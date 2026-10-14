El cambio de horario en Nueva York se realizará el domingo 1 de noviembre de 2026, a las 2:00 a. m., cuando los relojes deberán atrasarse una hora, hasta la 1:00 a. m., para regresar al horario estándar. El ajuste afectará a toda la ciudad de Nueva York y al resto del estado, incluidos Buffalo, Albany, Rochester y Syracuse. Los residentes tendrán una hora adicional durante la madrugada y notarán que amanece más temprano, pero también que anochece antes. Para evitar confusiones al comenzar el domingo, conviene comprobar las alarmas, los calendarios y los relojes que no actualizan la hora automáticamente.

¿Qué cambia en Nueva York el domingo 1 de noviembre?

Nueva York dejará el horario de verano (Eastern Daylight Time, EDT) y volverá al horario estándar del Este (Eastern Standard Time, EST). El cambio está previsto a las 2:00 a. m., cuando la hora regresará a la 1:00 a. m. La siguiente modificación del calendario está programada para el domingo 14 de marzo de 2027, cuando los relojes volverán a adelantarse una hora.

Dato Información Fecha Domingo 1 de noviembre de 2026 Hora del ajuste 2:00 a. m. Qué debes hacer Atrasar una hora Hora después del cambio 1:00 a. m. Horario que comienza Eastern Standard Time (EST) Próximo cambio previsto Domingo 14 de marzo de 2027

¿Qué dispositivos cambian la hora automáticamente y cuáles debes ajustar?

Los teléfonos inteligentes, las computadoras y la mayoría de los relojes inteligentes conectados suelen actualizar la hora por sí solos, siempre que tengan activadas las opciones automáticas de fecha, hora y zona horaria. En cambio, los relojes de pared, los despertadores tradicionales y algunos relojes de automóviles, hornos y microondas pueden requerir una corrección manual.

Dispositivo ¿Actualiza la hora automáticamente? ¿Qué debes hacer? iPhone y teléfonos Android Generalmente sí Comprobar que la hora automática esté activada Computadoras Windows y Mac Generalmente sí Verificar la zona horaria y la sincronización Relojes inteligentes Normalmente sí, si están conectados Comprobar la sincronización con el teléfono Relojes de pared y despertadores Generalmente no Atrasar una hora manualmente Relojes de automóviles Depende del modelo Revisar la hora del tablero Hornos y microondas Depende del modelo Corregir la pantalla si no cambia sola

Antes de acostarte el sábado 31 de octubre, revisa que tus dispositivos conectados tengan activada la hora automática. Atrasar los relojes manuales antes de dormir puede evitar confusiones al despertar. Si prefieres hacerlo el domingo, comprueba la hora antes de salir de casa y revisa las alarmas, las citas y los compromisos programados.

¿Qué estados no cambian la hora y qué deben tener en cuenta los neoyorquinos?

Aunque Nueva York sí aplica el cambio estacional, algunos estados y territorios estadounidenses mantienen el horario estándar durante todo el año. Esto puede modificar las diferencias horarias para quienes viajan, trabajan a distancia o se comunican con familiares en otras regiones.

Estado o territorio ¿Cambia la hora el 1 de noviembre? Nueva York Sí, atrasa una hora California Sí, atrasa una hora Texas Sí, en sus dos zonas horarias Hawaii No La mayor parte de Arizona No Puerto Rico No Guam No Samoa Americana No

Después del cambio, Nueva York estará tres horas por delante de California y una hora por delante de Texas en las ciudades que utilizan la zona Central. La mayor parte de Arizona estará dos horas detrás de Nueva York, mientras que Hawaii estará cinco horas detrás. Estas diferencias corresponden al periodo de horario estándar; conviene comprobar la hora local antes de coordinar vuelos, reuniones o llamadas.

¿Se eliminará el cambio de horario con la Sunshine Protection Act?

Por ahora, el ajuste del 1 de noviembre sigue previsto. La Sunshine Protection Act of 2025 (H.R. 139) propone mantener el horario de verano durante todo el año, pero todavía no se ha convertido en ley. La Cámara de Representantes aprobó el proyecto el 14 de julio de 2026 y lo remitió al Senado al día siguiente, donde permanece pendiente de consideración.

El presidente Donald Trump ha expresado su respaldo a la iniciativa, pero su apoyo no modifica por sí solo el calendario vigente. Mientras el Congreso no complete el proceso legislativo y la norma entre en vigor, Nueva York seguirá atrasando sus relojes en noviembre y adelantándolos en marzo.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en Nueva York 2026

¿Se atrasa o se adelanta el reloj el 1 de noviembre?

Se atrasa una hora: de las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m.

¿Nueva York gana una hora de sueño?

El reloj ofrece una hora adicional durante la madrugada, aunque el descanso depende de los hábitos de cada persona.

¿Manhattan, Brooklyn, Queens y el resto de la ciudad cambian la hora?

Sí. Los cinco distritos de la ciudad de Nueva York aplican el mismo horario.

¿Mi celular cambiará la hora automáticamente?

Generalmente sí, si tiene activadas las opciones automáticas de fecha, hora y zona horaria.

¿Cuándo vuelve el horario de verano en Nueva York?

El próximo cambio está previsto para el domingo 14 de marzo de 2027.

¿La Sunshine Protection Act ya eliminó el cambio de horario?

No. El proyecto sigue pendiente en el Senado y no ha modificado el calendario vigente.