Desde el martes 8 hasta el 10 de noviembre se realizará en Paracas (Ica) la 60º CADE Ejecutivos organizada por IPAE Asociación Empresarial de manera presencial, luego de dos años de haberse realizado de manera virtual (2020 y 2021) por la pandemia del COVID-19.

Durante la segunda jornada de este evento (miércoles 9 de noviembre) se abordará el bloque “Inversión privada para el progreso: liderazgos necesarios y propuestas para reactivar la inversión privada” a cargo de Waldo Mendoza, Profesor del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

En ese sentido, surge la pregunta: ¿Cómo avanza este indicador en el país? De acuerdo a datos del Banco Central de Reserva (BCR) la inversión privada apenas creció 0.9% en el primer semestre del 2022, debido a los bajos niveles de confianza empresarial que se mantienen en el tramo pesimista y por el menor impulso de la autoconstrucción debido a la normalización de los hábitos de gasto de las familias.

El ente monetario también proyecta un crecimiento nulo para la inversión privada en 2022 (0%) por el impacto de menores expectativas empresariales en el segundo semestre, en tanto, para el año 2023 el el BCR espera un crecimiento de 1.8%.

BCR: inversión privada, proyección al 2023. (Infografía: Gestión)

El BCR indicó que las inversiones entre enero y julio de 2022 totalizaron US$ 2,780 millones, principalmente por las empresas Anglo American Quellaveco (US$ 705 millones), Antamina (US$ 225 millones) y Yanacocha (US$ 172 millones).

En tanto, la proyección para el periodo 2022-2023 considera la culminación de la construcción de los proyectos Quellaveco (US$ 5,5 mil millones de inversión total) y Ampliación de Toromocho (US$ 1,3 mil millones) en 2022. Adicionalmente, se espera que se inicie la fase de construcción de San Gabriel (US$ 0,4 mil millones) en 2022.

Por su parte, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) -en su informe Macroeconómico Multianual 2023-2026 - también estima que la inversión privada tendrá un crecimiento nulo en el 2022 (0%) y luego 2.5% en el 2023, sostenida principalmente por la mayor ejecución de inversiones en infraestructura, la implementación de medidas para la promoción de la inversión, en un entorno favorable para la recuperación progresiva de confianza de los inversionistas.

Detalló que la inversión en infraestructura estará sostenida por la mayor ejecución de grandes proyectos de inversión como el Terminal Portuario Chancay, Majes Siguas II, Terminal Portuario Muelle Sur, Línea 2 del Metro de Lima, y Ampliación del Aeropuerto Jorge Chávez, cuyos compromisos de inversión total superan los US$ 11,000 millones.