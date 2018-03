Adex: Exportaciones inician con buen pie el 2018

La Asociación de Exportadores (Adex), informó que en enero sumaron US$ 3,909 millones, que representó un incremento de 20.3% respecto a enero del año pasado, por los mayores despachos de cobre, el mejor precio del oro y el buen desempeño de la agroindustria.

El presidente del gremio, Juan Varilias Velásquez, refirió que esa tasa (20.3%), encierra la expectativa de que éste año continuaremos creciendo dentro del patrón de recuperación que se inició desde la segunda mitad del 2016.

“Si bien es cierto que u n mes no es suficiente base para estimar el comportamiento del año, si es útil para confirmar la tendencia. En ese sentido, el mes arroja tasas altas (más de 15%), tanto en las tradicionales como en las no tradicionales”, dijo.

Adicionalmente –expresó- hay evidencias para pensar que estamos frente a un mejor crecimiento que el del año pasado y usamos el adjetivo mejor porque ya no dependemos solamente de un sector o de un producto (como el cobre), sino que vemos a una agroindustria que crece en 25.5%, una metalmecánica que da un salto de 36.7%, los textiles 12.1% y las confecciones 9.1% que están dejando atrás uno de sus peores momentos.

“Esos sectores están recuperándose, pero nos preocupa aún la minería no metálica y maderas que están a la espera de reformas estructurales profundas para poder crecer conforme a la inmensa riqueza que poseen”, puntualizó.

Exportaciones tradicionales

​Los envíos tradicionales (US$ 2,791 millones) crecieron 22.4% y representaron el 77.3% del total. La minería (US$ 2,294 millones) tuvo un buen comportamiento (32.3%) y sus principales productos, cobre, oro y cinc, concentraron el 71% del total.

Le siguió el petróleo y gas natural (US$ 438.8 millones), el agro (US$ 46.9 millones) y la pesca (US$ 10.6 millones). Estas dos últimas actividades cayeron en -9.3% y -94.7%, respectivamente.

Los mercados más importantes de los envíos primarios fueron China, EE.UU., Corea del Sur, Japón y Suiza que concentraron el 66.4%. Otros que destacaron fueron India, Alemania, España, Brasil y Panamá.

"El que sorprendió por su alza fue Corea del Sur (317.3%) por su demanda de cobre, cinc, plomo y gas natural", sostienen.

No tradicionales

En cuanto a los envíos no tradicionales sumaron US$ 1,117 millones 714 mil, logrando un crecimiento de 15.5%.

"Se observa que los subsectores industriales cerraron en azul, pero el problema persiste con las actividades extractivas como la pesca, minería no metálica y maderas que cerraron en rojo", detallan.

El subsector más significativo fue la agroindustria (US$ 580 millones). Sus principales productos fueron la uva, mango, espárragos y arándanos. La uva (variación de 61%) fue demandada por EE.UU., Hong Kong, Países Bajos, China y México.

El subsector químico (US$ 115.7 millones) fue el segundo más importante de las exportaciones con valor agregado. Presentó un incremento de 16.4% y sus partidas más relevantes el propileno, óxido de cinc, lacas colorantes, alcohol etílico e hidróxido de sodio.

Le siguió la siderometalurgia (US$ 99.5 millones) con un alza de 4.1% despachó principalmente cinc sin alear, alambres de cobre y plata en bruto aleada.

En el caso de la pesca para el Consumo Humano Directo (US$ 87 millones 840 mil) se contrajo -5.6%. Los filetes y carne de pescado congelado, pota congelada, colas de langostino y conchas de abanico fueron parte de su portafolio.

Las confecciones (US$ 70.4 millones) crecieron 9%, la minería no metálica (US$ 46.7 millones) cayó -1.3%, la metal mecánica creció 36.6%, varios se contrajo en -4.3%, los textiles crecieron 2.1%, y la industria maderera cerró en rojo (-10.9%).

EE.UU. (US$ 393.5 millones) se mantiene como el mercado más relevante para la oferta peruana con valor agregado (participación de 35.2%) y presentó una variación positiva de 22.8%. Le siguieron Países Bajos, Ecuador, Chile, Colombia, España, Bolivia, Brasil, Hong Kong, Bélgica otros.