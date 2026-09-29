La nueva regla de Florida que comenzará a regir el 1 de octubre de 2026 no implicará una renovación masiva de licencias de conducir ni tarjetas de identificación. La medida está dirigida únicamente a las personas designadas legalmente como career offenders, quienes deberán contar con un documento estatal que incluya la inscripción “775.261, F.S.”. Aunque la disposición introduce obligaciones adicionales dentro del sistema de registro, los conductores que no pertenezcan a esa categoría no tendrán que realizar un trámite especial ante el Florida Department of Highway Safety and Motor Vehicles (DHSMV). En otras palabras, la rutina de quienes circulan por Miami-Dade, Broward, Orlando, Tampa, Palm Beach y el resto del estado seguirá sin cambios por esta norma.

La norma, identificada como SB 1332 y convertida en el Capítulo 2026-151 de las leyes de Florida, modifica el sistema estatal de registro de los llamados career offenders. Entre las nuevas obligaciones figuran la actualización de la identificación, la reinscripción anual y el reporte presencial de determinados cambios personales. Aunque comienza a regir el 1 de octubre, cada caso tiene un calendario distinto y, para muchas personas alcanzadas por la regla, el mes de nacimiento definirá el momento para cumplir con el trámite.

¿QUIÉNES DEBEN ACTUALIZAR LA LICENCIA O ID?

La obligación no afecta a toda persona con antecedentes penales ni a todos los titulares de documentos emitidos en Florida. La ley se dirige a quienes han recibido formalmente la designación de career offender conforme a los estatutos estatales.

La legislación incluye en esa categoría a personas declaradas como habitual violent felony offender, violent career criminal, three-time violent felony offender o prison releasee reoffender. Estas clasificaciones están vinculadas a disposiciones penales específicas de Florida y no se aplican automáticamente a cualquier persona que haya tenido una condena.

Las licencias y tarjetas de identificación de ciertas personas sujetas a registros estatales deben mostrar una referencia visible en la parte frontal.

Persona sujeta al registro Marca que debe aparecer en la licencia o ID Career offender 775.261, F.S. Persona registrada como delincuente sexual 943.0435, F.S. Persona designada como depredador sexual SEXUAL PREDATOR

La SB 1332 incorporó la inscripción “775.261, F.S.” para quienes están registrados como career offenders. Las referencias relacionadas con delincuentes sexuales y depredadores sexuales ya figuraban en las reglas estatales sobre emisión de identificaciones.

La licencia de conducir es un documento clave en el estado de Florida, así que los que deban hacer su actualización tienen que estar atento a cómo y cuándo (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

EL 1 DE OCTUBRE NO ES LA FECHA LÍMITE PARA TODOS

La entrada en vigor está prevista para el 1 de octubre de 2026, pero eso no significa que cada persona incluida en el registro deba acudir ese día a una sede de DHSMV. La fecha marca el inicio de la aplicación de la reforma, mientras que el plazo individual depende de la situación de cada residente.

Quienes ya figuren como career offenders y todavía no tengan la marca exigida en su licencia o ID deberán presentarse durante su mes de cumpleaños. Por ejemplo, una persona nacida en noviembre tendrá que cumplir con el proceso durante noviembre, no necesariamente durante octubre.

Situación Cuándo debe realizarse el trámite Career offender que ya está registrado y todavía no tiene el documento con la marca exigida Durante su mes de nacimiento Persona que realiza una nueva inscripción como career offender y no está encarcelada Dentro de 48 horas después del registro Renovación de la licencia o tarjeta de identificación Cada vez que el documento deba renovarse Cambio de residencia Dentro de 48 horas después del cambio Cambio legal de nombre Dentro de 48 horas después del cambio

El cambio busca que las autoridades cuenten con una identificación actualizada y que las personas sujetas al registro mantengan al día los datos exigidos por la ley estatal.

LA NUEVA MARCA PODRÍA NO ESTAR DISPONIBLE DE INMEDIATO

Uno de los puntos que puede generar dudas es que la inscripción “775.261, F.S.” todavía no estaría lista para aparecer en todos los documentos el 1 de octubre. El Florida Department of Law Enforcement (FDLE) informó que DHSMV trabaja en la implementación de esa designación dentro de su sistema de emisión.

Por ese motivo, la persona obligada deberá presentarse durante su mes de cumpleaños incluso si el documento no puede imprimirse con el nuevo texto. En esas circunstancias, la oficina debe entregar una carta que confirme que cumplió con acudir. La licencia o tarjeta correspondiente será enviada por correo una vez que esté disponible con la marca requerida.

El deber de presentarse continúa vigente aunque la identificación física no pueda entregarse el mismo día. La constancia sirve como respaldo de que la persona acudió a completar la obligación establecida.

¿QUÉ SE DEBE HACER EN UNA OFICINA DE DHSMV?

El procedimiento debe realizarse presencialmente. No consiste en pedir una nueva tarjeta por internet ni en esperar la renovación regular por correo.

Al llegar a una oficina de DHSMV, la persona alcanzada por la regla tendrá que:

Identificarse como career offender sujeto a las obligaciones estatales.

Presentar prueba de que completó el registro requerido.

Solicitar una licencia de Florida, una renovación o una tarjeta de identificación, según su situación.

Permitir la toma de una fotografía para el nuevo documento y los archivos oficiales.

Entregar información adicional cuando sea necesaria para confirmar su identidad.

Proporcionar huellas dactilares si las autoridades las solicitan.

Pagar los cargos aplicables por la emisión o renovación.

La tarjeta emitida deberá cumplir con las disposiciones de la sección 322.141 de los Estatutos de Florida, incluida la inscripción que identifica a quienes se encuentran bajo el sistema de career offender registration.

CAMBIOS QUE TAMBIÉN DEBEN REPORTARSE

La actualización de la licencia o ID no reemplaza las demás exigencias previstas en el registro estatal. La reforma también obliga a comunicar determinadas modificaciones relacionadas con el domicilio, el nombre, los vehículos, el empleo y los teléfonos.

Cambio o requisito Plazo para reportarlo Cambio de residencia permanente, temporal o transitoria dentro de Florida Dentro de 48 horas Cambio legal de nombre Dentro de 48 horas Cambio en vehículos registrados, alquilados, titulados o asegurados Dentro de 48 horas Cambio de empleo o inicio de un negocio propio Dentro de 48 horas Alta, baja o modificación de un teléfono residencial o celular Dentro de 48 horas Reinscripción anual Durante el mes de nacimiento

Los cambios de residencia y nombre requieren una gestión ante DHSMV. Si la persona no puede obtener o modificar el documento en ese momento, deberá reportar la situación a la oficina del sheriff del condado correspondiente.

Las modificaciones sobre vehículos deben informarse presencialmente a la oficina del sheriff. Los cambios de empleo, negocio propio o teléfonos también deben comunicarse a esa dependencia o al Department of Corrections, dependiendo del estatus de supervisión de la persona.

El gobernador Ron DeSantis dio el visto buena para este proyecto que busca la identificación más sencilla para personas consideradas como "career offenders" (Foto: AFP)

EL REGISTRO ANUAL TENDRÁ SU PROPIO CALENDARIO

Desde octubre, las personas incluidas como career offenders deberán reinscribirse una vez al año durante el mes de cumpleaños. El proceso se hará ante la oficina del sheriff del condado donde mantengan una residencia permanente, temporal o transitoria, o donde se encuentren en ese momento.

La actualización anual incluye datos personales y de contacto que las autoridades deben verificar. Entre ellos se encuentran el nombre, domicilio, empleo, teléfonos, vehículos asociados, pasaporte, licencias profesionales e información migratoria cuando corresponda.

En condados con una presencia importante de familias hispanas, como Miami-Dade, Broward, Orange, Hillsborough, Palm Beach y Osceola, es recomendable confirmar con anticipación la dirección, los horarios y los requisitos de la oficina correspondiente. Aunque el marco legal es estatal, cada sheriff’s office puede establecer los días y franjas de atención disponibles para cumplir con el proceso.

¿QUÉ PASA SI NO SE CUMPLE?

La SB 1332 contempla sanciones para quienes incumplan las obligaciones de registro, reinscripción, reporte de información o actualización del documento cuando sea necesario.

Una persona puede enfrentar un delito grave de tercer grado si no se registra, no mantiene vigente su licencia o tarjeta, omite reportar cambios exigidos, no realiza la reinscripción anual o entrega datos falsos de manera intencional. Cada omisión relacionada con un deber de reporte puede considerarse una infracción separada.

La ley también prevé consecuencias más severas en situaciones específicas. Por ejemplo, quien informe que abandonará una residencia, permanezca en ella y luego no comunique esa situación dentro del plazo legal puede enfrentar un delito grave de segundo grado.

LA FECHA QUE DEBEN TENER PRESENTE LOS CONDUCTORES

El 1 de octubre de 2026 inicia la aplicación de la SB 1332, pero no establece una renovación general de licencias para los conductores de Florida.

La obligación se concentra en las personas incluidas legalmente en el registro de career offenders. Quienes todavía no tengan un documento con la referencia “775.261, F.S.” deberán acudir a DHSMV durante su mes de nacimiento. Si la marca no puede imprimirse todavía, deberán solicitar la constancia que confirma la presentación y esperar el envío posterior de la nueva tarjeta.

La ley fue aprobada por el gobernador Ron DeSantis y registrada como el Capítulo 2026-151. Con la reforma, Florida amplía los requisitos de reporte e identificación para ese grupo específico, sin modificar el proceso regular de renovación que sigue la mayoría de residentes del estado.