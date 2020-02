El día de hoy el ministerio de trabajo publicó los lineamientos para el cierre temporal de locales de empresas como consecuencia de un accidente mortal en sus instalaciones. Además, han realizado unos cambios a la normativa de inspección laboral, modificando las sanciones a las grandes empresas y subiendo el monto máximo de sanción en de S/ 32,379 soles.

El nuevo decreto supremo 008-2020 señala que a partir de mañana se cerraran locales de empresas donde ocurra una accidente mortal durante las investigaciones realizadas y como sanción de las mismas. Esto no aplica para investigaciones que se encuentren en trámite ahora, debido a la irretroactividad de la norma.

establece que para poder cerrar un local como consecuencia de un accidente mortal el inspector debe evaluar si siguen existiendo condiciones que presenten un peligro mortal a los trabajadores de la empresa.

Es decir, si de un análisis inicial se puede verificar que el accidente no se debió a condiciones peligrosas sino a la culpa misma del trabajador o si opina que el riesgo no es inminentemente mortal para los trabajadores, no se debe proceder con el cierre.

Al respecto, Pamela Navarro, directora del área laboral del estudio PPU, comenta que pese a que esto pareciese objetivo, va a haber un problema en “determinar si existen riesgos mortales en un periodo de tiempo corto”.

Señala que el primer documento inspectivo en casos de accidentes mortales “se da en 24 horas. ¿Cómo determino en un día el nivel de impacto a los trabajadores en general de un potencial riesgo?” Agrega que en el caso McDonald’s el problema recaía en una máquina. “¿Acaso esta pone en riesgo a todos los trabajadores? ¿O ya no es un riesgo?”

Los criterios, indica, son tan complicados que “por default el inspector va a preferir el cierre temporal”.

Por otro lado, comenta que no se ha dispuesto que pasará con los inspectores que decidan no cerrar una empresa en la que posteriormente experimenta otro accidente mortal, por lo que faltan regular ciertos aspectos de la norma.

Incremento en sanciones

Por otro lado, las multas están subiendo para las empresas grandes. Pese a que anteriormente las multas muy graves podían llegar a 45 UIT (S/193,500), ahora pueden llegar a 52.53 UIT (S/225,879).

De acuerdo a Cesar Puntriano, socio del estudio Muñiz, este cambio ha sido “a dedo” y ha sido una medida reactiva dada la situación coyuntural. Señala que este tipo de cambios deben tener un “sustento objetivo”.

Además, comenta que se han creado nuevas infracciones muy graves, como obstaculizar la inspección de Sunafil ante accidentes mortales. Señala que este tipo de infracciones son consideradas como si afectasen a todos los trabajadores, por lo que si la empresa cuenta con más de 1000 trabajadores en planilla, serán sancionadas con la multa máxima.