En esta edición, Best Lawyers presenta la lista de Best Lawyers y Lawyers of the Year (Gestión 10.11.2023). Estos rankings se han erigido en una referencia fundamental para la identificación de los líderes en el campo legal peruano.

La base de la metodología es la confianza en la opinión de los propios colegas de los abogados nominados. Se da voz a miles de los abogados más destacados del Perú, quienes, a través de una encuesta exhaustiva y confidencial, evalúan a sus compañeros en función de su excelencia en diversas especialidades legales.

La metodología utilizada para compilar Best Lawyers no ha sufrido cambios desde su primera edición hace más de cuatro décadas, lo que la consolida como un estándar.

Para asegurar la corrección y equidad del proceso de selección, Best Lawyers emplea diversas herramientas metodológicas para identificar y corregir posibles anomalías tanto en el proceso de nominación como de votación.

A

Nombre Apellido Especialidad Firma Ada Alegre Medio ambiente Ada Alegre Consultores S.A.C. Adriana Barrera Propiedad intelectual BARLAW - Barrera & Asociados Alan Nores Garcia Banca y finanzas Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados Alberto Delgado Venegas Energía Miranda & Amado Alberto Delgado Venegas Minería Miranda & Amado Alberto Rebaza Banca y finanzas Rebaza, Alcázar & De Las Casas Alberto Rebaza Corporativo y M&A Rebaza, Alcázar & De Las Casas Alberto Rebaza Capital privado Rebaza, Alcázar & De Las Casas Alberto Varillas Cueto Trabajo y empleo GSA Alberto Varillas Cueto Petróleo y gas GSA Alejandro Falla Derecho administrativo y público Bullard Falla Ezcurra + Alejandro Falla Comunicaciones Bullard Falla Ezcurra + Alejandro Falla Competencia / Antimonopolio Bullard Falla Ezcurra + Alejandro Manayalle Competencia / Antimonopolio Rodrigo, Elías & Medrano Abogados Alejandro Manayalle Energía Rodrigo, Elías & Medrano Abogados Alex Córdova Impuestos Rodrigo, Elías & Medrano Abogados Alex Morris Corporativo y M&A Rodrigo, Elías & Medrano Abogados Alex Morris Impuestos Rodrigo, Elías & Medrano Abogados Alexa Adriazola Impuestos Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría Alexander Campos Financiamiento de proyectos Campos Arbitraje e Infraestructura Alexandra Orbezo Corporativo y M&A Rebaza, Alcázar & De Las Casas Alfonso Montoya Corporativo y M&A Rodrigo, Elías & Medrano Abogados Alfonso Montoya Minería Rodrigo, Elías & Medrano Abogados Alfonso Montoya Financiamiento de proyectos Rodrigo, Elías & Medrano Abogados Alfonso Higa García Trabajo y empleo Estudio Vinatea & Toyama Alfonso Javier Alvarez-Calderón Yrigoyen Abitraje y mediación Estudio Alvarez Calderón Alfredo Barreda Propiedad intelectual Barreda Moller Alfredo Bullard Derecho administrativo y público Bullard Falla Ezcurra + Alfredo Bullard Abitraje y mediación Bullard Falla Ezcurra + Alfredo Bullard Competencia / Antimonopolio Bullard Falla Ezcurra + Alfredo Filomeno Ramirez Corporativo y M&A Hernández & Cía. Abogados Alfredo Filomeno Ramirez Financiamiento de proyectos Hernández & Cía. Abogados Alfredo Gastañeta Impuestos GSA Alfredo Salvador Vargas Trabajo y empleo Estudio Vinatea & Toyama Alonso Miranda Vargas Banca y finanzas Estudio Echecopar - member firm of Baker McKenzie International Alonso Miranda Vargas Mercado de capitales Estudio Echecopar - member firm of Baker McKenzie International Alonso Rey Energía Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados Alonso Rey Financiamiento de proyectos Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados Alvaro Del Valle Banca y finanzas Miranda & Amado Alvaro Echeandia Propiedad intelectual Thorne Echeandia & Lema Abogados Álvaro Klauer Energía Cuatrecasas, S.L.P. Ana María Arrarte Arisnabarreta Arbitraje y mediación Estudio Echecopar - member firm of Baker McKenzie International Ana María Arrarte Arisnabarreta Litigio Estudio Echecopar - member firm of Baker McKenzie International Ana Sofia Reyna Palacios Derecho administrativo y público Estudio Echecopar - member firm of Baker McKenzie International Andrés Kuan-Veng Cabrejo Banca y finanzas Rubio Leguía Normand Andrés Kuan-Veng Cabrejo Mercado de capitales Rubio Leguía Normand Aníbal Quiroga León Arbitraje y mediación Asesoría Legal y Defensa Procesal S.A.C. Aníbal Quiroga León Litigio Asesoría Legal y Defensa Procesal S.A.C. Antonio Guarniz Izquierdo Mercado de capitales Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría Aracelli Morales Arenas Trabajo y empleo Miranda & Amado Armando Gutierrez Trabajo y empleo Rubio Leguía Normand Arturo Aza Riva Litigio Rodrigo, Elías & Medrano Abogados Arturo Tello Díaz Propiedad intelectual Osterling Abogados Arturo Tuesta Madueño Impuestos PwC Peru Ary Alcántara Empleo y trabajo Osterling Abogados Augusto Effio Derecho administrativo y público Rodrigo, Elías & Medrano Abogados Fuente: Best Lawyers

B y C

Nombre Apellido Especialidad Firma Brendan Oviedo Energía Hernández & Cía. Abogados Bruno Amiel Corporativo y M&A Miranda & Amado Bruno Amiel Financiamiento de proyectos Miranda & Amado Bruno Marchese Litigio Rubio Leguía Normand Camilo Maruy Impuestos Rebaza, Alcázar & De Las Casas Carla Peirano Impuestos Estudio Echecopar - firma miembro de Baker McKenzie International Carlo Viacava Corporativo y M&A Estudio Olaechea Carlos Arata Banca y finanzas Rubio Leguía Normand Carlos Auza Propiedad intelectual Barreda Moller Carlos Blancas Bustamante Trabajo y empleo Estudio Carlos Blancas Bustamante Abogados Carlos Cadillo Ángeles Trabajo y empleo Miranda & Amado Carlos Carpio Derecho administrativo y público Rodrigo, Elías & Medrano Abogados Carlos Carpio Real Estate Rodrigo, Elías & Medrano Abogados Carlos Chirinos Impuestos CMS Grau Carlos Cornejo Vargas Trabajo y empleo Cornejo & Santiváñez Carlos Fernández-Dávila W. Propiedad intelectual Fernández-Dávila Abogados Carlos Fernández-Dávila W. Ciencias de la vida Fernández-Dávila Abogados Carlos Glave Litigio Miranda & Amado Carlos Gomero Rigacci Energía LQG Energy & Mining Consulting Carlos Hamann García Belaúnde Petróleo y gas CMS Grau Carlos Lasarte de Launet Banca y finanzas Cuatrecasas, S.L.P. Carlos Monteza Derecho administrativo y público MOAR Abogados Carlos Monteza Energía MOAR Abogados Carlos Moreano Impuestos Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría Carlos Núñez Financiamiento de proyectos DLA Piper Perú Carlos Quispe Trabajo y empleo Rodrigo, Elías & Medrano Abogados Carlos Rodríguez Manrique Derecho administrativo y público Amprimo, Flury, Barboza & Rodriguez Abogados Carlos Rodríguez Manrique Litigio Amprimo, Flury, Barboza & Rodriguez Abogados Carlos Sacovertiz Banca y finanzas Sacovertiz & Landerer Carlos A. Patrón Derecho administrativo y público Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados Carlos A. Patrón Competencia / Antimonopolio Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados Carlos A. Patrón Derecho mercantil Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados Carlos Raul Vizquerra Corporativo y M&A Vizquerra, Córdova & Gálvez Abogados Carolina Cueva Gobierno corporativo y compliance CMS Grau Carolina Cueva Derecho penal CMS Grau Carolina Gajate Benavides Real Estate CMS Grau Cecilia Gonzáles Guerra Minería CMS Grau Cecilia Guzmán-Barrón Trabajo y empleo DLA Piper Perú Cecilia Hernández Impuestos Hernández y Ugarelli Abogados y Consultores Cesar Arbe Saldaña Corporativo y M&A Arbe Abogados Cesar Arbe Saldaña Inversión Arbe Abogados César Azabache Caracciolo Derecho penal Azabache Caracciolo Abogados César Gonzales Hunt Trabajo y empleo Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría César Luna Victoria Impuestos Rebaza, Alcázar & De Las Casas César Nakazaki Derecho penal Sousa & Nakazaki Abogados César Puntriano Rosas Trabajo y empleo Muñiz, Olaya, Meléndez, Castro, Ono & Herrera Abogados César Luna Victoria Corporativo y M&A Rebaza, Alcázar & De Las Casas Christa Caro Trabajo y empleo Amprimo, Flury, Barboza & Rodriguez Abogados Claudia Chong Corporativo y M&A Petra Legal Claudia Flecha Trabajo y empleo CMS Grau Claudio Berastain Real Estate Estudio De la Flor, García Montufar, Arata & Asociados Cristina Chang Impuestos De Bracamonte, Haaker & Castellares Abogados Cristina De la Piedra Impuestos Estudio Echecopar - firma miembro de Baker McKenzie International Fuente: Best Lawyers

D y E

Nombre Apellido Especialidad Firma Dafne Ramos Propiedad intelectual MCG Law Firm Daniel Figallo Rivadeneyra Derecho administrativo y público Benites, Vargas & Ugaz Abogados Daniel Gonzales Corporativo y M&A Rebaza, Alcázar & De Las Casas Daniel Linares Avilez Litigio Linares Abogados Daniel Ono Hirata Impuestos Muñiz, Olaya, Meléndez, Castro, Ono & Herrera Abogados Daniela Garcia Energía Rubio Leguía Normand Dante Sanguinetti Marroquín Impuestos Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría David Zamora Impuestos BZ Estudio David Santa Cruz Impuestos Hernández & Cía. Abogados Diana Briones Energía Rodrigo, Elías & Medrano Abogados Diego Abeo Gobierno corporativo y compliance Estudio Olaechea Diego Carrión Banca y finanzas Cuatrecasas, S.L.P. Diego Carrión Corporativo y M&A Cuatrecasas, S.L.P. Diego Carrión Private Equity Cuatrecasas, S.L.P. Diego Grisolle Minería Petra Legal Diego Harman Vargas Financiamiento de proyectos Garrigues Diego Peschiera Banca y finanzas CMS Grau Diego Peschiera Corporativo y M&A CMS Grau Diego Calmet Mujica Derecho mercantil GSA Dino Carlos Caro Coria Gobierno corporativo y compliance Caro & Asociados Dino Carlos Caro Coria Derecho penal Caro & Asociados Dino Carlos Caro Coria Litigio Caro & Asociados Domingo Rivarola Arbitraje y mediación Cuatrecasas, S.L.P. Domingo Rivarola Arbitraje internacional Cuatrecasas, S.L.P. Domingo Rivarola Litigio Cuatrecasas, S.L.P. Edgardo Bernuy Impuestos Berninzon & Benavides Abogados SA Eduardo Barboza Beraún Derecho administrativo y público Amprimo, Flury, Barboza & Rodriguez Abogados Eduardo Barboza Beraún Arbitraje y mediación Amprimo, Flury, Barboza & Rodriguez Abogados Eduardo Barboza Beraún Real Estate Amprimo, Flury, Barboza & Rodriguez Abogados Eduardo González Espinoza Derecho mercantil Muñiz, Olaya, Meléndez, Castro, Ono & Herrera Abogados Eduardo Guevara Energía CMS Grau Eduardo Joo Impuestos Amprimo, Flury, Barboza & Rodriguez Abogados Eduardo López Banca y finanzas Rodrigo, Elías & Medrano Abogados Eduardo López Corporativo y M&A Rodrigo, Elías & Medrano Abogados Eduardo López Financiamiento de proyectos Rodrigo, Elías & Medrano Abogados Eduardo Quintana Derecho administrativo y público Bullard Falla Ezcurra + Eduardo Quintana Competencia / Antimonopolio Bullard Falla Ezcurra + Eduardo Ramos Derecho administrativo y público MOAR Abogados Eduardo Ramos Energía MOAR Abogados Eduardo Rojas Saldaña Impuestos Benites, Vargas & Ugaz Abogados Eduardo Vega Mercado de capitales Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados Eduardo Wiese Bazo Banca y finanzas Miranda & Amado Eduardo Mercado Villaran Trabajo y empleo Estudio Vinatea & Toyama Eliana Lesem Competencia / Antimonopolio Lesem Complaw Elizabeth Nima Impuestos Vizquerra, Córdova & Gálvez Abogados Elizabeth Ugarelli Impuestos Hernández y Ugarelli Abogados y Consultores Emil Ruppert Corporativo y M&A Rubio Leguía Normand Emil Ruppert Minería Rubio Leguía Normand Enrique Cavero Safra Propiedad intelectual Hernández & Cía. Abogados Enrique Felices Competencia / Antimonopolio Miranda & Amado Enrique Navarro Sologuren Construcción Navarro Sologuren, Paredes & Gray Enrique Navarro Sologuren Financiamiento de proyectos Navarro Sologuren, Paredes & Gray Enrique Piedra Derecho penal Rodrigo, Elías & Medrano Abogados Enrique Varsi Rospigliosi Arbitraje y mediación Rodríguez Angobaldo Eric Castro Posadas Trabajo y empleo Miranda & Amado Erick Iriarte Ahon Tecnologías de la información Iriarte & Asociados Erick Iriarte Ahon Propiedad intelectual Iriarte & Asociados Erick Iriarte Ahon Tecnología Iriarte & Asociados Erik Lind Impuestos DLA Piper Perú Ernresto Cardenas Trabajo y empleo Rodrigo, Elías & Medrano Abogados Evelyn Lopez Energía Hernández & Cía. Abogados Fuente: Best Lawyers

(PRIMERA PARTE)