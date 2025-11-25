Con la llegada del feriado de Día de Acción de Gracias (Thanksgiving), uno de los momentos más intensos para el tráfico aéreo en Estados Unidos, muchas personas creen que ya es demasiado tarde para encontrar buenos precios; sin embargo, una especialista del sector turístico asegura que aún existen oportunidades para viajar sin gastar de más, incluso en una fecha tan concurrida como esta y también de cara a Navidad.

Según comentó una experta en viajes en diálogo con Telemundo, quienes todavía no decidieron a dónde ir pueden hallar opciones accesibles. Todavía quedan pasajes y paquetes con tarifas competitivas, especialmente para quienes mantienen cierta flexibilidad al momento de elegir destino o fechas.

Gretel Pereira, directora de relaciones públicas de Expedia, explicó que todavía se encuentran promociones llamativas en los sitios más buscados del país.

La experta recomienda ajustar fechas y horarios para acceder a tarifas más económicas, especialmente al volar lunes o retornar domingo. (Foto referencial: Pixabay)

“Por ejemplo, en ciudades, las más populares, como Las Vegas, Orlando, Nueva York, si combinas el hotel con el vuelo hay unas buenas ofertas de último minuto”, señaló.

Además, detalló que estas combinaciones permiten obtener “todo el paquete de esas tres cosas” por cerca de US$300 por persona.

Pereira aclaró que, si bien esta temporada incrementa el número de viajeros, las oportunidades existen para quienes ajustan sus planes.

Los paquetes que combinan vuelo, hotel y actividades pueden encontrarse desde US$300 por persona. (Foto: Mag)

Su recomendación principal es prestar atención al calendario, ya que elegir momentos menos saturados puede hacer una gran diferencia en el costo total del viaje.

“Si tienes flexibilidad en tu agenda, si viajas el lunes de esa semana o si regresas el domingo, los precios están más bajos en los vuelos”, explicó. Precisamente, ese margen puede traducirse en ahorros importantes para quienes puedan mover su itinerario uno o dos días.

Mirando hacia las fechas previas a Navidad, Pereira adelantó que habrá “hasta 50% de descuento en hoteles. Y justo en el día de Black Friday, hoteles con el 75%”. Por eso recomienda tomar decisiones con anticipación y reservar apenas aparezcan las promociones fuertes para evitar perder las mejores tarifas.

Según Expedia, los mayores descuentos llegarán entre el 20 de noviembre y el Black Friday, con rebajas de hasta 75% en hoteles. (Foto referencial: Freepik)

“A partir del 20 de noviembre, en Expedia verán hasta un 50% y el día de Black Friday, Cyber Monday y Travel Tuesday, un 75% de descuento en hoteles”, agregó.

Entre la flexibilidad, la anticipación y la atención a las jornadas clave de ofertas, los viajeros pueden estirar su presupuesto y aprovechar cada dólar, tanto para Acción de Gracias como para Navidad o incluso para planificar vacaciones del próximo año.

