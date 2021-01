Antes de culminar el 2020, se publicó la Ley N° 31110, Ley del Régimen Laboral Agrario y de Incentivos para el Sector Agrario y Riego, Agroexportador y Agroindustrial, que -entre otros- estableció el pago de una Bonificación Especial por Trabajo Agrario (BETA) equivalente al 30% de la Remuneración Mínima Vital (RMV), es decir, de S/ 279. Dicho BETA no es de carácter remunerativo.

En este contexto, el Ejecutivo deberá presentar una primera versión del reglamento general el 30 de enero, para detallar la aplicación de la nueva Ley Agraria. La recepción de aportes fue entre el 12 y 16 de este mes, y mañana se deberán sistematizar las propuestas para que el día 22 se puedan validar en una reunión.

Jorge Toyama, socio de Vinatea & Toyama y consultor en temas laborales, señaló que actualmente -sin contar con el reglamento aprobado- se han presentado diferentes dudas sobre cómo se entregará este BETA. Por ejemplo, refirió, que aún no se conoce si se pagará también dentro de de vacaciones, si está afecto al Impuesto a la Renta de Quinta Categoría, entre otras precisiones técnicas que aún no son claras. Además, de cuáles son las definiciones más detalladas de lo que el reglamento considerará es personal administrativo y de soporte técnico (ya que según la ley, estos no están incluidos en la nueva Ley Agraria).

En esa línea, señaló que desde las empresas del sector agroexportador se ha propuesto el pago del BETA en vacaciones, que trabajadores como choferes, mecánicos, entre otros también puedan ser incorporados entre los empleados que aplican para recibir el bono; y que la bonificación no esté afecta al Impuesto a la Renta de Quinta Categoría.

Sin embargo, cabe recordar, que a inicios de este mes -ya con la ley aprobada- habían trabajadores que no se mostraron a favor del nuevo bono. Es más, consideraron que debe aprobarse un incremento remunerativo, lo que significaría que se elevaría la RMV solo para el sector agrario, contraviniendo lo establecido en el país (que es el diálogo tripartito en el Consejo Nacional de Trabajo para cualquier propuesta de incremento del salario básico, el que de acordarse, se aplica en general, y no solo para un sector productivo).

Toyama agregó que en este periodo, en el que no se cuenta con el reglamento, la Sunafil debería tener una interpretación “light” de la ley para evitar sancionar a las empresas que aún no conocen a detalle cómo se aplicará la nueva Ley Agraria en el sector. “Algunas empresas están dando adelantos porque no saben si a este y otro puesto de trabajo le toca BETA o no le toca. Otras, por ejemplo, no le están pagando a los choferes (este bono) porque están esperando lo que el reglamento”, anotó.

“Ojalá que se cumplan con los plazos (para la elaboración del reglamento) porque hay mucha incertidumbre. No solo en el tema del BETA, sino en lo establecido para la alimentación y el transporte del trabajador”, puntualizó.

Nuevo sistema de pagos Ingresos de trabajador S/ Remuneración Básica 31 Gratificaciones 5.17 CTS 3.01 Bon. Essalud de gratificaciones 0.36 Asignación familiar 3.10 Bono BETA 9.30 Descanso semanal obligatorio 8.66 Descanso vacacional 3.62 TOTAL FINAL 64.22 Descuento de AFP (12%) -5.13 TOTAL NETO 55.47 Fuente: Vinatea & Toyama