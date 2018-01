Auge económico de zona euro seguirá tras fuerte comienzo de 2018

Bloomberg. El resurgimiento del crecimiento en Europa da pocas señales de estar perdiendo fuerza, y ​​los economistas están tomando nota.



En la encuesta mensual de Bloomberg, la primera del año, los encuestados aumentaron su perspectiva para el 2018 hasta el 2.2%, cerca del ritmo del 2.4% estimado para el año pasado, el máximo en una década. El optimismo contrasta con la visión apagada a comienzos de 2017.



Los economistas en ese entonces consideraban que el impulso se estaba ralentizando, pero tuvieron que actualizar las proyecciones una y otra vez para mantenerse al día con el rendimiento de la economía.



La zona formada por 19 países comenzó el año con una serie de números positivos, entre ellos un dato de confianza empresarial más sólido en Alemania y Francia, sus mayores economías.



Después de que la zona del euro se ha librado del calificativo de "hombre enfermo" que se le puso durante mucho tiempo, las mejoras han dado un nuevo ímpetu a los "halcones" del Banco Central Europeo para presionar para que se ponga fin al estímulo monetario de la era de la crisis.



"El ciclo actual tiene mucho combustible en el tanque", dijo Angel Talavera, economista de Oxford Economics en Londres. "El rebote en las cifras proporciona una imagen de crecimiento más consistente para la eurozona".



El BCE ha reconocido la recuperación, y señaló en comentarios publicados la semana pasada que ve una expansión "cada vez más autosuficiente".



El documento, un acta de su reunión de política de diciembre, también señaló que los recortes fiscales de Donald Trump en Estados Unidos podrían tener un impacto mayor al esperado en el crecimiento de la zona del euro.



Además, en el documento también hay indicios de que su orientación sobre acciones futuras en materia de política monetaria podría revisarse a principios de este año.



No obstante, dado que la inflación aún está por debajo del objetivo del BCE de justo por debajo del 2%, cualquier cambio será gradual. Los economistas prevén un crecimiento de los precios al consumidor de un promedio del 1.5% este año y el 1.6% en 2019, y ningún aumento en las tasas de interés hasta 2019.



A medida que la economía mejora, el euro ha recibido un impulso, y ya ha subido un 1.6% este año, después del salto del 14% en 2017. Existe el riesgo de que esto incida en el crecimiento y reduzca la inflación general.



La producción industrial de la zona del euro subió más de lo previsto en noviembre y el desempleo continuó disminuyendo lentamente. Un índice de actividad de gerentes de compras aumentó al nivel más alto en siete años en diciembre.



En Alemania, la economía más grande de la región, la confianza empresarial está cerca de un máximo récord. Esto es a pesar del estancamiento político que ha hecho que la canciller Angela Merkel sea incapaz de formar un nuevo gobierno de coalición desde las elecciones de septiembre. Sin embargo, ha habido cierto progreso en este tema, y su partido llegó a un acuerdo preliminar con los socialdemócratas a fines de la semana pasada.



Lo que nuestros economistas dicen...

"El crecimiento en la zona del euro se ha acelerado, pero ¿está en auge la economía? Comparado con el ascenso en Gran Bretaña durante la década de 1980 y en los Estados Unidos en la década de 1990, el llamado "euroboom" parece modesto. Y eso es bueno: es menos probable que el crecimiento sostenible dé lugar a un colapso".



--Jamie Murray, David Powell y Maxime Sbaihi, Bloomberg EconomicsLa encuesta de Bloomberg muestra la amplitud de la expansión, que algunos han denominado "euroboom".



Las últimas predicciones son que Alemania, Francia y España crecerán un 2% o más este año. En Italia, donde las elecciones son uno de los riesgos clave, la expansión puede desacelerarse a un 1.4% desde un 1.6%, aunque todavía está muy por encima del promedio de los últimos cinco años.



La fortaleza de las principales economías de la eurozona parece incluso que va a ayudar a Grecia, el país más afectado por la crisis de la deuda de la región. El operador turístico alemán TUI AG señala que las reservas para Grecia aumentaron un 16% este año, una señal de que el sector turístico continuará impulsando la economía mientras esta espera una muy necesaria inversión.



Los economistas proyectan que el producto interior bruto griego crecerá un 2.2% este año.



En NordLB en Hannover, Christian Lips predice actualmente una expansión por encima del consenso del 2.5% para la zona del euro, gracias en parte al apoyo del BCE, aunque no descarta posibles dificultades.



"Estamos optimistas para 2018 y esperamos que la recuperación continúe con un impulso similar", dijo. "Sin embargo, el sentimiento corporativo y de los consumidores actualmente positivo no debe ocultar el hecho de que la previsión para 2018 está sujeta a considerables riesgos, incluidos los conflictos geopolíticos, los riesgos políticos, Grecia y las elecciones en Italia".