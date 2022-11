Este viernes un grave accidente -que dejó el saldo de dos bomberos voluntarios fallecidos- detuvo las operaciones del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez del Callao. De acuerdo al concesionario Lima Airport Partners (LAP), el principal terminal aéreo del Perú permanecerá cerrado hasta la 1:00 p.m. de este sábado 19 de noviembre mientras duren las investigaciones del siniestro.

Ante emergencias de esta magnitud, dice Carlos Gutiérrez, gerente general de la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI), los protocolos indican que los vuelos internacionales y nacionales pueden ser redirigidos a dos aeropuertos alternos : el Aeropuerto Internacional Capitán FAP José A. Quiñones (Chiclayo) o el Aeropuerto Internacional Capitán FAP Renán Elías Olivera (Pisco).

Sin embargo, este último, el más cercano a Lima y que demandó una inversión de US$ 160 millones, no cuenta con el personal necesario de Migraciones, Aduanas y de inspección del Senasa para agilizar el desembarque de los pasajeros internacionales. A través de su cuenta de Twitter, la superintendencia de Migraciones informó que personal de Lima estaba viajando a Pisco para “realizar el control de vuelos internacionales que arriben”.

LEER TAMBIÉN: Aeropuerto Jorge Chávez permanecerá cerrado hasta la 1 pm del sábado 19 de noviembre

Según Gutiérrez, los vuelos provenientes de Estados Unidos y Europa empiezan a llegar a territorio peruano desde las 6:00 p.m. Justamente, el presidente de la Cámara de Turismo de Paracas, Eduardo Jáuregui, confirmó a gestion.pe que ya habían aterrizado al menos tres aviones en dicho terminal aéreo.

“Cuando se diseñó este aeropuerto (de Pisco) fue para ser usado como un terminal alterno a Lima, lamentablemente el concesionario, Aeropuertos del Perú (AdP), lo mantiene como un elefante blanco sin ningún tipo de conectividad. Así, ante esta emergencia en el aeropuerto de Lima, el aeropuerto de Pisco no sirve. Hasta antes de la pandemia solo habían dos trabajadores de Migraciones porque dicho aeropuerto no recibe vuelos comerciales, entonces, no es necesario tener mas personal”, indicó.

Asimismo, expresó que los turistas extranjeros que tengan vuelos hacia Cusco y otras zonas turísticas del país no podrá hacer conexión desde el Aeropuerto de Pisco . “Van a tener que pernoctar en Pisco o viajar a Lima y de ahí esperar hasta mañana cuando los vuelos se restablezcan”, anotó Jauregui.

Cabe recordar que hasta antes de la pandemia, Latam ofrecía vuelos desde Pisco a Cusco, sin embargo, no ha reactivado la ruta hasta el momento.

Gutiérrez de AETAI sostuvo que el Perú no puede darse el lujo de cancelar vuelos cuando existen al menos 11 aeropuertos internacionales; aunque -anotó- en muchas falta mejorar aún su infraestructura. Asimismo, indicó que deben hacerse los análisis pertinentes para determinar s el accidente de este viernes no ocasionó serios daños a la pista de aterrizaje.

Finalmente, hizo un llamado para que los pasajeros puedan coordinar con sus aerolíneas la reprogramación de vuelos. Por su parte, Capatur informó que Pisco tiene una capacidad de al menos 10,000 camas para atender a los turistas.

Al cierre de esta nota, Aeropuerto del Perú, concesionario de los terminales aéreos de Chiclayo y Pisco, solo informó que los vuelos serían “designados a distintos aeropuertos”. Gestión envío al área de prensa consultas sobre la capacidad de respuesta del aeropuerto de Pisco.