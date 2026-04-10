Si eres de quienes aún prefieren hacer sus gestiones cara a cara en las sucursales bancarias de Estados Unidos, debes saber que Bank of America cerrará todas sus oficinas en una fecha específica de mayo. Ese día no habrá atención en ventanillas ni asesoría presencial, lo que puede alterar la forma en que realizas depósitos, retiros u otros trámites urgentes. Además, no será una medida aislada: otros bancos también suspenderán su servicio al público durante esa jornada, por lo que será importante organizar con tiempo cualquier operación que necesites hacer en persona. En esta nota te diremos cuál es el día exacto y la razón de la medida.

Bank of America es una de las principales instituciones financieras de Estados Unidos y una de las mayores del mundo (Foto: AFP)

LA FECHA DE MAYO QUE NO HABRÁ ATENCIÓN EN LOS BANCOS DE EE.UU. Y POR QUÉ

Todas las sucursales de Bank of America, así como las de otros bancos en Estados Unidos, cerrarán sus puertas el lunes 25 de mayo, feriado por el Memorial Day (Día de los Caídos, en español). Por tanto, si esa fecha estabas pensando realizar un trámite bancario, no te sorprendas si al llegar a una agencia no haya atención al público.

Para evitar la alteración de pagos, depósitos o gestiones urgentes que tenías previstos, lo mejor es planificar con anticipación tus operaciones financieras. Vale precisar que el cierre de los bancos por el feriado aplica no solamente a sus sucursales, también a sus oficinas administrativas.

Pero no te preocupes, pues, aunque no abran, la banca en línea y los cajeros automáticos que no están dentro de las entidades financieras seguirán operando. Así que puedes usarlos si necesitas transferir y/o pagar facturas programadas, aunque recuerda que no siempre estas operaciones se procesan en tiempo real. Entonces, si vas a hacer algún movimiento importante, mejor ve días antes.

¿Qué es el Memorial Day?

Memorial Day es un feriado federal en EE.UU. que se celebra el último lunes de mayo y está dedicado a honrar a los militares estadounidenses que murieron mientras servían en las Fuerzas Armadas.

Originalmente surgió tras la Guerra Civil para recordar a los soldados caídos de la Unión, pero con el tiempo se extendió a todos los que fallecieron en conflictos posteriores.

El origen del Memorial Day se remonta a la época de la Guerra Civil estadounidense (Foto: AFP)

LOS OTROS BANCOS QUE NO ABRIRÁN EL 25 DE MAYO

Además de Bank of America, los otros bancos que también cerrarán el lunes 25 de mayo son: Wells Fargo, JP Morgan, Goldman Sachs, Chase, Citibank, U.S. Bank, SunTrust Bank, Capital One, Citizens Bank, Santander Bank, BBVA y Compass.

Como lo señalamos líneas arriba, pese a que no habrá atención en sus sucursales o agencias por el Memorial Day, las transacciones mediante la banca en línea o el cajero automático sí estarán disponibles.

LAS OTRAS FECHAS DE 2026 QUE NO ATENDERÁN LOS BANCOS EN EE.UU.