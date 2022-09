La presidenta de la Asociación Gamarra, Susana Saldaña, afirmó que el gobierno de Pedro Castillo no tiene la intención de ayudar a la recuperación del sector textil-confecciones, pues 500,000 peruanos de esta industria aún no recuperan su empleo.

“El Gobierno actúa de espaldas a ayudarnos a recuperar los puestos de trabajo. Las mypes de toda la cadena productiva del sector no hemos logrado sobrepasar el 50% de nuestro proceso de recuperación, y 500,000 peruanos aún no recuperan sus puestos de trabajo en la industria”, apuntó en diálogo con RPP.

Saldaña afirmó que el Ejecutivo no ha dictado una medida a favor del sector, y que la labor del Ministerio de la Producción (Produce) no ha ido más allá de una declaratoria de emergencia.

“Declararon estado de emergencia en el sector y el Produce lo único que hizo es gastarse S/ 1 millón en consultorías, y el resto nada”, indicó la ejecutiva.

“No hay un sol de presupuesto para el programa de Compras a MyPerú que haya sido designados por el gobierno del presidente Castillo. Lo único que se está ejecutando es lo que dejaron los gobiernos de Kuczynski, Vizcarra y Sagasti”, agregó.

Desde el gremio, anunciaron que emprenderán una manifestación contra la gestión de Castillo y reclamaron un programa similar a Reactiva Perú, pero dirigido a su sector.

“Lo único que estamos pidiendo son exactamente las mismas condiciones que se le ha dado a la mediana y gran empresa con Reactiva y han ayudado que no vayan a la quiebra. No pedimos que nos regalen y nos hagan favores, sino que nuestra gente salga de la quiebra. Más de 50,000 mypes están en la quiebra y no han podido recuperarse”, puntualizó.