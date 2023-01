La Asociación de hoteles y restaurantes (Ahora Perú) solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la ampliación de los pagos de los créditos de Reactiva Perú por seis meses más, a raíz de la situación crítica que atraviesan por el bloqueo de carreteras y manifestaciones.

“La Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines (Ahora Perú) está solicitando al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la ampliación de los pagos de los créditos de Reactiva al menos por seis meses más”, indica el pronunciamiento de la asociación.

En esa línea, el gerente general de Ahora Perú, Fredy Gamarra, señaló que han pedido al ministro de Economía, Alex Contreras, que se reúnan para proponer la posibilidad de ampliar el plazo del pago y les brinden facilidades tributarias.

“Hemos pedido una cita al MEF y ojalá nos escuche y el ministro Contreras sepa entender”, dijo.

Seguidamente, resaltó que gran parte de las empresas del sector turismo están en un difícil situación económica, como en el caso de Cusco y Puno, pues en estas zonas varios negocioes están cerrando y se pierden empleos por la crisis social.

“Las reservas en hoteles han caído, y no sabemos si va a haber más reservas, porque el problema no es solamente lo que se perdió de reservas sino la imagen del Perú; la inseguridad que estamos dando, y recuperarla no es tan fácil”, agregó.

Gamarra también enfatizó en que el problema no es solo la caída de las reserva, sino también que la imagen del Perú ha sido afecatada por la situación. Por ello, aseveró que es necesario revertirlo con trabajo coordinado con el Gobierno centrales y las autoridades regionales y locales. Además de la intervención de PromPerú y la Cancillería con el fin de dar “una imagen de seguridad integral a los turistas tanto nacionales como extranjeros”.