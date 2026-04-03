En un país donde las políticas migratorias volvieron a endurecerse desde la era de Donald Trump y se convirtieron en tema central de campaña en casi todos los ciclos electorales, lo que se discute hoy en Arizona va mucho más allá de un simple cambio regulatorio: afecta directamente la forma en que la comunidad hispana participa en la economía formal de Estados Unidos. En ciudades como Phoenix y Tucson, y también en pequeños pueblos donde la población latina ya es mayoría, esta propuesta de ley no se sentiría como un ajuste técnico, sino como un golpe al día a día: cobrar un cheque de nómina, guardar el efectivo sin miedo a robos, mandar una parte del sueldo a mamá en México, Guatemala, Honduras o El Salvador, o construir un historial financiero para poder rentar un apartamento o comprar un carro. Muchas familias que viven con “un pie acá y otro allá” dependen de herramientas muy concretas —ITIN, matrículas consulares, bancos comunitarios y cooperativas locales— para trabajar, ahorrar y enviar remesas a sus países de origen. Por eso, lo que está pasando en Arizona no es un caso aislado ni un titular más sobre migración, sino parte de una conversación mucho más grande sobre cómo se trata a las comunidades hispanas y migrantes en Estados Unidos, especialmente en los estados fronterizos donde esa realidad se siente todos los días.

UNA LEY QUE APUNTA AL CORAZÓN FINANCIERO DE LOS MIGRANTES

El llamado Proyecto de Ley del Senado 1421 (SB 1421, por sus siglas en inglés) busca imponer restricciones sin precedentes a los inmigrantes indocumentados en Arizona. La iniciativa es impulsada por la senadora republicana Wendy Rogers, conocida entre activistas y organizaciones proinmigrantes por su postura dura en temas migratorios y por apoyar medidas similares a las de la era Trump.

En términos simples, la propuesta obligaría a cualquier persona a demostrar su estatus legal en el país para realizar operaciones básicas en el sistema financiero, algo que hoy miles de hispanos hacen a diario sin llamar la atención.

Esta ley podría perjudicar a todos los inmigrantes indocumentados (Foto: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿QUÉ CAMBIARÍA CON ESTA LEY?

Depositar dinero en un banco

Solicitar préstamos

Cobrar cheques

Enviar remesas al extranjero

Para todo esto, sería obligatorio presentar una identificación válida que pruebe ciudadanía o residencia legal.

Y aquí viene el punto clave: quedarían excluidos documentos que hoy utilizan miles de migrantes, como:

Identificaciones consulares

Tarjetas municipales o comunitarias

Licencias de conducir con marcas como “No para fines federales”

En la práctica, muchas familias latinas que hoy dependen de una matrícula consular o de una licencia estatal con restricciones para manejar, cobrar su cheque y mandar remesas por Western Union, MoneyGram o bancos locales, se quedarían sin esas opciones.

EL IMPACTO DIRECTO: EXCLUSIÓN ECONÓMICA CASI TOTAL

Si esta ley se aprueba, los efectos serían profundos. No se trata de una limitación menor, sino de una exclusión casi completa del sistema financiero formal para quienes no puedan probar estatus migratorio regular.

Área afectada Impacto directo Banca Imposibilidad de abrir o usar cuentas Crédito Prohibición de acceder a préstamos Remesas Bloqueo de envíos a familiares en el extranjero Empleo informal Mayor dependencia del efectivo Seguridad financiera Mayor riesgo de robos y fraudes

Además, el uso del ITIN (Número de Identificación Personal del Contribuyente), emitido por el Servicio de Rentas Internas, dejaría de ser válido para solicitar créditos, lo que hoy permite a muchos migrantes pagar impuestos y acceder a servicios financieros básicos, como tarjetas aseguradas o préstamos pequeños en bancos comunitarios y cooperativas de crédito que sirven a barrios de mayoría latina.

En estados con alta presencia hispana, como Arizona, esto significaría que muchas personas que “hacen lo correcto”, pagan impuestos con ITIN, sostienen hipotecas o pequeños negocios familiares, quedarían atrapadas en una economía casi totalmente en efectivo, sin historial bancario y con menos protección frente a abusos y fraudes.

“RESPONSABILIZA A LOS BANCOS”: LA DEFENSA REPUBLICANA

Desde el lado republicano, la medida se presenta como un intento de reforzar el control económico y la soberanía nacional, en línea con el discurso que se escucha a menudo en campañas en estados fronterizos, donde se mezcla migración, seguridad y economía.

Durante una audiencia, la propia Wendy Rogers afirmó: “Responsabiliza a los bancos… Este es un método para reafirmar nuestra soberanía como ciudadanos estadounidenses”.

En el mismo debate, el cabildero bancario Jay Kaprosy respondió: “Ganamos dinero ofreciendo servicios bancarios a quienes la ley nos permite”.

A lo que Rogers replicó: “Usted quiere ese beneficio, pero no quiere ser regulada… Con este proyecto de ley, esa época ha llegado a su fin”.

Este choque refleja un punto de tensión conocido por muchas comunidades hispanas: mientras el discurso político endurece el tono, la realidad económica reconoce que los migrantes consumen, trabajan, pagan rentas, envían remesas y sostienen industrias como la construcción, el campo, la limpieza, la restauración y el cuidado de personas mayores.

CRÍTICAS: “UNA MEDIDA DISCRIMINATORIA”

Del otro lado, legisladores demócratas y organizaciones civiles no han dudado en calificar la propuesta como perjudicial y excluyente, especialmente para las familias inmigrantes que llevan años intentando integrarse en la economía local.

La senadora Analise Ortiz fue contundente: “Es un proyecto de ley increíblemente dañino que discrimina a las familias inmigrantes”.

Mientras que Catherine Miranda resumió el panorama político con una frase directa: “Otro proyecto de ley antiinmigrante: ¡menos mal que existe el veto!”.

Para muchos defensores de los derechos de los migrantes, esta medida recuerda a anteriores intentos de Arizona de endurecer las condiciones para los indocumentados, como la famosa SB 1070, que también generó protestas masivas, boicots y una movilización histórica de la comunidad latina en el estado.

Miles de inmigrantes indocumentados perderían su presencia en el sistema financiero de Arizona (Foto: AFP)

¿TIENE FUTURO ESTA LEY?

Aquí es donde la historia se vuelve más política que legal. Aunque el proyecto ya avanzó en el Senado estatal y en comités legislativos, todavía debe pasar por la Cámara de Representantes de Arizona.

Y aun si lo logra, todo apunta a que terminaría en el escritorio de la gobernadora demócrata Katie Hobbs, quien ya ha vetado iniciativas similares que buscaban endurecer la política migratoria a nivel estatal. El consultor político Doug Cole lo describe sin rodeos: “Es teatro político”.

Según él, tanto republicanos como demócratas están utilizando este tipo de propuestas para reforzar sus posiciones ante el electorado, especialmente de cara a elecciones, en un contexto donde el voto latino se ha vuelto clave no solo en Arizona, sino también en estados como Nevada, Texas, Georgia y todo el suroeste del país.

MÁS ALLÁ DE LA LEY: UN DEBATE DE FONDO

Si se mira con calma, esta propuesta no aparece de la nada. Forma parte de un paquete más amplio de iniciativas en Arizona que buscan endurecer las condiciones para los inmigrantes indocumentados, incluyendo mayor cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y nuevas medidas de vigilancia en la frontera.

También revive un debate que lleva décadas: el papel de las remesas. Desde 2006, cuando el exfiscal Terry Goddard impulsó sistemas de monitoreo, el envío de dinero al extranjero ha sido visto por algunos sectores como un tema económico y político sensible.

Para muchas familias hispanas, sin embargo, las remesas son simplemente una extensión del “mandar el giro” de cada quincena: una forma de sostener a los abuelos, ayudar a pagar la universidad de un hijo en el país de origen o apoyar a alguien que tuvo una emergencia. Cortar ese canal no solo tendría impacto económico, sino emocional y familiar.

Un ejemplo concreto ayuda a verlo: una trabajadora de limpieza en Phoenix que cobra en cheque, lo deposita en un banco local con su matrícula consular y cada mes envía parte a su mamá en Sonora o Jalisco. Con la SB 1421, podría no poder abrir ni usar esa cuenta, tendría que guardar todo en efectivo, buscar alternativas informales para mandar el dinero y vivir con más miedo a ser víctima de robo o estafa.

LO QUE ESTÁ EN JUEGO

Te lo digo sin exagerar: si esta ley se aprueba, cambiaría radicalmente la vida diaria de miles de personas. No solo limitaría su acceso al sistema financiero, sino que podría empujarlas aún más hacia la informalidad, justo lo contrario de lo que muchos dicen querer cuando hablan de “integración” y “orden”.

Y ahí es donde está el verdadero debate. No es solo una cuestión legal, sino humana: ¿qué pasa cuando una persona ya no puede ni siquiera enviar dinero a su familia? ¿Qué ocurre cuando alguien que lleva años pagando impuestos con ITIN, contribuyendo a la economía local y sosteniendo a su familia a ambos lados de la frontera, queda fuera del sistema financiero por completo?

Esa es la pregunta que hoy se discute en Arizona, pero cuyo eco probablemente se sentirá mucho más allá de sus fronteras, en cada estado donde la comunidad hispana se pregunta hasta qué punto las decisiones políticas en la capital estatal pueden llegar a definir algo tan básico como la forma de cobrar el salario o mandar ayuda a casa.