NYC, NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 14/10/2026.- ¿Nueva York dejará de cambiar la hora en 2026? Conoce la fecha del ajuste de noviembre y el estado de la Sunshine Protection Act en el Congreso. FOTO DE STOCKVISUAL PARA ISTOCK Y GETTY IMAGES
NYC, NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 14/10/2026.- ¿Nueva York dejará de cambiar la hora en 2026? Conoce la fecha del ajuste de noviembre y el estado de la Sunshine Protection Act en el Congreso. FOTO DE STOCKVISUAL PARA ISTOCK Y GETTY IMAGES
Noé Yactayo
mailNoé Yactayo

El cambio de horario en Nueva York se realizará el domingo 1 de noviembre de 2026, a las 2:00 a. m., cuando los relojes deberán atrasarse una hora, hasta la 1:00 a. m., para regresar al horario estándar. El ajuste afectará a toda la ciudad de Nueva York y al resto del estado, incluidos Buffalo, Albany, Rochester y Syracuse. Los residentes tendrán una hora adicional durante la madrugada y notarán que amanece más temprano, pero también que anochece antes. Para evitar confusiones al comenzar el domingo, conviene comprobar las alarmas, los calendarios y los relojes que no actualizan la hora automáticamente.

¿Qué cambia en Nueva York el domingo 1 de noviembre?

Nueva York dejará el horario de verano (Eastern Daylight Time, EDT) y volverá al horario estándar del Este (Eastern Standard Time, EST). El cambio está previsto a las 2:00 a. m., cuando la hora regresará a la 1:00 a. m. La siguiente modificación del calendario está programada para el domingo 14 de marzo de 2027, cuando los relojes volverán a adelantarse una hora.

DatoInformación
FechaDomingo 1 de noviembre de 2026
Hora del ajuste2:00 a. m.
Qué debes hacerAtrasar una hora
Hora después del cambio1:00 a. m.
Horario que comienzaEastern Standard Time (EST)
Próximo cambio previstoDomingo 14 de marzo de 2027

¿Qué dispositivos cambian la hora automáticamente y cuáles debes ajustar?

Los teléfonos inteligentes, las computadoras y la mayoría de los relojes inteligentes conectados suelen actualizar la hora por sí solos, siempre que tengan activadas las opciones automáticas de fecha, hora y zona horaria. En cambio, los relojes de pared, los despertadores tradicionales y algunos relojes de automóviles, hornos y microondas pueden requerir una corrección manual.

Dispositivo¿Actualiza la hora automáticamente?¿Qué debes hacer?
iPhone y teléfonos AndroidGeneralmente síComprobar que la hora automática esté activada
Computadoras Windows y MacGeneralmente síVerificar la zona horaria y la sincronización
Relojes inteligentesNormalmente sí, si están conectadosComprobar la sincronización con el teléfono
Relojes de pared y despertadoresGeneralmente noAtrasar una hora manualmente
Relojes de automóvilesDepende del modeloRevisar la hora del tablero
Hornos y microondasDepende del modeloCorregir la pantalla si no cambia sola

Antes de acostarte el sábado 31 de octubre, revisa que tus dispositivos conectados tengan activada la hora automática. Atrasar los relojes manuales antes de dormir puede evitar confusiones al despertar. Si prefieres hacerlo el domingo, comprueba la hora antes de salir de casa y revisa las alarmas, las citas y los compromisos programados.

¿Qué estados no cambian la hora y qué deben tener en cuenta los neoyorquinos?

Aunque Nueva York sí aplica el cambio estacional, algunos estados y territorios estadounidenses mantienen el horario estándar durante todo el año. Esto puede modificar las diferencias horarias para quienes viajan, trabajan a distancia o se comunican con familiares en otras regiones.

Estado o territorio¿Cambia la hora el 1 de noviembre?
Nueva YorkSí, atrasa una hora
CaliforniaSí, atrasa una hora
TexasSí, en sus dos zonas horarias
HawaiiNo
La mayor parte de ArizonaNo
Puerto RicoNo
GuamNo
Samoa AmericanaNo

Después del cambio, Nueva York estará tres horas por delante de California y una hora por delante de Texas en las ciudades que utilizan la zona Central. La mayor parte de Arizona estará dos horas detrás de Nueva York, mientras que Hawaii estará cinco horas detrás. Estas diferencias corresponden al periodo de horario estándar; conviene comprobar la hora local antes de coordinar vuelos, reuniones o llamadas.

¿Se eliminará el cambio de horario con la Sunshine Protection Act?

Por ahora, el ajuste del 1 de noviembre sigue previsto. La Sunshine Protection Act of 2025 (H.R. 139) propone mantener el horario de verano durante todo el año, pero todavía no se ha convertido en ley. La Cámara de Representantes aprobó el proyecto el 14 de julio de 2026 y lo remitió al Senado al día siguiente, donde permanece pendiente de consideración.

El presidente Donald Trump ha expresado su respaldo a la iniciativa, pero su apoyo no modifica por sí solo el calendario vigente. Mientras el Congreso no complete el proceso legislativo y la norma entre en vigor, Nueva York seguirá atrasando sus relojes en noviembre y adelantándolos en marzo.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en Nueva York 2026

¿Se atrasa o se adelanta el reloj el 1 de noviembre?

Se atrasa una hora: de las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m.

¿Nueva York gana una hora de sueño?

El reloj ofrece una hora adicional durante la madrugada, aunque el descanso depende de los hábitos de cada persona.

¿Manhattan, Brooklyn, Queens y el resto de la ciudad cambian la hora?

Sí. Los cinco distritos de la ciudad de Nueva York aplican el mismo horario.

¿Mi celular cambiará la hora automáticamente?

Generalmente sí, si tiene activadas las opciones automáticas de fecha, hora y zona horaria.

¿Cuándo vuelve el horario de verano en Nueva York?

El próximo cambio está previsto para el domingo 14 de marzo de 2027.

¿La Sunshine Protection Act ya eliminó el cambio de horario?

No. El proyecto sigue pendiente en el Senado y no ha modificado el calendario vigente.

SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista de El Comercio desde 2022. Con 13 años de experiencia en medios digitales, se ha consolidado como especialista en fútbol internacional y deportes de combate, además de cubrir temas de actualidad para las audiencias hispanas de Estados Unidos. Antes de sumarse a la redacción, trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

TAGS