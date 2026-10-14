El cambio de horario en Texas se realizará el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando termine el horario de verano (Daylight Saving Time) y comience el horario estándar. A las 2:00 a. m., los relojes deberán atrasarse una hora, hasta la 1:00 a. m., lo que permitirá ganar una hora durante la madrugada. La medida afectará a ciudades como Houston, Dallas, Austin, San Antonio y El Paso, aunque Texas tiene dos zonas horarias y cada localidad debe seguir su hora oficial. Con el ajuste, amanecerá y anochecerá más temprano según el reloj, algo que conviene considerar para los desplazamientos al trabajo, los turnos laborales y las reuniones con personas de otros estados.

¿A qué hora cambia el horario en Texas el 1 de noviembre?

El cambio se producirá a las 2:00 a. m. de la hora local. En ese momento, los relojes volverán a marcar la 1:00 a. m. y comenzará el horario estándar. La mayor parte de Texas utiliza la zona Central (Central Time), mientras que El Paso y parte del extremo occidental del estado utilizan la zona de la Montaña (Mountain Time). Por eso, el ajuste se realiza según la hora local de cada zona, no al mismo instante en todo el territorio.

Dato Información Fecha Domingo 1 de noviembre de 2026 Hora del cambio 2:00 a. m., hora local Ajuste Atrasar el reloj una hora Hora después del cambio 1:00 a. m. Zona Central Central Standard Time (CST) Zona de la Montaña Mountain Standard Time (MST) Próximo cambio previsto Domingo 14 de marzo de 2027

¿Qué ciudades de Texas cambian la hora y cuáles son las excepciones?

Las principales ciudades de Texas atrasarán sus relojes el 1 de noviembre, pero no todas pertenecen a la misma zona horaria. Houston, Dallas, Austin y San Antonio siguen la hora Central; El Paso utiliza la hora de la Montaña. Esta diferencia es importante para quienes viajan por carretera, coordinan turnos laborales o tienen citas en otras ciudades del estado.

Ciudad Zona horaria Ajuste Houston Central Atrasar una hora Dallas Central Atrasar una hora Austin Central Atrasar una hora San Antonio Central Atrasar una hora Fort Worth Central Atrasar una hora El Paso Montaña Atrasar una hora Lubbock Central Atrasar una hora Amarillo Central Atrasar una hora Corpus Christi Central Atrasar una hora Midland Central Atrasar una hora

Texas no es una excepción al horario de verano: sus dos zonas horarias observan el cambio estacional. En contraste, la mayor parte de Arizona y Hawaii mantienen el horario estándar durante todo el año. Esta diferencia puede modificar la hora de una llamada o una reunión entre estados.

¿Cómo debes ajustar los relojes y comprobar la hora de tus dispositivos?

Lo recomendable es revisar los aparatos el sábado 31 de octubre, antes de acostarte. Los teléfonos, las computadoras, las tabletas y la mayoría de los relojes inteligentes conectados suelen actualizarse automáticamente si tienen habilitadas las opciones de fecha, hora y zona horaria automáticas. Los relojes tradicionales y algunos equipos domésticos, en cambio, necesitan una corrección manual.

Dispositivo ¿Cambia automáticamente? ¿Qué debes hacer? iPhone y teléfonos Android Generalmente sí Activar la hora y la zona horaria automáticas Computadoras Windows y Mac Generalmente sí Verificar la zona horaria y la sincronización Relojes inteligentes Normalmente sí, si están conectados Comprobar la sincronización con el teléfono Relojes de pared y despertadores Generalmente no Atrasar una hora manualmente Relojes de automóviles Depende del modelo Revisar la hora del tablero Hornos y microondas Depende del modelo Ajustar la pantalla si no se actualiza sola

Antes de salir de casa el domingo, comprueba las alarmas y los compromisos programados. Si tienes un vuelo, una cita médica o una reunión virtual, verifica también la zona horaria del destino para evitar confusiones.

¿Se eliminará el cambio de horario en Texas con la Sunshine Protection Act?

Por ahora, el calendario vigente sigue contemplando el cambio de noviembre. La Sunshine Protection Act of 2025 (H.R. 139) propone mantener el horario de verano durante todo el año, pero todavía no se ha convertido en ley. La Cámara de Representantes aprobó el proyecto el 14 de julio de 2026 y lo remitió al Senado al día siguiente. El registro legislativo consultado indica que continúa pendiente en esa cámara. El presidente Donald Trump ha respaldado la iniciativa, pero su apoyo no modifica las reglas actuales.

Hasta que el Congreso complete el proceso legislativo y la norma entre en vigor, los residentes de Texas deberán atrasar sus relojes en noviembre y adelantarlos nuevamente en marzo.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en Texas 2026

¿Texas atrasa o adelanta el reloj el 1 de noviembre?

Lo atrasa una hora, de las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m., según la hora local.

¿Houston y Dallas cambian la hora?

Sí. Ambas ciudades utilizan la zona Central y regresarán al horario estándar.

¿El Paso cambia la hora el mismo día?

Sí. El Paso utiliza la zona de la Montaña y también atrasa sus relojes una hora.

¿Se gana una hora de sueño?

El reloj ofrece una hora adicional durante la madrugada, aunque el descanso depende de los hábitos de cada persona.

¿Mi celular cambiará la hora automáticamente?

Generalmente sí, siempre que estén activadas las opciones automáticas de fecha, hora y zona horaria.

¿Cuándo vuelve el horario de verano en Texas?

El próximo cambio está previsto para el domingo 14 de marzo de 2027.

¿La Sunshine Protection Act ya eliminó el cambio de horario?

No. El proyecto sigue pendiente en el Senado y no ha cambiado el calendario vigente.