Como parte de su calendario de pagos para octubre, la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) enviará un nuevo depósito o cheque a un sector de beneficiarios este miércoles 21. Si quieres verificar si te corresponde recibir este dinero en la fecha señalada, sigue leyendo este artículo informativo, el cual te brindará otros detalles importantes.

Quiénes recibirán su depósito del Seguro Social este miércoles 21 de octubre

Tomando en cuenta el cronograma de pagos de beneficios del SSA , los beneficiarios que nacieron entre los días 11 y 20 de cualquier mes recibirán su pago correspondiente este tercer miércoles de octubre.

Te explicaré brindándote un ejemplo: en caso naciste un 15 de marzo o de abril, estás apto para que la SSA te realice tu depósito. Es importante que tengas referencia a las fechas señaladas.

Los jubilados que nacieron entre el 11 y 20 de cada mes recibirán sus pagos este miércoles 21 de octubre. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Cuándo el SSA realizará el próximo pago a sus beneficiarios

Pasado el miércoles 21 de octubre, los beneficiarios del Seguro Social tendrán una nueva posibilidad de recibir sus depósitos antes de que finalice el presente mes, pero es necesario tener una serie de consideraciones.

Según el calendario oficial, el miércoles 28 de octubre se abonará a los afiliados cuyas fechas de nacimiento se encuentren entre el 21 y 31 de cualquier mes. Toma en consideración dicha información para que sepas si recibirás o no dicho dinero.

Ahora, si estás afiliado a la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) también recibirás el pago de tus beneficios este viernes 30 de octubre.

El miércoles 28 de octubre será la última fecha que el Seguro Social realizará el pago de beneficios de jubilados del presente mes. (Foto: AFP)

¿Cuál es el beneficio máximo que el Seguro Social paga por jubilación?

De acuerdo a la información brindada por el SSA , los beneficios de jubilación dependerá del historial de ingresos, la edad que se jubile el beneficiario y el año en que lo haga. Es importante aclarar que no existe una cantidad máxima fija que se aplique a todos los afiliados. A continuación, te daré uno ejemplos:

Si se jubila en su plena edad de jubilación en 2026, su beneficio sería de $4,152.

Si se jubila a los 62 años en 2026, su beneficio sería de $2,969.

Si se jubila a los 70 años en 2026, su beneficio sería de $5,181.