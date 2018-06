“A muchos afiliados que retiraron 95.5% de su fondo de AFP ya no les queda nada”

Sentimientos encontrados tiene el CEO de Sura, Jorge Ramos, sobre el Sistema Privado de Pensiones.

De un lado, lo animan los logros alcanzados a 25 años de su creación, como su decisivo aporte a la seguridad social y al mercado de capitales; pero, al mismo tiempo, le angustia el impacto de la ley –a dos años de su emisión– que permite el retiro del 95.5% de los fondos de AFP a los afiliados en edad de jubilarse (legal o anticipadamente).

Una de las normas más polémicas que en los últimos años han afectado al Sistema Privado de Pensiones (SPP) es la liberación de hasta el 95.5% de los fondos de los afiliados de las AFP.

Consecuencias

Tras esta medida, el 95% de afiliados en edad de jubilación optó por retirar todo su dinero y solo 1% por pensionarse. A más de dos años de aprobarse la norma, se perciben las primeras consecuencias de la decisión tomada por el Congreso.

Si bien el ejecutivo reconoció que hay muchas cosas por mejorar en el sistema de AFP, advirtió que se debe tener cuidado en “no malograr lo que está funcionando bien”.

Principal encargo

“El primer y principal encargo que recibimos (las AFP) fue el de

administrar el dinero de un porcentaje relevante de la población, y después de 25 años hemos sobrecumplido esa tarea porque el rendimiento anual promedio de los fondos, en ese periodo, ha sido 11.5% en términos nominales”, dijo Ramos a Gestión.

En términos reales, dicha tasa es de 7.29%, muy superior a la más optimista proyección al crearse el sistema (5%), destacó.

Esa rentabilidad es la que explica gran parte del crecimiento de los fondos de los afiliados de AFP, y al final repercute positivamente en la pensión de aquellos que aportan regularmente, afirmó.

Al mismo tiempo, resaltó que “el impacto del desarrollo de los fondos de pensiones sobre el mercado de capitales peruano en los 25 años de vigencia de las AFP ha sido muy potente, y ha ayudado al crecimiento económico del país”.

Sin nada

No obstante, Ramos indicó que todo ese desarrollo corre el riesgo de irse a la deriva, pues la norma para el retiro del 95.5% de los fondos bloqueó el objetivo principal del sistema de AFP: generar una pensión para quienes se jubilan.

“Ya hay muchas personas que han retirado su dinero y no les queda nada”, advirtió.

“Esto, si lo decimos nosotros (una AFP), no lo van a creer, pero ya ha pasado un tiempo prudencial y van a salir estudios, como el del Banco Mundial, este año, en el que se podrá mostrar con datos reales lo que está pasando”, manifestó.

A marzo, solo de AFP Integra, del Grupo Sura, 62,714 afiliados retiraron el 95.5% de sus fondos.

Un problema que agrava la situación es que la mayoría de personas que retiran sus fondos lo hace acogiéndose al régimen de jubilación anticipada (REJA). Es decir, disponen de su ahorro previsional desde los 50 años, advirtió Ramos. Refirió que la edad de jubilación en Perú está convergiendo a menos de 60 años, por debajo de los estándares de la OCDE.

Políticos

“Los políticos que tomaron esta decisión deberían estar haciendo un análisis serio de las repercusiones de su medida, porque son los responsables”, enfatizó.

Reconoció que aunque es difícil revertir una ley tan populista como esta, se debe corregir gradualmente, “porque está destruyendo la seguridad social del país y se podría regresar a un sistema de pensiones totalmente estatal”.

Otra de las consecuencias de esta medida es el freno en el crecimiento de los fondos de los afiliados de AFP. “Mucha gente contribuye, pero cada vez más retiran sus fondos y las salidas son mayores a los ingresos”, sostuvo Ramos.

Ello se hace patente este año, cuando la rentabilidad es inferior a la de 12% y 13% en el 2016 y 2017, respectivamente. “Este año, con más volatilidad, los retornos son más bajos y el crecimiento de la cartera se desacelera”, explicó.

“Si no se corrige la liberación de los fondos, llegará un momento en que los fondos no van a crecer más”, añadió.

Pensión

Así como en la liberación de fondos se destina un porcentaje (5%) para Essalud, se debería reservar una parte para que el afiliado acceda a una pensión básica, planteó el CEO de Sura.

“El objetivo de la seguridad social no es que las personas ahorren por un determinado número de años, sino que tengan una pensión. Si no cumplimos eso, no estamos dando seguridad social”, enfatizó.

Tentación

Cuando en mayo del 2016, comenzó el retiro de los fondos de las AFP, algunos especialistas estimaron que tal medida tendría un impacto inicial significativo, aunque luego tales retiros se moderarían. Sin embargo, hoy el 95% de las personas retira todo su fondo, dijo Ramos.

“Muchos trabajadores hacen el retiro al tener la posibilidad de disponer de un monto de dinero considerable, como el acumulado en su fondo de AFP, es una tentación muy grande”, mencionó.

“Es un instinto natural. Prefieren retirarlo todo en vez de recibirlo de a pocos en una pensión por los siguientes 40 años”, agregó.

Renta particular para dejar una herencia La renta particular se creó con el fin de darles un alternativa a los afiliados que deciden retirar su fondo de AFP y no se jubilan de la forma tradicional (con retiro programado o renta vitalicia). En los últimos años, este producto desplazó a la renta vitalicia dentro de la preferencia de los jubilados. Una de las “ventajas” de las rentas particulares es que permiten a los jubilados recuperar parte de su dinero invertido, una vez transcurrido el periodo pactado en el contrato, señaló Jorge Ramos.

“Cuando uno toma una renta vitalicia, el 100% del fondo se destina a pagar una pensión, no hay herencia; pero la renta flexible sí deja un monto para herencia. Eso la hace más atractiva”, explicó. Sin embargo, al ser un producto temporal, no garantiza una renta de por vida, advirtió.



¿Son caras las AFP?



Tendencia. Los costos que cobran las AFP por administrar el dinero de los afiliados han disminuido en los últimos años gracias a la competencia y a que sus procesos se han vuelto más eficientes, al utilizar las nuevas tecnologías, según Ramos.

“Si uno deposita S/ 100 en su fondo, el sistema cobra S/ 0.78 por administrarlo”, dijo. Esa tendencia decreciente en los costos debería continuar en los siguientes años, estimó.