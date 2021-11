El Banco Central de Reserva (BCR) trabaja en la emisión de una moneda digital para responder a los cambios que se darán en el sistema de pagos en el futuro, aseguró el presidente de la institución monetaria, Julio Velarde, en CADE 2021.

“El sistema de pagos que vamos a tener de acá a 8 o 10 años en el mundo va a ser completamente distinto al actual [...] Nosotros venimos trabajando una moneda digital ”, dijo Velarde durante su exposición en el foro empresarial.

Explicó que para avanzar en el proyecto, el BCR viene trabajando con otros bancos centrales que también consideran que las divisas virtuales se impondrán en los próximos años.

“Estamos en un montón de proyectos con varios bancos centrales. Estamos con la India, trabajamos con Singapur, con Hong Kong y con un montón de bancos centrales realmente pensado en una moneda digital, que va a ser la que se va a imponer en el futuro”, sostuvo.

“No vamos a ser los primeros [en tener una moneda digital] porque no tenemos los recursos para ser los primeros y afrontar los riesgos, pero sí no queremos quedarnos atrás”, añadió.

Velarde detalló que el proyecto de la moneda digital del BCR incluso está más avanzado frente a bancos centrales.

“Al menos estamos al mismo nivel o tal vez más avanzando que nuestros pares del mismo tamaño. Más retrasados sí que México y Brasil tal vez, y más [avanzados] que otros países europeos”, precisó.

En la actualidad, países como Suecia, China o islas del caribe como Santa Lucía, Granada o Antigua y Barbuda cuentan con monedas digitales emitidas por sus bancos centrales.