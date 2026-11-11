La Navidad se acerca y Nueva York se alista para dar la bienvenida a la temporada con el encendido de sus árboles más representativos. Estas celebraciones convocan a residentes y turistas que buscan disfrutar del ambiente festivo y compartir la experiencia con familiares o amigos. Para planificar el recorrido, es importante conocer las fechas y los horarios de cada evento. Si estás en la ciudad o tienes previsto visitarla durante estas semanas, aquí encontrarás cuándo y dónde se realizarán los encendidos.

Música, luces y actividades al aire libre acompañarán estas celebraciones (Foto: Charly Triballeau / AFP)

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER LOS ENCENDIDOS DE LOS ÁRBOLES MÁS FAMOSOS DE NUEVA YORK?

Los encendidos navideños de Nueva York tienen varias fechas anunciadas para 2026. A continuación, te detallamos el día y horario exactos para disfrutar de cada uno de los espectáculos.

Árbol o celebración Fecha de 2026 Horario oficial anunciado Dónde disfrutarlo Bryant Park Martes 1 de diciembre Espectáculo desde las 5:30 p.m.; acceso desde las 3:30 p.m. En el Winter Village de Bryant Park, junto a la pista de patinaje, entre las calles 40 y 42 y las avenidas Quinta y Sexta. The Seaport Martes 1 de diciembre Hora pendiente de confirmar en la información consultada En la intersección de Fulton y Front Streets, en Lower Manhattan. Rockefeller Center Miércoles 2 de diciembre Ceremonia de 7:00 a 10:00 p.m.; el árbol se ilumina hacia el final del programa. En Rockefeller Plaza, en Midtown Manhattan. Bolsa de Nueva York —NYSE— Jueves 3 de diciembre Actividades de 3:30 a 6:30 p.m.; no se especifica el minuto exacto del encendido. Frente a la Bolsa de Nueva York, en 11 Wall Street. Central Park: Holiday Lighting Jueves 3 de diciembre Inicio a las 5:30 p.m.; la iluminación cierra la celebración. En el Charles A. Dana Discovery Center, junto al Harlem Meer, en el extremo noreste del parque. Madison Square Park jueves 3 de diciembre de 2026 Inicio a las 5:00 p.m., hora local de Nueva York. Northern Reflecting Pool.

Cabe precisar que es importante distinguir el horario del espectáculo del momento exacto en que se encienden las luces. Por ejemplo, en Rockefeller Center las 7:00 p. m. marcan el comienzo de la ceremonia, no el encendido inmediato del árbol.

LO QUE OFRECE CADA CELEBRACIÓN

Rockefeller Center ofrece un gran espectáculo navideño

El árbol se iluminará con más de 50,000 luces LED y su estrella de Swarovski durante la ceremonia del 2 de diciembre. Es la opción para quienes buscan la celebración más emblemática y el ambiente de una gran producción televisiva, publica su sitio web oficial.

El árbol navideño de Rockefeller Center estará en exhibición hasta mediados de enero de 2027. Te recomendamos revisas los horarios diarios de iluminación para disfrutarlo cuando esté encendido.

Bryant Park también tendrá actuaciones sobre hielo

La celebración navideña incluye patinaje artístico, canto y otras actuaciones en la pista del Winter Village. La buena noticia es que es gratuita y abierta al público, pero el espacio es limitado y la entrada se realiza por orden de llegada desde las 3:30 p.m. El espectáculo comienza a las 5:30 p.m., se lee en el sitio web de Bryant Park.

Si no podrás ir a ver el encendido, la organización anunció la realización de una transmisión en su página web.

Bolsa de Nueva York deleitará con música y actividades en Wall Street

La edición número 103 de esta celebración se realizará entre las 3:30 y las 6:30 p.m. Habrá música en vivo, actividades de las empresas participantes y refrigerios. Según su sitio web, las actuaciones y actividades están abiertas al público.

“Esta velada festiva contará con el emblemático árbol de Navidad de la Bolsa de Nueva York, presentaciones musicales en vivo y diversas actividades de las empresas”, se lee.

Central Park deleitará con sus árboles iluminados sobre el agua

Aquí la propuesta es diferente, ya que la celebración culmina con la iluminación de una flotilla de árboles sobre el Harlem Meer. Pero antes habrá villancicos, actividades festivas, chocolate caliente y encuentros con Santa y otros personajes, precisa su sitio web.

La organización informa que el evento se realizará con lluvia, nieve o buen tiempo. Ten en cuenta que no se permiten cochecitos infantiles en la plaza, aunque habrá un espacio destinado a estacionarlos.

The Seaport: una celebración de barrio

El programa anuncia actuaciones navideñas y el encendido del árbol en Fulton y Front Streets. El evento es gratuito y permite combinar la visita con los comercios y restaurantes del vecindario. Por ahora, la fecha está publicada, pero falta confirmar la hora.

Madison Square Park ofrece diversas actividades

Su encendido navideño está anunciado para el jueves 3 de diciembre de 2026, a las 5:00 p.m., hora local de Nueva York. La celebración será gratuita y abierta al público. El Holiday Festival tendrá actividades desde el mediodía, pero el programa alrededor del árbol comenzará por la tarde.

Los horarios y las ubicaciones corresponden al programa publicado por Madison Square Park Conservancy. Los obsequios se entregarán por orden de llegada y hasta agotar existencias.

ALGUNAS RECOMENDACIONES PARA DISFRUTAR LOS ENCENDIDOS