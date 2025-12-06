Con la llegada de las bajas temperaturas y las fuertes nevadas en Chicago , la preocupación por la seguridad de los ciudadanos es alta, especialmente para prevenir problemas graves como la hipotermia. Por ello, es esencial que los residentes tomen sus precauciones y usen ropa de abrigo adecuada. Afortunadamente, distintas organizaciones comunitarias han respondido rápidamente, ya que iniciaron campañas de donación para asegura que la mayor parte de la población se mantenga cálida en este invierno.

Durante este fin de semana, las distintas personas que residen en esta ciudad experimentarán temperaturas que llegarán a las 27°F (-2°C) en horas de la noche. Es más, se prevé la presencia de acumulaciones de nieve de hasta 3 pulgadas.

Con estos pronósticos, te revelaré en qué lugares y horarios se realizarán estos eventos para recibir, de manera gratuita, abrigos, guantes, gorros y otras prendas durante este fin de semana.

Los residentes de Chicago podrán acceder, de manera gratuita, a abrigos, guantes, gorros, entre otras prendas. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Los eventos de donación de ropa en Chicago por bajas temperaturas

Recolección anual de abrigos de invierno para niños

El Equipo de Entrenamiento de la Costa Sur (SSDT) se prepara para llevar a cabo la sexta edición de su evento de recaudación de abrigos. Gracias a la colaboración de diversas organizaciones y agencias de servicio, se entregarán sacos, accesorios y otros recursos completamente nuevos, especialmente a quienes más lo necesitan. Es importante destacar que los niños beneficiarios deberán estar presentes para recibir estas donaciones.

Este evento se realizará este sábado 6 de diciembre de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. (hora local) en el centro juvenil Gary Comer, situado en 7200 S Ingleside, Chicago.

Winter Wonderland

La jornada de donación de abrigos celebra su tercera edición este año, transformándose en un evento comunitario completo. Además de la ropa de invierno que se entregará, los asistentes disfrutarán de comida gratuita, tener fotografías con Santa Claus y participar en actividades lúdicas.

‘Winter Wonderland’ se desarrollará este sábado 6 de diciembre en la Iglesia Flourish, situado en 3935 Cleveland St, Gary, Indiana. La actividad está programada para desarrollarse desde las 5:00 p.m. hasta las 7:30 p.m. (hora local).

Ante las temperaturas bajas y nevadas en Chicago, es necesario usar ropa abrigadora. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Wheels of Love

Esta reciente campaña lanzada por la organización ‘I am a Gentleman’ en Chicago se ha propuesto entregar unos 250 conjuntos nuevos de abrigos, gorros y bufandas a familias necesitadas de la ciudad. Para asegurar un acceso fácil y seguro, la distribución se realizará desde cuatro puntos distintos, directamente desde vehículos dispuestos por la organización.

La acción tendrá lugar este domingo 7 de diciembre desde las 12:00 p.m. hasta las 4:00 p.m. (hora local). Es importante resaltar que el evento se realizará en zonas estratégicas de la ciudad, tales como South Side, West Side y Lower Wacker Drive.

Si no llego a los horarios y lugares anunciados, ¿existe una alternativa?

En caso no lograste acceder a esta ropa abrigadora en el horario indicado, te recomendaría que te contactes con estos refugios y centros comunitarios locales directamente, ya que es probable que mantengan pequeñas reservas de donaciones para distribuir a aquellos ciudadanos que lleguen fuera de la hora indicada.