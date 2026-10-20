Estados Unidos volverá al horario estándar el domingo 1 de noviembre de 2026, fecha en la que finalizará el horario de verano en la mayor parte del país. El ajuste se realizará a las 2:00 a. m., cuando los relojes deberán retroceder una hora hasta la 1:00 a. m., por lo que los ciudadanos ganarán 60 minutos durante la madrugada. La medida regirá en estados como California, Florida, Texas, Nueva York, Illinois y Nueva Jersey, aunque no se aplicará en todo el territorio estadounidense: Hawái, la mayor parte de Arizona y varios territorios del país no realizan este cambio estacional.

El ajuste también cambiará la distribución de la luz natural: las mañanas tendrán más luz según el reloj, mientras que el anochecer llegará más temprano. Aunque los teléfonos y las computadoras suelen actualizarse automáticamente, algunos relojes domésticos y electrodomésticos requieren una modificación manual. La fecha se mantiene en el calendario federal vigente, pese a que el Congreso debate una propuesta para establecer el horario de verano de manera permanente.

¿Cuándo termina el horario de verano en Estados Unidos en 2026?

El horario de verano (Daylight Saving Time) terminará el domingo 1 de noviembre de 2026, a las 2:00 a. m., en las zonas que observan el cambio estacional. En ese momento, los relojes volverán a marcar la 1:00 a. m. y comenzará el horario estándar (Standard Time). La próxima modificación está prevista para el domingo 14 de marzo de 2027, cuando los relojes deberán adelantarse una hora para iniciar nuevamente el horario de verano. Estas fechas forman parte del calendario establecido por la legislación federal estadounidense.

¿Qué estados deben atrasar el reloj el 1 de noviembre?

La modificación se aplica en la mayoría de los 50 estados. La siguiente tabla organiza los estados por sus zonas horarias habituales. Algunos aparecen en más de una fila porque sus territorios abarcan dos zonas horarias; en esos casos, el cambio se realiza según la hora local correspondiente.

Zona horaria Estados que observan el cambio Este (Eastern Time) Connecticut, Delaware, Florida (parte), Georgia, Indiana (parte), Kentucky (parte), Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan (parte), New Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Carolina del Norte, Ohio, Pensilvania, Rhode Island, Carolina del Sur, Tennessee (parte), Vermont, Virginia y Virginia Occidental Centro (Central Time) Alabama, Arkansas, Florida (parte), Illinois, Iowa, Kansas (parte), Kentucky (parte), Luisiana, Minnesota, Misisipi, Misuri, Nebraska (parte), Dakota del Norte (parte), Dakota del Sur (parte), Oklahoma, Tennessee (parte), Texas (parte) y Wisconsin Montaña (Mountain Time) Colorado, Idaho (parte), Kansas (parte), Montana, Nebraska (parte), Nuevo México, Dakota del Norte (parte), Dakota del Sur (parte), Texas (parte), Utah y Wyoming Pacífico (Pacific Time) California, Nevada, Oregón (parte) y Washington Alaska Alaska Hawaii-Aleutianas No se aplica en Hawaii; las zonas de Alaska sí observan el cambio

Arizona tiene una excepción importante: la mayor parte del estado no cambia la hora y permanece en horario estándar durante todo el año. Sin embargo, la Navajo Nation sí observa el horario de verano, incluso en las áreas de su territorio situadas dentro de Arizona. La reserva Hopi, aunque está rodeada por territorio de la Nación Navajo, sigue el horario de la mayor parte de Arizona. Por eso, dos comunidades cercanas pueden tener horas diferentes durante parte del año.

¿Qué estados y territorios no cambian la hora en noviembre?

Hawaii, la mayor parte de Arizona y cinco territorios estadounidenses no observan el horario de verano. Sus relojes permanecerán sin cambios el domingo 1 de noviembre de 2026.

Estado o territorio Situación Hawaii Mantiene el horario estándar todo el año La mayor parte de Arizona No atrasa ni adelanta el reloj Puerto Rico No cambia la hora Islas Vírgenes de Estados Unidos No cambian la hora Samoa Americana No cambia la hora Guam No cambia la hora Islas Marianas del Norte No cambian la hora

La diferencia es relevante para quienes trabajan con otros estados, organizan reuniones virtuales o viajan dentro del país. Por ejemplo, la diferencia horaria entre Arizona y California cambia durante el año porque California sí ajusta sus relojes, mientras que la mayor parte de Arizona no lo hace.

¿Qué dispositivos cambian la hora automáticamente y cuáles debes ajustar?

Los teléfonos inteligentes, las computadoras, las tabletas y muchos relojes inteligentes conectados suelen actualizar la hora por sí solos, siempre que tengan activadas las opciones de fecha, hora y zona horaria automáticas. No obstante, un dispositivo configurado manualmente o sin conexión puede necesitar una revisión.

En cambio, los relojes de pared, los despertadores tradicionales y algunos relojes digitales suelen requerir un ajuste manual. Lo mismo puede ocurrir con los relojes de ciertos automóviles, los hornos y los microondas, dependiendo del modelo.

Para evitar confusiones, comprueba el sábado 31 de octubre que tus dispositivos conectados tengan activada la actualización automática. Antes de acostarte, puedes atrasar los relojes manuales una hora; si prefieres hacerlo por la mañana, revisa que indiquen la hora correcta antes de salir de casa. Si tienes un viaje o una reunión programada, verifica también la zona horaria del destino.

¿Se eliminará el cambio de horario en Estados Unidos con la Sunshine Protection Act?

Por ahora, el cambio del 1 de noviembre sigue en pie. La Sunshine Protection Act of 2025, una propuesta para mantener el horario de verano durante todo el año y eliminar los ajustes de primavera y otoño, fue aprobada por la Cámara de Representantes el 14 de julio de 2026, con 308 votos a favor y 117 en contra. Sin embargo, la iniciativa todavía necesita la aprobación del Senado y completar el proceso legislativo para convertirse en ley. El presidente Donald Trump ha respaldado públicamente la propuesta y ha instado al Senado a avanzar, pero ese apoyo no modifica por sí solo el calendario vigente.

Hasta que se apruebe y entre en vigor una nueva ley, los estados que actualmente observan el horario de verano deberán continuar con los cambios previstos para noviembre y marzo.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en Estados Unidos 2026

¿Se atrasa o se adelanta el reloj el 1 de noviembre?

Se atrasa una hora: de las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m., en las zonas que observan el cambio.

¿Se gana o se pierde una hora de sueño?

En términos del reloj, se gana una hora durante la madrugada. El descanso real dependerá de los horarios de cada persona.

¿California cambia la hora en noviembre de 2026?

Sí. California regresará al horario estándar el domingo 1 de noviembre.

¿Texas y Florida deben atrasar sus relojes?

Sí. Ambos estados observan el cambio, aunque sus territorios abarcan distintas zonas horarias.

¿Nueva York e Illinois cambian la hora?

Sí. Ambos estados atrasarán sus relojes una hora el 1 de noviembre.

¿Arizona cambia la hora?

La mayor parte del estado no. La excepción es la Navajo Nation, que sí observa el horario de verano.

¿Los celulares cambian la hora automáticamente?

Por lo general, sí, si tienen activadas la fecha, la hora y la zona horaria automáticas.

¿Cuándo comienza el horario de verano en 2027?

El domingo 14 de marzo de 2027, cuando los relojes deberán adelantarse una hora en las zonas que observan el horario de verano.

¿La Sunshine Protection Act eliminará el cambio de horario este año?

No por ahora. La Cámara de Representantes aprobó la propuesta, pero todavía necesita la aprobación del Senado y su entrada en vigor para modificar el calendario actual.