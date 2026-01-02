Con el objetivo de fomentar el desarrollo profesional entre la juventud mexicana, las autoridades estadounidenses han abierto las puertas al programa de intercambio estudiantil bajo la visa J-1 , un beneficio clave para quienes desea ejercer en el extranjero. Sin embargo, el tiempo es un factor crítico en esta convocatoria, ya que le registro se cerrará definitivamente el 4 de enero del 2026. Para asegurar el éxito en la solicitud, te revelaré una serie de pautas y requisitos.

La iniciativa fue impulsada por la Misión Diplomática en México, la cual oficializó la convocatoria para el Programa de Estudios de los Institutos de los Estados Unidos (SUSIs) sobre compromiso cívico. Esta te permitirá recibir educación de primer nivel sin tener preocupación por el ingreso a EE.UU. o la financiación, ya que será regularizado.

Respecto al programa SUSIs, ofrece a los jóvenes mexicanos una formación de cinco semanas comprendidas entre julio y agosto del 2026, cuya sede principal será en el Institute for Training and Development (ITD), ubicado en Massachusetts.

A este experiencia estudiantil se añade un viaje de estudios a Tucson, Arizona, y un foro de cierre en el área metropolitana de Washington D.C.

De ser aceptado en este programa, el gobierno de EE.UU. facilitará el trámite de la visa J-1. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Cuáles son los requisitos para acceder al programa SUSI

Si consideras que te rechazarán el acceso a este programa por no dominar el idioma inglés, te comentaré que esto es erróneo, ya que las clases y charlas serán totalmente en español. A parte de ello, es importantes que cumplas con los siguientes requisitos:

Contar con nacionalidad mexicana.

Tener entre 18 y 25 años de edad.

Ser estudiante de licenciatura (no se aceptan graduados).

Contar un promedio mínimo de 8.5.

Demostrar interés por el compromiso cívico y el trabajo comunitario.

En caso consideres que cumples con los puntos anteriormente mencionados, puedes postular en este ENLACE y rellenar o adjuntar los campos que te solicitan.

Para este intercambio de programa estudiantil no es necesario el dominio del idioma inglés. (Crédito: Freepik)

Cuál es el propósito del programa

El plan de estudios ofrecido por este programa es que el estudiante mexicano aprenderá sobre la libertad de expresión, el liderazgo y el uso de plataformas digitales para el cambio social. No solo realizarán seminarios, los seleccionados también participarán en visitas culturales y servicio comunitario.