero ya se produjeron los retrasos”, manifestó Diez, en diálogo con Gestion.pe.

Asimismo, los camiones usualmente se dirigían a entregar una carga y regresaban con otra, pero ahora ya no es así, vuelven vacíos, lo que resulta menos rentable para el sector.

Por otro lado, si bien los precios internacionales del petróleo empezaron a caer a inicios de mes, Diez advierte que esto no se ve reflejado en los precios de los combustibles dentro del país, puesto que se mantienen al mismo nivel o incluso, sostiene, se han incrementado en algunos puntos del interior.

“Los precios podrían haberse reducido hasta en 16%, pero esto no se traslada hasta nosotros. Por eso pedimos un mayor control del Estado”, expresó el titular del gremio.

Además, señala que los conductores de los camiones tienen una gran dificultad para obtener alimentos, debido al cierre obligatorio de restaurantes, lo que los lleva a consumir alimentos envasados o a realizar grandes esfuerzos para conseguir comida.

“Si la situación continúa así y el Gobierno no toma medidas, vamos a vernos en la necesidad de elevar los fletes porque ahora nuestros gastos son mayores y estamos percibiendo menores ingresos. El próximo lunes o martes, podríamos incrementar los fletes en 50% y luego de una semana más, tendríamos que llegar hasta a duplicarlos”, manifestó.

Entre las medidas que el gremio exige al Gobierno se encuentran la exoneración del cobro de peajes durante el Estado de Emergencia, que, según señala, eleva la exposición de los conductores de los camiones al coronavirus, al tener que mantenerse en contacto constante con recaudadores.

En el país, indicó, operan unas 236,000 empresas de transporte de carga. Por Lima circulan 80,000 camiones que entran y salen: 11,000 transitan por la Panamericana Norte; 8,000 por la Panamericana Sur y 4,000 por la Carretera Central.

