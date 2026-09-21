La celebración de los 80 años de Gay Small terminó de una manera inesperada. La mujer murió el 4 de septiembre en Tampa General Hospital, en Florida, a causa de complicaciones relacionadas con el dengue, según información de su certificado de defunción obtenida por The Tampa Bay Times.

El documento indica que la enfermedad fue transmitida por la picadura de un mosquito y que Small sufrió “infección por dengue, shock séptico y falla multiorgánica”. Su hija, Anna Small, reaccionó evidenciando la incertidumbre del caso: “Entonces, supongo que eso significa que el estado está de acuerdo en que murió de dengue”, dijo al medio.

Primera muerte por dengue en décadas

El fallecimiento de Small representa un hecho muy inusual para Florida. Kristi Miley, profesora de la Facultad de Salud Pública de la University of South Florida, dijo a The Tampa Bay Times que se trata de la primera muerte por dengue registrada en el estado en casi un siglo.

El Departamento de Salud de Florida también confirmó el fallecimiento relacionado con la enfermedad a The Associated Press. La confirmación ocurre mientras las autoridades vigilan un aumento de casos de transmisión local, algo que no es habitual en el estado.

Autoridades sanitarias confirmaron el fallecimiento mientras el estado registra varios casos de transmisión local de dengue. (Foto: LUIS ROBAYO / AFP)

El dengue se transmite principalmente mediante la picadura de mosquitos infectados y es más frecuente en regiones tropicales fuera de Estados Unidos. De acuerdo con Mayo Clinic, los cuadros más leves pueden provocar fiebre alta y síntomas similares a los de la gripe.

La organización advierte que, en algunos pacientes, la enfermedad puede evolucionar hacia formas graves. El dengue hemorrágico puede provocar sangrado, una caída repentina de la presión arterial y, en los casos más severos, la muerte.

Florida registra transmisión local

En 2026, ocho personas en el condado de Hillsborough y otras dos en el condado de Pinellas contrajeron la enfermedad mediante transmisión local, según los departamentos de salud de ambos condados.

El caso de Pinellas también marcó un cambio importante: fue la primera vez en más de una década que se detectó transmisión local de dengue en ese condado. El dengue no es considerado una enfermedad originaria de Florida y la mayoría de los casos registrados en Estados Unidos corresponden a personas que contrajeron el virus mientras estaban fuera del país.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los principales mosquitos capaces de transmitir el dengue son Aedes aegypti y Aedes albopictus. Por ello, las autoridades sanitarias pidieron a la población adoptar medidas preventivas, especialmente durante los periodos del día en que estos insectos presentan mayor actividad.

Florida recordó a sus residentes la importancia de evitar las picaduras y eliminar el agua estancada donde pueden reproducirse los mosquitos. (Foto: AFP)

¿Cómo reducir el riesgo de dengue?

Claire Maher, portavoz del Departamento de Salud de Florida, recomendó a residentes y visitantes tomar precauciones frente a las enfermedades transmitidas por mosquitos.

“Estamos recordando a todos los residentes y visitantes de todo el estado que tomen precauciones contra las enfermedades transmitidas por mosquitos mediante la aplicación adecuada de repelente de insectos, evitando las áreas con grandes poblaciones de mosquitos, drenando cualquier agua estancada y usando pantalones largos y camisas cuando sea posible, especialmente durante el amanecer y el atardecer, cuando los mosquitos están más activos”, señaló en una declaración obtenida por USA Today.

En un comunicado, el cirujano general de Florida, Dr. Joseph A. Ladapo, también pidió a los habitantes del estado tomar medidas para reducir la exposición al mosquito transmisor.

Entre sus recomendaciones están utilizar repelente, cubrir la piel cuando sea posible y eliminar los recipientes o espacios donde pueda acumularse agua.