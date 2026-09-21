California está acelerando los preparativos para recibir a miles de atletas y visitantes durante los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Los Ángeles 2028. El gobernador Gavin Newsom firmó el sábado una serie de medidas que incluyen una nueva inversión de $7 millones para reforzar los preparativos del gran evento deportivo.

Newsom realizó la firma en Exposition Park, frente al Los Angeles Memorial Coliseum, uno de los escenarios vinculados con la historia olímpica de la ciudad. En total, fueron aprobadas tres leyes que abordan diferentes necesidades relacionadas con la organización de los Juegos de 2028.

Una de ellas, AB 2411, establece que la Oficina de Servicios de Emergencia de California deberá negociar acuerdos con agencias policiales estatales, locales y de otros estados para disponer de personal adicional durante los Juegos. También contempla un programa temporal de certificación y capacitación para agentes de otros estados que colaboren en las tareas de seguridad.

Otra de las medidas, AB 2436, extiende una exención vigente para que los estudiantes atletas del equipo de Estados Unidos que entrenen en California puedan mantener la clasificación que les permite acceder a tarifas de matrícula para residentes.

El gobernador Gavin Newsom le dio el visto bueno a esta ley que modificará ciertas reglas para algunos profesionales inmigrantes en California. (Foto: AFP)

Nuevas reglas para organizar los Juegos

La tercera legislación, AB 191, introduce cambios temporales en las normas estatales con el objetivo de facilitar la organización y entrega de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2028 y responder a las necesidades operativas particulares de un evento internacional de esta magnitud.

“El Estado Dorado se encuentra en medio de una histórica serie de eventos deportivos, y estos proyectos de ley permiten al estado continuar ofreciendo lo mejor para los aficionados y los atletas, en todo el mundo”, afirmó Newsom en un comunicado.

Los nuevos $7 millones se suman a los $96.5 millones anunciados anteriormente durante el verano para actualizar y modernizar Exposition Park. El recinto está previsto para convertirse en el primer escenario en albergar tres ediciones diferentes de los Juegos Olímpicos de verano.

Un estudio estima que los Juegos Olímpicos de LA 2028 podrían generar hasta $40.6 mil millones en actividad económica en la región. (Foto: AP Photo/Richard Vogel)

¿Cuánto podrían generar los Juegos?

Reynold Hoover, director ejecutivo de LA28, destacó la importancia de las nuevas medidas para la preparación del evento. “Los Juegos de 2028 son una oportunidad única en una generación para mostrar la innovación y el espíritu de California ante el mundo”, afirmó.

Según un estudio reciente del Institute for Applied Economics de la Los Angeles County Economic Development Corporation, los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2028 podrían generar entre $20.5 mil millones y $40.6 mil millones en actividad económica en la región de Los Ángeles.

El análisis también calcula que el evento podría contribuir a sostener entre 126,000 y 224,000 empleos en el área metropolitana.