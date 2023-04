Así lo indican cifras de Fresh Fruit, empresa especializada en inteligencia comercial para el sector agroexportador, según las cuales, al cierre de esa campaña, se llegó a exportar 286,657 toneladas por un valor de US$ 1,429 millones.

Esto ha significado un incremento de 30% en volumen y 9% en valor con respecto de la campaña anterior (2021-2022).

¿Qué evitó la caída del valor exportado?

Ese crecimiento se ha alcanzado, a pesar de que el precio promedio de esa fruta en el mercado internacional cayó hasta los US$ 4.99 por kilogramo, 16% menor. Es decir que el mayor volumen embarcado al mundo, habría permitido contrarrestar la caída en el precio.

En la referida campaña participaron más de 95 empresas exportadoras peruanas encargadas de distribuir al mercado internacional.

Las tres que más destacaron fueron Camposol S.A., con una participación de 13% y un precio promedio de US$ 4.61 por kilogramo; seguida por Hortifrut – Perú S.A.C., con 10% y un coste de US$ 4.65 por kilogramo; y Agrovision Perú S.A.C., con 8% y uno de los precios más altos (US$ 5.22 por kilogramo).

¿A cuántos países exportamos la fruta?

En la campaña 2022/2023, el arándano peruano llegó a más de 35 destinos, de los cuales tres de ellos concentraron el 86% de todos los envíos: Estados Unidos, con 52% de participación; Holanda, con 23%; y China, con una participación de 16%.

Los envíos hacia el país norteamericano llegaron a sumar 154,567 toneladas por US$ 748 millones, lo cual fue 27% mayor en volumen y 4% mayor en valor, con respecto a la campaña 2021/2022. El precio en esta plaza fue de US$ 4.84 por kilogramo, 5% menor.

En cuanto a las exportaciones hacia el mercado holandés, estas llegaron a totalizar 71,168 toneladas por US$ 335 millones; es decir, 40% más en volumen y 12% más en valor que la campaña pasada. En este país, el precio promedio fue de US$ 4.71 por kilogramo, superando en 3% al de la campaña previa.

Finalmente, a China se exportó 37,598 toneladas por US$ 222 millones, lo cual fue 39% mayor en volumen y 29% mayor en valor que la anterior campaña. Por otro lado, el precio en este destino llegó a los US$ 5.92 por kilogramo, uno de los más caros, consiguiendo superar hasta en 18% el de la campaña 2021/2022, detalla Fresh Fruit.

Fuente: Proarándanos

¿Qué retos enfrentan los exportadores de arándano?

Si bien se esperaba que el mayor volumen de esta temporada fuera absorbido por la apertura de nuevos mercados y el aumento de la demanda en plazas donde llega el arándano peruano, la oferta global ha crecido más de lo esperado, por lo que hubo un efecto negativo sobre los precios, explica.

Esa situación, anota, se agravó con los desafíos logísticos y los conflictos sociales internos y la guerra que continúa enfrentando a Rusia con Ucrania.

LEA TAMBIÉN: Gandules extenderá su línea de conservas con cinco nuevos productos

Los menores ingresos, indicó, no han podido cubrirse con ajustes en los costos de producción, pues el aumento de los fletes de los insumos agrícolas y su costo por la falta de los mismos ha seguido afectando a las empresas peruanas.

Y dentro de este panorama de retornos más ajustados, remarco, se siguen ampliando las exigencias de sustentabilidad, responsabilidad social y una posible recesión mundial, la cual podría llegar a afectar la elaboración y el consumo.

¿Qué factores afectan el retorno de los agroexportadores?

Según AGAP, desde el último año se observa una contracción en los retornos de los empresarios agroexportadores peruanos en general, debido a la caída en los precios de los productos pero también más sobrecostos laborales.

Esto último, a raíz de la eliminación de la Ley de Promoción Agraria, y su reemplazo por otra norma que hace más rígida para los empleadores, la contratación de trabajadores para esa actividad y sus incrementos salariales.

LEA TAMBIÉN: La explosión de palta Hass en Perú podría abrir una caja de Pandora

Además, según Luis Miguel Vegas, gerente general de la Asociación de Productores y Exportadores de Arándanos del Perú (Proarándanos), actualmente se observa una desaceleración en el ritmo de crecimiento de nuevas hectáreas destinadas al cultivo de esa fruta.

Detalló que, si bien se venía creciendo a un ritmo de 3,000 hectáreas nuevas para sembrar arándanos todos los años, el 2022 se han incorporado sólo poco más de 1,500 nuevas hectáreas, es decir hay un menor ritmo en su crecimiento en el país.

Además, observó que cada año aparecen nuevas variedades de arándanos en el extranjero, y si bien en el país hay un foco por el recambio de variedades antiguas, no necesariamente las nuevas variedades van a funcionar en las tierras de cada productor.