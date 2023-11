En el marco del Roadshow Invest in Peru 2023 que se está llevando a cabo en Londres, el presidente del Banco Central de Reserva (BCRP), Julio Velarde, señaló que para generar crecimiento económico, se necesita de “mercados libres, buen manejo y algo de suerte”, además de una buena gobernanza y mejores instituciones. La ausencia de estos factores explican el rezago de Latinoamérica frente a otras regiones del mundo.

“Si tienes estos factores y una población bastante más educada, no hay forma de no crecer. No hay forma de no ser más rico. El problema es que en la región se descuidado en la media la educación. El buen manejo no existe, no hay estabilidad monetaria (...) Latinoamérica ha quedado rezagada frente a Asia y hay una sensación de que (ahora) estamos un poco más marginales dentro del mundo”, indicó Velarde en entrevista con DFSUD.

Añadió también que países como Perú y Chile están desperdiciando la oportunidad de producir los insumos necesarios para la transición energética, dado que en Latinoamérica son los países con las economías más abiertas.

Al ser cuestionado sobre el rol de la tasa de interés de referencia en ralentizar la reactivación económica, Velarde señaló que “ningún banquero central está subiendo las tasas para afectar la economía”. Por el contrario, sostuvo que no controlar la inflación termina siendo más costoso para la actividad económica.

Agregó también que el fenómeno de El Niño supone un riesgo fuerte para la caída de la inflación, puesto que “probablemente golpee la producción alimenticia y afecte los precios en un choque temporal”.

“El problema no es el choque en la oferta al que, en principio, un banco central no debería reaccionar, si la población percibe que es algo temporal. El problema es si contamina las expectativas de inflación y esto se transmite a presión salarial, precios. Si no lo hace, y el banco central puede explicar que es algo temporal, tal vez podría evitarse una reacción del banco. Pero dependerá de cómo evoluciona”, analizó Velarde.

Al impacto de El Niño se le suman las preocupaciones del entorno internacional. Velarde sostuvo que si bien en este momento, oficialmente la tasa de neutralidad en EEUU es de 0.5%, ya hay bancos centrales que estiman una tasa mayor.

“Somos un país más riesgoso que EEUU. Si el tipo de cambio se mantiene estable con el dólar, probablemente una tasa neutral de EEUU también repercuta en una tasa más alta para nosotros. Es difícil saberlo ahora”, indicó.

Finalmente, reafirmó su posición en contra de los retiros anticipados de los fondos de AFP. “Tienen problemas siempre los fondos de pensiones, quizás la contribución de 10% es muy baja, hay problemas que no voy a tratar ahora… pero es absurdo que se piense en usar el dinero cuando se tienen 30 o 40 años”, acotó Velarde.

