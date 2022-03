Para Hugo Perea, economista jefe del BBVA Research para el Perú, el contexto internacional no puede ser más favorable para el impulso de las inversiones mineras en el país, tanto para las expansiones de actuales minas en operación, como para nuevos proyectos.

No obstante -en diálogo con Desde Adentro- Perea remarcó que el riesgo de la conflictividad social alrededor de las comunidades que están cerca a los proyectos, sigue siendo determinante.

Indicador

“En el BBVA Research construimos un indicador sobre la base de cuánto aparece el tema de conflictos sociales en medios de comunicación y cuál es la intensidad de valoración que tienen las mismas sobre la conflictividad social. Estamos viendo que este indicador –que es de alta frecuencia– se está elevando”, anotó.

Eso quiere decir, añadió, que hay una mayor preocupación por el tema, más allá de lo que pueda reportar la Defensoría respecto al número de conflictos, y señaló que esto eventualmente puede ser un elemento disruptivo en la actividad.

Proyectos

Así por ejemplo, Perea advirtió que para este año, el único proyecto grande en cartera es Yanacocha Sulfuros, de US$ 2,200 millones, pero que aún está sujeto a la aprobación del directorio de Newmont, lo cual se espera se dé en el segundo semestre.

“Hay otros proyectos en el pipeline, pero no vemos que se vayan a concretar rápidamente”, consideró.

Vale recordar que, para este año, además de Yanacocha Sulfuros, el Minem también espera se inicie la construcción de otros seis proyectos de menor envergadura, entre ellos Corani (US$ 559 millones), Magistral (US$ 490 millones) y San Gabriel (US$ 422 millones).

En esa línea, si bien indicó que avizoran que el cobre mantendrá buenos precios en esta década, hizo hincapié en que falta que el Gobierno de señales de confianza para concretar inversiones.

Perspectiva

Por lo pronto, el economista indicó que el BBVA prevé para este año que la producción de cobre crezca 12.7%, por el mayor volumen que aportará Minas Justa, y la producción que empezará a registrar Quellaveco hacia fines de año. Pero -nuevamente- indicó que esa proyección tiene también como riesgo el tema de la conflictividad social.

CIFRAS Y DATOS