-En los últimos días, en Gestión hemos informado sobre este “efecto murciélago” que se está generando tras fijar topes a las tasas de interés. ¿Hay algo que se pueda hacer desde la SBS? ¿Cuál es la posición al respecto?

Pensamos que es una ley mala, que no es apropiado aplicar topes de tasas en los mercados financieros. Ya lo habíamos advertido, que tendría efectos sobre reducir la inclusión de personas, las que van a ser forzadas a ir a los prestamistas, los usureros, para obtener créditos. A la vez, tiene un efecto sobre las entidades financieras que reaccionan buscando recuperar parte de los ingresos perdidos, elevando las tasas de otros deudores que obtienen créditos o aplicando algunas comisiones. Desde el punto de vista de la SBS, esta es una respuesta “natural”. Lo que nosotros hubiéramos recomendado, y recomendaríamos, es que se elimine esta ley. No se trata de resolver una ley mala aplicando más regulación porque lo que estamos haciendo es generando problemas de represión en el mercado financiero que obstruyen su buen funcionamiento.

-¿Hay algo que se aliste alrededor de una posible regulación para las Fintech?

En el tema no hay nada que regular, si la Fintech quiere ser entidad que capta ya tiene todas las facilidades (normativas sobre operaciones en la nube, canales digitales, etcétera) y lo mismo para las que no captan. Si la Fintech presta y no quiere ser licenciada solo es sujeto obligado de UIF.

-En Chile se inició una reforma del sistema de pensiones. En el caso de Perú, ¿cómo podemos caminar hacia una reforma? ¿Es un tema que debería estar en la agenda hoy en día?

En Perú ha habido distintas comisiones de reforma, tanto del Ejecutivo como del Congreso. Se tienen trabajos serios de investigación como el que realizó la OCDE. Nosotros hicimos nuestra propuesta también que está en la página web de la SBS. Y son todas propuestas que toman en cuenta el diagnóstico de la situación de los sistemas de pensiones en Perú. Deberíamos concentrarnos en esto, crear un sistema de pensiones que se adecue a nuestra realidad, que tome en cuenta la condición de elevada informalidad que tenemos en nuestra población laboral.

Lo que deberíamos buscar es una reforma de pensiones que aumente la cobertura y esto implica sistema de aportes novedosos que estimulen el aporte de los independientes como el de los informales, y a la vez aumente el monto de los aportes. Es fundamental regresar al sistema de fin único que es lo que deben tener todo sistema de pensiones. Los sistemas de pensiones son para otorgar un ingreso durante la vejez de la población. No son para dar un seguro de desempleo o para realizar gastos en distintas circunstancias en las que se encuentra el trabajador. Si uno da otros usos al sistema de pensiones, termina teniendo menores pensiones durante la vejez.

“Lo que necesitamos es mayor cobertura, mayores aportes, un fin único, un sistema que tome en cuenta que la población tiene distintos niveles de ingresos. Por lo tanto, es necesario -por ejemplo- tener varios pilares. Un sistema no contributivo, para los de extrema pobreza, un sistema semicontributivo, un sistema contributivo, y un sistema de ahorro voluntario. Complementariamente, debemos mejorar las normas de inversiones, las normas de comisiones, entre otros, en un contexto de sostenibilidad fiscal”, dijo Socorro Heysen Zegarra, Superintendente de Banca, Seguros y AFP.

-Entonces, ¿deberíamos asumir que se trata de un tema de largo aliento?

Técnicamente las cosas están bastante claras. Lo que se necesita es un trabajo de consensos políticos con la debida seriedad que el tema amerita. Eso es lo que tenemos que hacer y dejar de aprobar leyes que lo que van haciendo es erosionando los fondos de pensiones y dificultando la posibilidad de hacer una buena reforma de mediano plazo.

-¿Se mantiene como fecha febrero 2023 para que ya no haya este cobro de comisión mixta que había hasta ahora?

A partir de la próxima licitación (de las AFP) los que estén afiliados a la comisión mixta, solamente pagarán la comisión por saldo.

-¿Hay otros cambios similares que estén alistando desde la SBS?

Creo que cualquier cambio de fondo debe realizarse en el contexto de una reforma. Nosotros podemos hacer mejoras en el margen de los regímenes de inversiones, de comisiones, pero no son cambios fundamentales. Los cambios fundamentales tienen que venir producto de un consenso serio y un trabajo serio de todas las fuerzas políticas, con la debida explicación a la población de por qué es necesario un sistema de pensiones, por qué se necesita aportar para la vejez.

-Habló de la subasta de las AFP. ¿Cómo va el proceso actualmente?

En el caso de la subasta de AFP, la fecha ya está dada: es el 16 de diciembre. Lo que esperamos es que continúe reduciéndose la comisión mixta que se viene cobrando a los afiliados.

-Sobre la subasta de seguros, ¿habrá un factor adicional a considerar en el proceso?

En el caso de la subasta del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, va a haber una subasta en un contexto complejo. Las compañías se están enfrentando el aumento de siniestralidad que se ha producido a raíz de la pandemia. Tanto por aumento de casos de sobrevivencia como casos de invalidez. En ese contexto, vamos a realizar una subasta que probablemente no nos lleve a una reducción significativa de las primas.

-Las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito recibieron luz verde del Congreso de la República para emitir tarjetas de crédito sin necesidad de pasar por una autorización previa de la SBS. ¿Qué piensan al respecto?

Hemos pedido al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que el Ejecutivo observe la ley. Estamos a la espera de la respuesta del Ejecutivo al respecto. La ley todavía no está promulgada. Nuestro pedido es que se observe solo ese aspecto de la ley porque tiene una serie de otros temas que sí son favorables. No damos por perdida la batalla en ese tema.

-¿Se mantendrá en el cargo hacia adelante?

Yo estoy ejerciendo el cargo en la medida que no sea designado a un sucesor. Yo estoy a la espera de eso.