En la actualidad, muchos buscan formas de generar ingresos adicionales sin comprometer demasiado tiempo o esfuerzo. Gordon Leslie, un experto en trabajos secundarios y generador de más de US$100,000 mensuales, ha compartido recientemente en un video viral de TikTok una manera sencilla y accesible de ganar hasta US$500 al día, utilizando solo un teléfono y una laptop. Este método ha sido apodado como un “trabajo perezoso”, comparando su facilidad con “imprimir dinero”.

¿En qué consiste este trabajo secundario?

Gordon Leslie ha revelado un truco simple que cualquiera puede poner en práctica: transcribir audio a texto. Compañías como Rev.com pagan entre 30 centavos y US$1.10 por minuto de audio transcrito. Aunque al principio pueda parecer un trabajo tedioso, Leslie asegura que no es necesario hacerlo manualmente.

Gordon Leslie ha revelado un trabajo secundario "perezoso" para ganar US$500 al día. (TikTok gordonleslie)

Según Leslie, existen herramientas y sitios web que realizan esta tarea automáticamente. El proceso es tan fácil como cargar el audio y dejar que el software haga el trabajo por ti. “Todo lo que tienes que hacer es pasar el audio a través de un micrófono y la herramienta generará las transcripciones automáticamente”, explicó.

¿El resultado? Si trabajas ocho horas diarias y logras obtener la tarifa más alta de US$1.10 por minuto, estarías ganando más de US$500 al día, sin haber tenido que escribir una sola palabra por tu cuenta.

Como señala Gordon Leslie, ser tu propio jefe y generar ingresos a través de plataformas digitales es una oportunidad que no debemos subestimar. (TikTok gordonleslie)

¿Es realmente un trabajo “perezoso”?

Aunque pueda sonar como el sueño de cualquier emprendedor, algunos críticos han señalado que trabajar ocho horas transcribiendo no parece ser tan “perezoso” como Leslie lo describe. Sin embargo, el experto responde con claridad: “Mi punto no es que sea completamente sin esfuerzo, sino que puedes ganar hasta US$500 trabajando para ti mismo”. Además, destaca la ventaja de ser tu propio jefe y no tener que depender de un salario tradicional.

Leslie también sugiere que automatizar ciertos aspectos del trabajo, como contratar a alguien para revisar las transcripciones, puede hacer que el proceso sea aún más eficiente. De esta forma, puedes maximizar las ganancias mientras minimizas el tiempo que dedicas personalmente a la tarea.

El auge de los trabajos online

La historia de Gordon Leslie no es única. Otros emprendedores han compartido sus experiencias exitosas con trabajos secundarios online. Un ejemplo destacado es Jenny, conocida en TikTok como @wealthwithjen, quien asegura haber ganado US$6,000 a la semana con un negocio en línea, todo mientras cuida de sus cuatro hijos.

Jenny afirma que cualquier persona puede lograr el mismo nivel de éxito, independientemente de su educación o experiencia previa. En su video viral, comparte los seis pasos clave que le permitieron alcanzar este hito financiero:

Tomar un curso en línea. Completar el curso. Identificar tu audiencia y nicho. Utilizar herramientas como Answer The Public para encontrar preguntas comunes. Crear contenido atractivo. Desarrollar un producto digital.

Jenny destaca que lo logró sin ningún tipo de experiencia previa en marketing digital, y todo fue posible a través de TikTok. Su historia es un recordatorio de que el éxito financiero está al alcance de todos, siempre que se tenga dedicación y creatividad.