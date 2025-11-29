El Adviento es el momento que marca el inicio del año de la Iglesia y sirve para prepararse espiritualmente para celebrar la Navidad . En Estados Unidos, el Adviento comenzará en una fecha importante e incluirá cuatro domingos dedicados a la reflexión. En esta nota, te informaré cuándo exactamente debes empezar con esta costumbre de rezar y meditar en preparación para el nacimiento de Jesús.

Si bien el Adviento se realiza durante cuatro semanas antes de la fiesta de Navidad, la fecha puede variar cada año y este 2025 no será la excepción. Por lo tanto, es crucial que prestes total atención y disfrutes de estos días que marcan el comienzo del año litúrgico cristiano.

El Adviento es una tradición que se realiza frecuentemente por los ciudadanos estadounidenses. (Crédito: Freepik)

Cuándo inicia el Adviento en 2025

En el presente año, el Adviento marcará su inicio este domingo 30 de noviembre. Esta fecha significa el primer domingo de celebración del tiempo litúrgico y culmina el 24 de diciembre, durante Nochebuena o también conocida como la víspera de Navidad.

Cuáles son los cuatro domingos de Adviento

Según lo indicado por el portal ACI Prensa , estos son los cuatro domingos que conforman el Adviento durante el 2025.

Primero domingo 30 de noviembre : el Adviento comienza el sábado 29 de este mes por la tarde con las oraciones de las primeras Vísperas. En ese momento, se prende la primera vela morada de la Corona de Adviento.

: el Adviento comienza el sábado 29 de este mes por la tarde con las oraciones de las primeras Vísperas. En ese momento, se prende la primera vela morada de la Corona de Adviento. Segundo domingo 7 de diciembre : se enciende la segunda vela morada de la Corona de Adviento. Un día después, se celebra la Solemnidad de la Inmaculada Concepción.

: se enciende la segunda vela morada de la Corona de Adviento. Un día después, se celebra la Solemnidad de la Inmaculada Concepción. Tercer domingo 14 de diciembre: cuando llega el ‘Domingo de Gaudete’, se ilumina la vela rosada, que forma parte de la Corona de Adviento.

cuando llega el ‘Domingo de Gaudete’, se ilumina la vela rosada, que forma parte de la Corona de Adviento. Cuarto domingo 21 de diciembre: la última vela morada de la Corona de Adviento se prende. El periodo de Adviento termina en la noche del martes 24 de diciembre.

Son cuatro velas que conforman la Corona de Adviento. Cada una representa un domingo. (Crédito: Freepik)

Cuál es el propósito de las cuatro velas en la Corona de Adviento

Esta corona tiene cuatro velas que representan ideas muy importantes: esperanza, paz, alegría y amor. Cada domingo antes de Navidad, se va encendiendo una vela nueva. De esta manera, la luz de la corona aumenta poco a poco, marcando que la Navidad está cerca de celebrarse.