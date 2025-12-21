A medida que se acerca el 25 de diciembre, los hogares de Estados Unidos se sumergen en el espíritu de Navidad cumpliendo con rituales clásicos, entre los que resalta la llamativa tradición de colocar calcetines en la chimenea. Ante la curiosidad que despierta este hábito, te explicaré sobre su origen y las razones por la que se ha convertido en un elemento indispensable de la celebración.

Aunque parece ser un simple elemento decorativo de la época decembrina, realmente tiene un origen especial que se remonta a varias décadas atrás y hace alusión a un querido personaje de la temporada navideña.

Esta tradición está relacionada a un importante personaje que realizó actos bondadosos. (Crédito: Freepik)

Cuál es el origen de esta tradición

De acuerdo a distintos informes, la tradición se asocia directamente a San Nicolás, un obispo cristiano de la actual Turquía y el hombre que dio origen al personaje de Santa Claus. Esta figura ha ganado popularidad y cariño por su caridad y bondad, especialmente con los menores de edad.

Es más, existe una leyenda protagonizada por San Nicolás. Según NBC , un noble del siglo IV, que era viudo, se le hacía imposible pagar los dotes de sus hijas y, peor aún, solventar los gastos de sus bodas. Ante la difícil situación que atravesaba dicho hombre, el obispo realizó un acto generoso.

De manera secreta, San Nicolás arrojó tres bolsas de monedas de oro por la chimenea del hogar de este hombre y, por azar, estas cayeron en el interior de las medias que las jóvenes habían colgado junto al fuego para que secaran.

Su generosidad le brindó la oportunidad de que las tres mujeres sean elegibles para casarse y eso causó felicidad en el padre. Tiempo después, el hombre descubrió que este noble gesto provino del obispo Nicolás.

Si bien se trata de una historia difícil de creer, ha tenido un fuerte impacto en los ciudadanos estadounidenses y en otros países, ya que muchas familias que tienen chimeneas no dudan en colocar calcetines en este espacio con la creencia de que recibirán algún obsequio.

San Nicolás fue el artífice principal de que se realice esta tradición en tiempos recientes. (Crédito: Freepik)

Por qué se colocaban naranjas en las medias durante Navidad

Existen dos teorías al respecto. La primera se pretende honrar el acto bondadoso de San Nicolás; es decir, en vez de regalar oro, las personas comenzaron a entregar naranjas; mientras que la segunda señala que esta fruta representa el espíritu navideño, pues se puede compartir con facilidad y no tiene un costo elevado.