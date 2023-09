La microfinanciera Acceso Crediticio se pronunció ante la decisión de la SBS de revocarle su autorización de funcionamiento al reducirse su patrimonio efectivo en 69% en 12 meses.

La empresa sostuvo que el proceso de reforzamiento patrimonial por S/. 260.000.000 que estaba implementando, con el apoyo de 31 financiadores internacionales, no ha podido culminarse debido a que la SBS no ha autorizado la primera etapa del mismo al no haberse podido revisar toda la información aportada por Acceso dentro del plazo establecido.

“La imposibilidad de proseguir con ese proceso ha obligado a la SBS a retirar la licencia de autorización de funcionamiento de Acceso debido a que sobrepasó un indicador regulatorio que se habría visto solucionado si la primera etapa del reforzamiento hubiera podido ser autorizada”, señaló a través de un comunicado.

Acceso Crediticio indicó que “lamenta profundamente esta situación”, pero el retiro de licencia no significa, que de ninguna manera, vayan a desviarse de su misión de continuar avanzando en la bancarización en el Perú.

“En estos momentos, las operaciones de Acceso Crediticio siguen con la misma normalidad que en su etapa de empresa regulada por la SBS, mientras coordinamos con nuestros financiadores las medidas que nos permitan acomodarnos a esta nueva realidad en aras de implementar los cambios que aseguren el mejor desenlace para todas las entidades, financiadores, clientes, proveedores y aliados en general, asociados a Acceso Crediticio”, añadió.

Finalmente, informaron que “la revocatoria de licencia no conlleva a la liquidación o cierre de Acceso Crediticio, precisando que lo sucedido es una figura muy distinta a lo sucedido con Caja Raíz”.

Acceso Crediticio, con S/ 497 millones, concentra el 17% de los préstamos otorgados por las empresas de crédito. La SBS precisó, como causal de su medida, que el patrimonio efectivo de Acceso Crediticio se redujo en 69.3% en 12 meses, mientras que su capital global bajó a 2.9%. La empresa podrá seguir operando, pero fuera del sistema financiero.