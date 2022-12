El número de empresas exportadoras en Perú pasó de 6,759 a 7,333 en el último año, mostrando un incremento de 8.5%. Sin embargo, entre enero y septiembre del 2022, el 47.7% de ellas (3,455) exportó un único producto.

“Esto evidencia su fragilidad frente a cualquier impacto externo del mercado, por lo cual urge impulsar su desarrollo productivo y empresarial”, señaló el presidente de la Asociación de Exportadores (Adex), Julio Pérez Alván.

Según el gremio, solo el 11.1% de las empresas exportadoras (813) alcanzó una mayor diversificación con más de 10 artículos enviados.

De acuerdo al ‘Reporte de empresa exportadoras’ del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores CIEN-ADEX, a nivel de monto FOB, se observó que el 95.4% de lo despachado al exterior estuvo a cargo de las grandes compañías (US$ 45,610 millones), seguido por las pequeñas (US$ 1,587 millones), medianas (US$ 449 millones) y microempresas (US$ 182 millones).

A pesar de que las mipymes representaron en número el 94.2% del total, solo concentraron el 4.6% del valor exportado, lo cual refleja su elevada atomización, poniendo en riesgo su permanencia en el mercado exterior, indicó.

LEA TAMBIÉN: Tensión en Perú agrava divisiones políticas de América Latina

LEA TAMBIÉN: Gamarra mantendrá atención al público pese a protestas

Informe

En el periodo enero-setiembre 2022, predominaron las que exportaron desde un único sector productivo 5,546 (75.6% del total), dos sectores 1,091 (14.9%), tres 375 (5.1%) y cuatro o más solo 321 (4.4%.)

En lo que respecta a los destinos, 4,208 firmas (57.4% del total) tuvieron un único mercado, siendo Estados Unidos el más importante. En contraste, 351 (4.8%) llegaron con sus productos a 10 o más naciones.

Si se considera tan solo a las empresas que tienen un único destino y exportan un único producto, el número asciende a 2,575. Estas son las más vulnerables ante posibles cambios en las políticas comerciales. En este grupo el 74.7% fueron microempresas, el 20.8% pequeñas, el 3.3% grandes y el 1.3% medianas.

Pérez Alván destacó que a fin de lograr el fortalecimiento de las empresas exportadoras se debe mantener y reforzar la articulación pública-privada. En ese sentido, mencionó que el Fondo Crecer es un importante apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) mediante el acceso al crédito al elevar su competitividad internacional y enriquecer su oferta exportable.

Añadió que las mipymes generan un gran impacto en la economía del país. Entre enero y septiembre representaron el 94.2% de todas las unidades exportadoras. Las microempresas (4,521) tuvieron una participación del 61.7% del total, las pequeñas (2,268) el 30.9% y las medianas (122) el 1.7%. Las grandes (422) concentraron el 5.8%.

Dato