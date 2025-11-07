Entre marzo y junio de este 2025 fue la última vez que TD Bank cerró varias de sus sucursales, en aquel periodo clausuró 38 filiales en diez estados. Ahora, cinco meses después, el grupo bancario multinacional anunció que nuevamente prescindirá de otras 51 agencias ubicadas en 13 estados. Si esta noticia te tomó por sorpresa, con el fin de que no sufras más sobresaltos te damos a conocer la lista completa de dependencias que dejarán de funcionar próximamente.
Vale precisar que los cierres forman parte de una estrategia de transición hacia un modelo más enfocado en la banca digital, ya que buscan modernizar los servicios y enfocarse en las operaciones que los clientes realizan a través de su celular o computadora.
LAS SUCURSALES DE TD BANK QUE CERRARÁN PRÓXIMAMENTE
Aunque gran cantidad de gente ha dejado de acudir a una sucursal física, lo cierto es que los más perjudicados con estos cierres son los adultos mayores y/o quienes valoran la atención en persona, por lo que desean conocer si la agencia a la que van con normalidad dejará de funcionar y desde cuándo.
Pues bien, TD Bank confirmó que cerrará 51 sucursales y un punto de atención remota con servicio desde el auto antes de que termine enero de 2026. De esta forma, esta corporación bancaria, que emplea a un promedio de 29,000 personas en Estados Unidos, fortalecerá la experiencia digital, pero sin descuidar su servicio al cliente.
A continuación, la lista completa de las 51 sucursales que cerrará TD Bank en 13 estados en EE.UU.:
Carolina del Norte
- 201 Wren Drive, Hendersonville, NC, 28792
Carolina del Sur
- 260 Columbia Avenue, Chapin, SC, 29036
- 2003 N. Oak Street, Myrtle Beach, SC, 29577
- 5041 Calhoun Memorial Hwy., Easley, SC, 29640
- 307 North Main Street, Marion, SC, 29571
Connecticut
- 123 East Main Street, Plainville, CT, 06062
- 826 Wolcott Road, Wolcott, CT, 06716
- 60 Redding Road, Redding, CT, 06829
Florida
- 2000 K Street, NW, Washington, D.C., 20006
- 255 Alhambra Circle, Coral Gables, FL, 33134
- 1500 NE Miami Gardens Drive, North Miami Beach, FL, 33179
- 2208 66th Street, St Petersburg, FL, 33710
- 3125 W New Haven Avenue, Melbourne, FL, 32904
- 1000 S.E. Highway, Crystal River, FL, 34429
- 1 US 27 North, 621 East, Lake Placid, FL, 33852
Massachusetts
- 175 Cabot Street, Beverly, MA, 01915
- 153 Meadow Street, Chicopee, MA, 01013
- 1708 Falmouth Road, Centerville, MA, 02632
- 45 Central Street, Lowell, MA, 01852
- 99 West Street, Pittsfield, MA, 01201
- 79 Lynnfield Street, Peabody, MA, 01960
- 242 Main Street, Wareham, MA 02571 (remote drive thru)
Maryland
- 8661 Colesville Road, Silver Spring, MD, 20910
Maine
- 32 Goding Avenue, Lincoln Plaza, Lincoln, ME, 04457
- 835 Main Street, P.O. Box 266, Westbrook, ME, 04092
- 217 High Street, Ellsworth, ME, 04605
New Hampshire
- 184 Route 101, Bedford, NH, 03110
- 2561 Main Street, North Conway, NH, 03860
Nueva Jersey
- 385 White Horse Pike, Atco, NJ, 08004
- 177 Columbia Turnpike, Florham Park, NJ, 07932
- 571 East Bay Avenue, Manahawkin, NJ, 08050
- 232 Richmond Avenue, Point Pleasant, NJ, 08742
- 418 Belmont Avenue, Haledon, NJ, 07508
- 230 Forsgate Drive, Jamesburg, NJ, 08831
- 1100 Lake Street, Ramsey, NJ, 07446
- 4057 Asbury Avenue, Tinton Falls, NJ, 07753
Nueva York
- 655 Avenue of the Americas, New York, NY, 10010
- 391 Jericho Turnpike, Jericho, NY, 11853
- 1144 Walt Whitman Road, Melville, NY, 11747
- 620 Route 25A, Mount Sinai, NY, 11766
- 576 Second Avenue, New York, NY, 10016
- 14 Main Street, Hudson Falls, NY, 12839
- 482-484 Bergen Street, Brooklyn, NY, 11217
Pennsylvania
- 399 Market Street, Philadelphia, PA, 19106
- 200 Lancaster Avenue, Devon, PA, 19333
- 9996 Haldeman Avenue, Philadelphia, PA, 19115
- 1064 Second St. Pike, Richboro, PA, 18954
- 131 East McDade Boulevard, Folsom, PA, 19033
Virginia
- 6566 Little River Turnpike, Alexandria, VA, 22003
- 6260 Old Dominion Drive, McLean, VA, 22101
Vermont
- 27 East Allen Street, Winooski, VT, 05404
- 21 Elm Street, Woodstock, VT, 05091
Washington, D.C.
- 2000 K Street, NW, Washington, DC, 20006
¿POR QUÉ TD BANK SIGUE CERRANDO SUCURSALES?
El motivo por el que TD Bank continúa cerrando sus agencias en USA es porque busca modernizar su red minorista haciéndola más sólida y escalable, para ello requiere mejoras tecnológicas y la personalización de los servicios para sus clientes. Pero esto requiere una evaluación minuciosa en la que identifica qué sucursal necesita presencia física para sus usuarios y cuáles solamente canales digitales.
De acuerdo con Boston Business Journal, el grupo bancario multinacional “planea reducir o reubicar hasta el 10% de sus sucursales en Estados Unidos”.