Desde el 1 de enero de 2026, Nueva Jersey aplicará una nueva actualización del salario mínimo que obligará a muchos hogares a recalcular sus números antes de que llegue el primer cheque del año. En especial, las familias latinas que viven al día y deben organizar cada dólar para la renta, el mercado, los servicios y las remesas sentirán con fuerza este cambio, típico de comienzos de año, en sus bolsillos y en la manera en que planifican su presupuesto.​

No se trata solo de una cifra en una tabla oficial: estos aumentos forman parte de una política salarial que el gobierno estatal viene aplicando desde hace varios años, con el objetivo de acompañar el alto costo de vida en ciudades como Newark, Jersey City, Union City o Passaic, donde la presencia latina es muy fuerte y el precio de la vivienda no deja de subir. Entender cómo quedarán los nuevos valores y a quiénes alcanzan es clave tanto para empleados como para pequeños negocios, bodegas, restaurantes, contratistas y empleadores en general en Nueva Jersey.

Nueva Jersey es otro estado con gran presencia de hispanos en Estados Unidos (Foto: AFP)

SALARIO MÍNIMO GENERAL: ¿CUÁNTO SE PAGARÁ POR HORA?

A partir del 1 de enero, la mayoría de los trabajadores del estado verá un incremento de US$0,43 por hora en el salario mínimo. Con este ajuste, la tarifa estatal pasará a ser de US$15,92 por hora, consolidando a Nueva Jersey entre los estados con el salario mínimo más alto del país y ofreciendo un respiro, aunque sea parcial, frente a gastos como la renta, la comida y el transporte.

Este salario mínimo general aplica a la mayoría de los trabajos a tiempo completo y parcial, incluidos muchos puestos en oficinas, tiendas, servicios y otros sectores donde también hay presencia de trabajadores hispanos de origen puertorriqueño, dominicano, mexicano, colombiano, ecuatoriano y de otros países. Para quienes acostumbran a sumar horas extra, turnos nocturnos o fines de semana, este incremento puede representar una diferencia importante a fin de mes.

PEQUEÑAS EMPRESAS Y TRABAJOS DE TEMPORADA

El aumento no será igual para todos. Los empleados de pequeñas empresas y los trabajos de temporada recibirán un ajuste mayor, de US$0,70 por hora, lo que llevará su salario mínimo a US$15,23. Este grupo continúa bajo un esquema de aumentos graduales que se extenderá hasta 2028, diseñado para equilibrar el impacto en los negocios de menor escala.

Esta categoría es especialmente relevante para la comunidad hispana en Nueva Jersey, ya que muchas personas trabajan en restaurantes familiares, food trucks, bodegas, talleres, construcción, mantenimiento y empleos temporales ligados al turismo o a servicios que se intensifican en ciertas épocas del año. Para estos trabajadores, la combinación de jornadas largas, varios empleos y salarios más altos por hora puede marcar la diferencia a la hora de cubrir gastos básicos en zonas caras del estado.

TRABAJADORES AGRÍCOLAS: SALARIOS EN EL CAMPO

En el caso de los trabajadores agrícolas, ya sea que cobren por hora o a destajo, el incremento será de US$0,80. Desde enero, su salario mínimo quedará fijado en US$14,20 por hora, dentro de un plan que prevé ajustes progresivos hasta el año 2030, de acuerdo con lo establecido por las autoridades laborales del estado.

Muchos de estos puestos los ocupan trabajadores latinos, incluyendo migrantes recientes que realizan labores en granjas, invernaderos y plantaciones en distintas zonas de Nueva Jersey. Aunque esta cifra se mantiene por debajo del salario mínimo general, el aumento representa un avance para quienes enfrentan trabajos físicamente exigentes, con jornadas extensas y, en ocasiones, condiciones climáticas difíciles.

TRABAJADORES CON PROPINAS: RESTAURANTES, BARES Y SERVICIOS

Otro grupo clave es el de los trabajadores que dependen de las propinas, entre ellos meseros, bartenders, personal de cafeterías, repartidores y empleados de hoteles, donde hay una fuerte presencia de trabajadores latinos, en especial en ciudades como Elizabeth, Perth Amboy o Union City. Para ellos, el salario mínimo en efectivo aumentará US$0,43 y se ubicará en US$6,05 por hora, mientras que la propina máxima permitida se mantendrá en US$9,87.

Como ocurre actualmente, si la suma del salario base más las propinas no alcanza el salario mínimo estatal vigente, el empleador está obligado por ley a pagar la diferencia hasta llegar al monto total que marca el estado. Esto significa que los trabajadores tienen derecho a reclamar cuando, aun con propinas, no llegan al mínimo por hora y deben estar atentos a sus talones de pago, especialmente aquellos que trabajan jornadas divididas, turnos partidos o fines de semana con mayor movimiento.

PERSONAL DE CUIDADOS A LARGO PLAZO Y SALUD

Por su parte, el personal de atención directa en centros de cuidados a largo plazo tendrá uno de los salarios mínimos más elevados del estado. Desde el 1 de enero, su tarifa por hora subirá a US$18,92, reflejando la importancia y la alta demanda de este tipo de trabajos dentro del sistema de salud de Nueva Jersey.

En este sector se encuentra un gran número de trabajadoras y trabajadores latinos que se desempeñan como asistentes de enfermería, cuidadores en hogares de ancianos, centros de rehabilitación, residencias de adultos mayores y servicios de cuidado en la comunidad. Para muchas familias hispanas, este aumento significa que quienes sostienen el hogar con empleos en el cuidado podrán enfrentar mejor ciertos gastos como la renta, el seguro médico, el transporte y también apoyar económicamente a familiares en sus países de origen.

¿CÓMO IMPACTA EN LAS FAMILIAS LATINAS DE NUEVA JERSEY?

Estos ajustes forman parte del compromiso asumido por la administración del gobernador Phil Murphy de avanzar hacia una economía considerada más justa y alineada con el costo de vida en el estado. De acuerdo con las autoridades laborales, este proceso comenzó hace ocho años y continúa impactando de manera directa en la vida de miles de trabajadores, incluidos los que viven en comunidades latinas de ciudades como Newark, Jersey City, Paterson, Elizabeth, Passaic, Trenton o Camden.

Para muchos hogares hispanos que combinan varios trabajos, turnos nocturnos y largas horas en sectores como la construcción, la limpieza, la jardinería, la hotelería o la atención en supermercados y bodegas, el aumento del salario mínimo por hora puede ayudar a reducir la presión sobre el presupuesto mensual. Aunque no resuelve por completo el problema de la inflación ni el alto costo de la vivienda en Nueva Jersey, representa un ingreso adicional que puede destinarse a la renta, el pago de deudas, el ahorro para emergencias o el envío de remesas a familiares en América Latina.

¿QUÉ DEBEN TENER EN CUENTA EMPLEADORES Y EMPLEADOS?

Para los empleadores, desde pequeños negocios gestionados por familias latinas hasta empresas más grandes, es fundamental actualizar las nóminas y sistemas de pago antes del 1 de enero de 2026 para evitar incumplimientos y posibles sanciones. Ajustar presupuestos, revisar contratos y comunicar con claridad los cambios al personal ayudará a reducir conflictos y dudas en los primeros meses del año.

Para los trabajadores, especialmente aquellos que laboran en efectivo, con propinas o sin contrato escrito, es importante conocer cuál es el salario mínimo que aplica a su sector, verificar sus recibos de pago y, en caso de detectar diferencias, buscar orientación en organizaciones comunitarias, sindicatos o directamente con el Departamento de Trabajo del estado. Estar informados les da más herramientas para defender sus derechos y cuidar la economía de sus hogares en Nueva Jersey.

Los ciudadanos de Nueva Jersey se beneficiarán con este aumento de salario mínimo, pero deben tener en cuenta que no hay un monto uniforme y todo dependerá del sector al que pertenecen (Foto: AFP)

RESUMEN DE LOS AUMENTOS

Grupo / sector Salario por hora desde el 1 de enero de 2026 Aumento por hora Detalles clave para comunidades latinas en Nueva Jersey Salario mínimo general (mayoría de trabajadores) US$15,92 +US$0,43 Aplica a la mayoría de empleos a tiempo completo y parcial en tiendas, oficinas, servicios, etc. Empleados de pequeñas empresas y trabajos de temporada US$15,23 +US$0,70 Pensado para negocios de menor escala (bodegas, restaurantes familiares, talleres, construcción y servicios temporales) donde se concentra gran parte de la fuerza laboral hispana. Trabajadores agrícolas (por hora o a destajo) US$14,20 +US$0,80 Salario específico para labores en el campo, granjas e invernaderos; muchos empleados son migrantes latinos en trabajos físicamente exigentes. Trabajadores con propinas (restaurantes, bares, hoteles) US$6,05 +US$0,43 El empleador debe completar hasta llegar al mínimo estatal si salario base + propinas no alcanzan US$15,92; muy relevante para meseros, bartenders y personal de servicio latino. Propina máxima permitida para cálculo del mínimo US$9,87 Sin cambio Límite de propina que se puede contar para llegar al salario mínimo; el resto de la propina es adicional para el trabajador. Personal de cuidados a largo plazo US$18,92 No especificado Uno de los salarios mínimos más altos del estado; incluye asistentes de enfermería y cuidadores en hogares de ancianos y centros de rehabilitación, donde hay mucha presencia de trabajadores latinos.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!