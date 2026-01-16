Los impuestos estatales pueden marcar la diferencia entre el salario que recibes y lo que realmente llega a tu bolsillo, un detalle que muchos pasan por alto cuando piensan en mudarse dentro de Estados Unidos. Hablar de cambiar de ciudad no se trata solo del clima o la ubicación, sino de cómo ese movimiento afecta tus finanzas, tu rutina y tu vida laboral. También implica pensar en las personas que dejas atrás —amigos, vecinos y familiares— que han sido parte de tu adaptación al llegar a este país con un sueño en mente. Mudarse, por tanto, no es una decisión menor, sino un paso que exige medir con cuidado todas sus implicaciones económicas y personales.

Y aquí es donde aparece un punto clave para mirar con atención. De cara a 2026, varios estados de EE. UU. dejarán de cobrar impuesto sobre la renta personal, lo que abre una oportunidad concreta para quienes están evaluando una mudanza. No es una promesa abstracta: en muchos casos, significa ganar más dinero y pagar menos impuestos a tus retribuciones de tu esfuerzo diario y así utilizarlo en lo que, realmente, necesitas.

Los hispanos que viven en Estados Unidos podrían beneficiarse con esta reducción si es que cumplen con los requisitos (Foto: Freepik)

ESTADOS DONDE NO SE PAGARÁ IMPUESTO SOBRE LA RENTA

A partir de 2026, estos estados no aplicarán impuesto estatal sobre los ingresos personales, un factor que puede marcar una diferencia real en el presupuesto mensual:

Alaska

Florida

Nevada

New Hampshire

Dakota del Sur

Tennessee

Texas

Washington

Wyoming

Vivir en cualquiera de estos estados implica que el salario no sufrirá ese descuento estatal, algo que se nota mes a mes y no solo al final del año.

¿CUÁNTO DINERO SE PUEDE AHORRAR REALMENTE?

Para ponerlo en números concretos, un análisis de Yahoo Finance señala que un hogar en California con un ingreso medio anual de US$91,905 podría ahorrar alrededor de US$2,843 al año si se mudara a uno de estos estados sin impuesto sobre la renta. Es un cálculo estimado y que no aplica para todos los casos, evidentemente, pero sirve para entender la magnitud del impacto que puede tener este cambio.

En la práctica, ese dinero extra suele destinarse a cubrir gastos básicos, reforzar el ahorro o incluso aliviar deudas y hasta para mandar remesas a los familiares que están en el país de origen. No es que de un día para otro cambie todo, pero sí se siente una diferencia sostenida a lo largo del tiempo.

TEXAS, UNO DE LOS DESTINOS MÁS ANALIZADOS

Cuando se habla de mudanzas por motivos fiscales, Texas aparece casi de inmediato en la conversación y da la casualidad de que allí ya se encuentra una enorme comunidad latina viviendo y trabajando todos los días para sacar a la familia adelante. Según la firma de planificación financiera PlanCorp, vivir en ciudades como Austin implica pagar cero impuestos estatales sobre los ingresos. En el caso de un ingeniero con un salario anual de US$200,000, el ahorro podría alcanzar hasta 17,000 dólares al año en comparación con lo que pagaría residiendo en California.

Este tipo de ejemplos explica por qué muchas empresas y profesionales están mirando con interés este estado, especialmente en sectores como tecnología, ingeniería y servicios.

LA COMPARACIÓN CON ESTADOS DE ALTA CARGA IMPOSITIVA

California no es el único estado con impuestos elevados. Nueva York aplica una tasa que puede llegar al 10.9%, mientras que Nueva Jersey alcanza el 10.75%. En estos lugares, una parte importante del salario termina destinada al impuesto estatal, lo que reduce de forma considerable el ingreso disponible.

LO QUE CONVIENE EVALUAR ANTES DE MUDARSE

Ahora bien, siempre lo aclaro: el ahorro fiscal no es el único factor a considerar. Estados sin impuesto sobre la renta pueden compensar esa ventaja con impuestos a la propiedad más altos, seguros más costosos o gastos adicionales en servicios. Por eso, antes de tomar una decisión, conviene hacer un análisis completo del costo de vida.

Al final del día, mudarse a uno de estos estados puede representar un aumento salarial indirecto muy atractivo. La clave está en evaluar con información, sin apuros y entendiendo que no solo se trata de pagar menos impuestos, sino de encontrar un equilibrio real entre ingresos, gastos y calidad de vida.

Este eliminación de impuesto a la renta hará que el dinero que quede para cada trabajador sea el máximo posible (Foto: Freepik)

