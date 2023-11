Sin embargo, después de ser presentados con una lista exhaustiva de todas las situaciones que pueden ser consideradas ASL, el porcentaje asciende a 17%.

La falta de concientización sobre las acciones consideradas ASL es solo la punta del iceberg del problema. Según Marlene Molero, CEO de ELSA (antes conocido como GenderLab), si bien ha habido un avance en la concientización en los últimos años, el estigma con respecto al tema es la principal razón por la que las víctimas no denuncian .

Así, cuando se les pregunta a quienes reportaron haber vivido una situación de ASL, pero que no denunciaron, las principales barreras a la denuncia son no querer ser vista como una persona problemática (44%), no estar seguro en ese momento de si era un caso de ASL (30%), vergüenza (27%), miedo a perder su trabajo o sufrir represalias (25%). Además, un 16% cree que no sirve de nada denunciar.

“La situación es más grave entre quienes tienen vulnerabilidad económica, quienes perciben sueldos cercanos al mínimo. Es más probable que toleren la situación por mucho más tiempo”, señala Molero.

Ante tantas barreras, las víctimas de ASL optan por lidiar con la situación de otras maneras. Uno de cada tres no comentó lo sucedido con nadie de su organización. El 54% se lo comentó a un compañero de trabajo y casi el 30% habló del tema con su jefe directo.

El 13% habló con recursos humanos pero decidió no seguir el proceso de investigación, mientras que solo el 12.35% decidió denunciar y seguir el proceso .

“El eslabón más difícil es denunciar porque significa que realmente confías en tu empresa. Hemos visto necesario capacitar en liderazgo a los jefes directos por el alto porcentaje de quienes toman esta vía”, indica Molero.

Que solo 12.35% se anime a denunciar actos de ASL es todavía un porcentaje bajo, hace dos años el porcentaje era 10%, una ligera mejora.

Manifestaciones usuales

La forma más común de ASL son los comentarios o bromas de contenido sexual o sexista (53%), seguidos de los comentarios sobre la apariencia física de la persona que generaron incomodidad (43%).

Otras manifestaciones usuales son las invitaciones reiteradas a salir (17%) y acercamientos físicos o tocamientos (17%).

Existe una prevalencia más alta de las formas más explícitas de ASL entre las personas de género no binario que entre hombres y mujeres. Por ejemplo el 13.33% de este grupo de encuestados manifestaron haber recibido amenazas, insinuaciones de despido, retiro de beneficios o tomar alguna represalia por no aceptar invitaciones, acercamientos, o encuentros sexuales. En comparación, solo el 4% de hombres y el 2.33% de mujeres reportaron haber experimentado estos actos.

El dato

-25,397 registraron respuestas en ELSA 2023 Perú, pertenecientes a 34 organizaciones.

-ELSA ya se encuentra presente en 8 países de la región y ha recibido apoyo y financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del programa Startup Perú del Ministerio de la Producción.

-El 20% de las víctimas de ASL redujeron su productividad y el 9% empezaron a ausentarse del trabajo.