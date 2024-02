Pese a la caída del sector de pesca en el 2023, parte de sus exportaciones siguieron avanzando. Los despachos de pesca para consumo humano directo crecieron 15.4% tras alcanzar envíos por US$ 1,616 millones 383,000 entre enero y noviembre del 2023, informó la Asociación de Exportadores (Adex).

Según el reporte de Adex, los recursos hidrobiológicos peruanos más demandados fueron la pota, los langostinos, las ovas de volador, el perico y el jurel.

El 50.6% de los productos enviados por las exportadoras pesqueras fueron pota, que sumó US$ 819 millones 332,000, creciendo 57.7%, con despachos principalmente en presentación congelada, pero también en harina residual, conserva y fresco.

Si bien los langostinos sumaron US$ 228 millones 495,000 y se mantienen entre los recursos marinos más solicitados, esta demanda cayó 3.4%.

En tercer lugar se ubicaron las ovas de volador, cuyas solicitudes aumentaron a US$ 110 millones 811,000, con un crecimiento de 9.4 %. En tanto, del perico se exportaron US$ 85 millones 959,000, con una caída de 39.4%; y del jurel se enviaron US$ 75 millones 513,000, con un importante incremento de 110.3 %.

Completan el ranking las conchas de abanico (US$ 56 millones 596,000), el atún (US$ 54 millones), la anchoveta (US$ 45 millones 939,000) y la trucha (US$ 30 millones 613,000).

Además, las exportaciones pesqueras peruanas se destinaron principalmente a los mercados de China, Corea del Sur, Estados Unidos, España y Japón.

Durante ese periodo, la pesca y la acuicultura generaron 188,014 puestos de trabajo entre directos, indirectos e inducidos, es decir, 18,000 empleos más que en el año anterior.