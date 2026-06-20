Tras agotarse casi por completo los números disponibles con los prefijos actuales en la ciudad de Nueva York, como resultado del aumento sostenido en la demanda de líneas telefónicas y dispositivos, las autoridades autorizaron la creación de un nuevo código para la Gran Manzana a partir del 18 de junio de 2026. La junta estatal, que respondió a una solicitud de las compañías telefónicas, aprobó esta medida para evitar la falta de numeración y estableció el 465 como nuevo prefijo. ¿En qué zonas se utilizará y qué implica para los residentes? En las siguientes líneas despejamos estas dudas.

“Existe una clara necesidad de más números de teléfono como resultado del crecimiento económico y la actividad en las áreas metropolitanas de la ciudad de Nueva York; por lo tanto, se requiere un código de área adicional”, dijo Rory M. Christian, presidente de la Comisión de Servicio Público del estado tras la aprobación del código adicional, publica New York Post.

Aunque el cambio puede llamar la atención en la pantalla del celular, para la mayoría de los usuarios el impacto será mínimo (Foto: Pixabay / bssmadeit)

LAS ZONAS DE NUEVA YORK DONDE SE UTILIZARÁ EL NUEVO PREFIJO 465

El nuevo prefijo 465 se usa como código de área adicional (overlay) para las mismas zonas que ya cubren los prefijos 718, 347, 917 y 929 en la ciudad de Nueva York. Por tanto, se asigna en El Bronx, Brooklyn, Queens y Staten Island.

También incluye Marble Hill, el sector de Manhattan que comparte sistema telefónico con esos condados. Cabe mencionar que no se usa para el resto de Manhattan que sigue asociado principalmente a 212, 332, 646 y 917.

¿HAY ALGUNOS CAMBIOS PARA LOS RESIDENTES?

El cambio práctico para residentes es casi nulo si ya tienen número. El impacto real es que los nuevos números que se activen en esos barrios pueden venir con el prefijo 465 en lugar de 718, 347, 917 o 929. Para tenerlo en cuenta:

No se reemplaza ningún código actual: 465 se suma a 718, 347, 917 y 929 como prefijo “superpuesto” en la misma área geográfica.

Quien ya tiene un número con 718, 347, 917 o 929 lo conserva tal cual; no hay cambios obligatorios ni reasignaciones.

El 465 solo se asigna a nuevas líneas, líneas adicionales, cambios de servicio o nuevas cuentas dentro de esos distritos, a partir del 18 de junio de 2026.

Los precios de las llamadas, las áreas consideradas locales y las tarifas no cambian con la llegada del nuevo código.

La forma de marcar sigue igual: se debe seguir usando el código de área más el número (1 + 10 dígitos para llamadas locales y de larga distancia dentro y entre estos prefijos).

El 911 y otros números de emergencia de tres dígitos continúan funcionando de la misma manera, sin modificaciones.

El 465 funcionará como un código superpuesto (Foto: Pixabay / maslme)

¿POR QUÉ SE AÑADEN NUEVOS NÚMERO EN NYC?

Entre los principales motivos para añadir nuevos prefijos en la Ciudad de Nueva York se encuentran: