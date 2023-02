El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) informó que en el cuarto trimestre el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos ascendió a 4.3% del PBI en 2022, superior al déficit promedio histórico de 2.4%, en un contexto de menores términos de intercambio y disminución del ahorro privado.

“Por componentes, el mayor déficit se asocia a una reducción del superávit comercial y a la contracción de la cuenta de servicios; factores que fueron parcialmente atenuados por las menores utilidades de empresas con inversión directa extranjera en el país”, precisó en su boletín informativo.

En términos trimestrales, la cuenta corriente registró un déficit de US$ 1,814 millones en el cuarto trimestre de 2022, equivalente a 2.8% del PBI, mayor en US$ 941 millones respecto al déficit de igual trimestre de 2021, reflejo del menor superávit comercial y del menor superávit del ingreso secundario. El resultado fue acotado por el menor déficit del ingreso primario y de la cuenta de servicios.

El BCR detalló que el superávit de la balanza comercial de bienes ascendió a US$ 2,314 millones en el cuarto trimestre de 2022, resultado inferior en US$ 3,144 millones al registrado en el mismo periodo de 2021.

Este resultado se atribuye, en mayor medida, al deterioro de los términos de intercambio, a la contracción del volumen exportado y al mayor volumen de importación.

En el cuarto trimestre de 2022, el déficit por servicios alcanzó los US$ 2,012 millones, inferior en US$ 215 millones al observado en igual trimestre de 2021, debido a los menores egresos por fletes, ante la reducción de los precios internacionales por las mejores condiciones en el transporte marítimo internacional.

El déficit de ingreso primario en el cuarto trimestre de 2022 fue US$ 3,486 millones, menor en US$ 2 051 millones al de igual periodo de 2021. Ello se explica por la reducción de las utilidades de las empresas con participación extranjera, generalizada a nivel de todos los sectores, y por los mayores ingresos del sector público y privado.

El ingreso secundario sumó US$ 1 371 millones en el cuarto trimestre de 2022, inferior en US$ 64 millones al de igual periodo de 2021, por los menores ingresos tributarios de no residentes. Los envíos de remesas de trabajadores peruanos en el exterior fueron de US$ 982 millones, superiores en US$ 37 millones en comparación al de igual trimestre de 2021, debido a la recuperación de empleo en Estados Unidos, principal país de donde provienen las remesas.

La cuenta financiera del cuarto trimestre de 2022 mostró una posición deudora neta por US$ 422 millones, equivalente a 0.6% del PBI, menor al registrado en el mismo trimestre de 2021 (US$ 5 564 millones), debido principalmente a que el sector público pasó de una posición deudora a una acreedora y a la expansión más baja de los pasivos de largo plazo del sector privado. Esta evolución fue atenuada por una menor adquisición de activos externos de corto plazo por parte del sector no financiero.

En el cuarto trimestre de 2022, el financiamiento externo de largo plazo del sector privado sumó US$ 1 936 millones, menor en US$ 865 millones al de igual periodo del año anterior, producto principalmente del menor flujo de reinversión de utilidades y de desembolsos de préstamos; mientras que, por el lado de los activos, se observó una reducción del flujo de inversión directa a través de préstamos a empresas emparentadas de parte de compañías mineras, en comparación al resultado del cuarto trimestre de 2021.

El financiamiento del sector público registró una posición acreedora de US$ 626 millones en el cuarto trimestre de 2022, la cual contrasta con el financiamiento recibido de US$ 4,762 millones en el mismo período de 2021.

Este resultado se explica principalmente por la ausencia de emisiones del Gobierno General y, en menor medida, por la venta neta de bonos soberanos adquiridos por no residentes (US$ 616 millones), como consecuencia del endurecimiento de las condiciones financieras internacionales y por temores de desaceleración de la economía mundial.

La cuenta de capitales de corto plazo del cuarto trimestre de 2022 registró compras de activos externos netos por US$ 888 millones, menores en US$ 1,111 millones al de igual trimestre del año anterior, reflejo de la reducción de pasivos del sector no financiero (US$ 511 millones) y del bancario (US$ 344 millones) y, en comparación al mismo trimestre del año previo, a las menores compras de activos externos por parte del sector no financiero.