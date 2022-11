La ejecución de proyectos mineros en Ayacucho, Huancavelica e Ica permitiría que reduzcan sus tasas de pobreza hasta en cinco puntos porcentuales hacia el 2031, según el estudio “Impacto económico y social de la minería en el Perú - Perspectiva histórica y visión hacia el futuro”, del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) y el Centro para la Competitividad y Desarrollo (CCD).

De acuerdo al estudio, presentado durante la primera fecha de conferencias de Rumbo a Perumin - Edición Centro, estas tres regiones concentran una cartera de inversión minera valorizada en más de US$ 930 millones. Entre estas destacan los proyectos Optimización Inmaculada de Ayacucho (US$ 136 millones), Pukaqaqa en Huancavelica (US$ 654 millones) y Ampliación Shouxin en Ica (US$ 140 millones).

El caso más representativo se presenta en Ica, donde la tasa de pobreza bajaría de 7% a 3% hacia el 2031. En ese sentido, en esta región, la minería además ha contribuido a que los niveles de pobreza se reduzcan en 36 puntos porcentuales en las últimas dos décadas, pasando de 42% en 2001 a 7% en 2021.

“Se trata de una región donde se ha potenciado principalmente la producción de hierro, siendo este un mineral de alta demanda en países de Europa y Asia. En esta región, además, la minería representa el 19% del PBI regional, haciendo sinergia con otras actividades productivas como el agro y la energía eléctrica”, refirió Miguel Cardozo, presidente de Perumin 36.

Mix de inversiones

En cuanto a Ayacucho y Huancavelica, pese a que las oportunidades de inversión minera son menores, también habría un aporte importante de los proyectos vigentes a la disminución de la pobreza.

En Ayacucho, la pobreza reduciría de 41% a 37%; mientras que en Huancavelica, esta bajaría de 40% a 35% hacia el 2031.

“En estas regiones, donde la tasa de pobreza es aún alta, es necesario impulsar un mix de inversiones, ya que éstas son las que generan empleo y recursos para el cierre de brechas sociales. Y a nivel de minería, necesitamos potenciar la exploración para que a futuro podamos ampliar esta cartera de inversiones que permita mejores y mayores perspectivas de desarrollo”, dijo el presidente de las actividades Rumbo a Perumin, Domingo Drago.

Asimismo, el estudio presentado por el economista Rudy Laguna, director del CCD, la minería tiene una participación del 19% en el PBI de Ayacucho y del 10% en el PBI de Huancavelica.

De igual manera, precisó que, mientras en Ica el PBI per cápita (ingresos promedio por persona) bordea los S/ 19,000, en Ayacucho y Huancavelica es menor a S/ 10,000.

