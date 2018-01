Brexit duro podría costarle 482,000 empleos al Reino Unido

(Bloomberg). Separarse de la Unión Europea sin un acuerdo en 2019 podría costarle casi medio millón de empleos al Reino Unido, concluyó un informe, mientras que el número de vacantes en la fundamental industria financiera de Londres sufrió su mayor desplome en tres años.



Si no se llega a un acuerdo, el país también podría sufrir una reducción de inversiones de cerca de 50,000 millones de libras (US$68,000 millones) para 2030, según el informe encargado a Cambridge Econometrics por el alcalde de Londres, Sadiq Khan.



La proyección creó modelos para cinco escenarios distintos del Brexit, desde la forma más dura hasta la más blanda, y desglosó el impacto económico en nueve industrias, desde la construcción hasta las finanzas.



El informe se publicó horas después que la empresa de selección de personal Morgan McKinley publicó una encuesta que reveló que el número de vacantes de empleo en la industria financiera londinense cayó 52%en diciembre, el peor bajón en tres años.



También hubo un declive interanual del 37% en el número de vacantes, lo cual subraya el inminente “Bréxodo” de la City, dijo la empresa.



“En diciembre, la City vibra con las fiestas de fin de año y no con las contrataciones, así que es de esperarse una caída”, dijo el director de operaciones Hakan Enver en el informe, publicado este jueves. “Pero es alarmante que sea tan estruendosa”.



Pérdidas

En el peor escenario del estudio de Cambridge, la primera ministra Theresa May no conseguiría una transición de dos años para facilitarles el cambio a las empresas, situación que solo en Londres podría destruir 87,000 puestos de trabajo y provocar 10 años de crecimiento reducido, según la oficina de Khan.



Las negociaciones con la UE se retomarán en marzo y el status de los bancos será el nuevo campo de batalla en las discusiones comerciales.



El informe llega en mal momento para la primera ministra, que este jueves se reunirá con los financistas de la City, empresas como Goldman Sachs Group, HSBC Holdings y London Stock Exchange Group, para discutir la protección de sus intereses después del Brexit.



El estudio afirmó que, de no haber acuerdo, la industria a la que peor le irá son los servicios financieros y profesionales, con la destrucción de hasta 119,000 puestos en todo el país.



Es probable que el informe encargado por Khan también avergüence a May tras la confesión hecha el mes pasado por el secretario del Brexit, David Davis, que dijo que el Gobierno no realizó un análisis detallado del impacto de los escenarios del Brexit en los diversos sectores de la economía.



Una serie de documentos anunciados con bombos y platillos que el Parlamento insistió en ver terminó siendo un conjunto de declaraciones de obviedades.



Khan, miembro del Partido Laborista, el principal partido opositor, anunció que había encargado el informe tras la admisión de Davis. A este los legisladores lo obligaron a publicar estudios que, según su descripción, contenían “detalles pormenorizados” sobre el impacto del Brexit en la economía, pero que según reclamaron los legisladores no contenían nada que no pudiera encontrarse en Wikipedia.



“Si el Gobierno sigue manejando mal las negociaciones, podríamos encaminarnos hacia una década pérdida con menos crecimiento y empleo”, dijo Khan en un comunicado.