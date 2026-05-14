¡La espera llegó a su fin! Recientemente, se ha oficializado el comienzo de las entregas del T1 Phone dorado en Estados Unidos, un dispositivo que ha despertado un gran interés en el sector tecnológico por saber qué novedad presenta a comparación de otros móviles de marcas reconocidas en el mercado. Por ello, en esta nota se detallará sus especificaciones técnicas y su valor.

El anuncio ha sido emitido por Trump Mobile, la compañía telefónica liderada por Donald Trump y sus hijos Eric y Donald Jr. , señalando que dicho dispositivo se entregará durante esta semana a aquellos que realizaron su preventa.

Significa un alivio para aquellos usuarios que reservaron el dispositivo, quienes esperaron desde agosto de 2025 para que finalmente tengan la oportunidad de usar este móvil con “diseño orgullosamente americano”, según lo detallado por la revista Fortune .

La compañía señaló que el despliegue inicial comenzará con el envío de correos electrónicos a los compradores detallando cuándo será la fecha para que reciban el T1 Phone dorado. Con este nuevo cronograma, se inicia formalmente la distribución de este equipo.

Se trata de un dispositivo móvil impulsado por el presidente Donald Trump y sus hijos Eric y Donald Jr. (Crédito: Jim Watson / AFP).

Precio y características del T1 Phone dorado de Trump Mobile

En su sitio web , Trump Mobile específica que el precio promocional de su dispositivo está en $499, sumando a un depósito de reserva de $100 ; lo último indicado ya ha sido abonado por gran parte de los usuarios que continúan esperando la entrega de este equipo.

También debes saber que la compañía está ofreciendo distintos planes; el más llamativo se trata del “Plan 47″, cuyo costo es $47,45 cada mes. También existe la posibilidad de inscribirse al Plan Familiar y Militar.

El nuevo móvil de la compañía Trump Mobile tiene un costo de $499. (Crédito: @trumpmobile / Instagram)

Respecto a las características técnicas del T1 Phone en su edición dorada, destaca por una pantalla AMOLED de 6,78 pulgadas con una fluidez de 120 Hz, impulsada por un procesador Snapdragon y sistema operativo Android .

También integra un sistema de cámaras de alta resolución por tres sensores de 50 MP y un gran angular de 8 MP, complementado por una batería de 5000 mAH con carga de 30 W y sistemas de autenticación biométricas asistidos por IA .