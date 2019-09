A pesar de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, sumado a un menor crecimiento de la economía mundial (estimado) para este año, las agroexportaciones siguen incrementándose. De hecho, en julio alcanzaron un crecimiento récord de 26.3%, la mayor tasa desde mayo del 2015, según la data histórica de ComexPerú.

Así, los envíos agrícolas sumaron US$ 640 millones en el séptimo mes del año. Este resultado se explicó por el crecimiento de las exportaciones tradicionales, que llegaron a US$ 87 millones (45.3% más); y las no tradicionales, que alcanzaron los US$ 553 millones (23.7%).

Parte de ello responde a la apertura de diversos mercados hacia donde se dirigen estos productos –libres de aranceles– como parte de los tratados de libre comercio (TLC). Por ejemplo, solo en julio, se enviaron productos agrícolas por US$ 216 millones hacia Estados Unidos, además, US$ 98 millones a los Países Bajos y US$ 49 millones a España.

En lo que va del año (a julio) las agroexportaciones acumularon los US$ 3,542 millones, es decir, se incrementaron en 7.8%.

Para Rafael Zacnich, chief economist de ComexPerú, estos envíos continuarán con la misma tendencia al cierre del 2019. “Las agroexportaciones no se han visto afectadas por eventos fortuitos en el exterior porque, si lo vemos en términos prácticos, el mundo tiene que comer. Somos tan competitivos en materia de agroindustria que estamos bastante bien considerados en el mundo”, anotó.

Zacnich recordó que el Gobierno se trazó la meta de exportar productos agrícolas por US$ 10,000 millones al 2021. Para ello se tendría que crecer a una tasa cercana a 20% en los próximos años, sin embargo, existen algunos riesgos (ver en corto).

No tradicional

El crecimiento de las exportaciones agrícolas no tradicionales de julio se sostuvo principalmente por los envíos de paltas frescas, que alcanzaron los US$ 168 millones (29% de aumento). Así, acumularon los US$ 624 millones en los primeros siete meses del año, es decir, un crecimiento de 18.5%.

Por su parte, los envíos de uvas frescas sumaron solo US$ 1 millón (-13.8%) el séptimo mes del año; sin embargo, entre enero y julio, llegaron a US$ 359 millones (18.5% de incremento). Hay que indicar que el principal destino de dichas exportaciones en julio fue Estados Unidos (US$ 182 millones).

El crecimiento promedio anual de las agroexportaciones no tradicionales entre enero y julio desde el 2009 al 2019 fue 13.4%.

Tradicional

El envío de cafés sin descafeinar, sin tostar (US$ 64 millones) sostuvo el resultado del crecimiento de las exportaciones agrícolas tradicionales de julio. Sin embargo, la venta al exterior de este producto llegó a los US$ 180 millones, lo que significó una caída de 6.5%.

El principal destino de las exportaciones tradicionales en julio también fue Estados Unidos con US$ 34 millones.

El crecimiento promedio anual de las agroexportaciones tradicionales entre enero y julio del 2009 y 2019 fue 1.5%.





Exportaciones mineras siguen cayendo

Según información de ComexPerú, las exportaciones totales sumaron US$ 3,962 millones en julio, lo que significó una caída de 1.6% respecto a similar mes del año anterior.

Este resultado se explicó –en parte– porque las exportaciones mineras alcanzaron los US$ 2,175 millones, es decir, se contrajeron 1.7%. Con ello, se acumuló una caída de 10.7% entre enero y julio.

El retroceso de las exportaciones mineras responde a los menores precios internacionales de los metales, que continuaría este año. En el reciente Marco Macroeconómico Multianual, el MEF revisó a la baja la proyección del precio del cobre para este año de US$/lb. 3.00 a US$/lb. 2.75.

Los riesgos para los envíos agrícolas

Contexto nacional. Para Rafael Zacnich, existen dos riesgos internos que podrían afectar el desempeño de las agroexportaciones los próximos años: la falta de claridad respecto a la prórroga de los beneficios para la promoción agraria y que todavía no se destraben proyectos de irrigación importantes como Majes-Siguas II.

“Estos factores nos podrían hacer tambalear los próximos años”, anotó.