“Entre padre e hijo” (titulada en inglés “Between Father and Son”) es una serie mexicana que acaba de sumarse a Netflix con un formato muy particular: episodios de unos diez minutos que se disfrutan casi volando. Así, después de verla, es fácil quedarse con el antojo de seguir revisando el catálogo de la plataforma de la “N” roja para dar con historias que sigan una lógica similar. Por eso, en esta nota, Gestión Mix te presenta otros 5 shows con capítulos breves... ideales para armar tu próxima maratón.

Vale precisar que “Entre padre e hijo” narra la historia de una abogada exitosa que viaja a la casa de su prometido.

Así, termina atrapada en una relación peligrosa con su futuro hijastro, todo en medio de tensiones y secretos dentro de la misma familia.

Antes de continuar, mira el tráiler de la serie de Netflix:

LAS SERIES CON EPISODIOS CORTOS QUE PUEDES VER EN NETFLIX TRAS “ENTRE PADRE E HIJO”

1. “Samuel”

La lista arranca con “Samuel”, serie animada francesa que sigue a un adolescente y a su grupo de amigos, con una mezcla de romance, drama y humor.

Cada capítulo dura alrededor de cuatro a cinco minutos y se construye como una pequeña viñeta musical sobre la adolescencia, con situaciones cotidianas que se resuelven casi en un “suspiro”.

El póster de "Samuel", serie animada de comedia que desarrolla su trama a lo largo de 21 breves episodios (Foto: arte France Cinéma)

2. “El ingenio del amo de casa”

“El ingenio del amo de casa”, por su parte, es una serie japonesa centrada en un hombre con apariencia ruda que se obsesiona con hacer todas las tareas del hogar de forma casi ceremonial.

Cada episodio ronda los seis minutos y se enfoca en una misión doméstica distinta: afilar un cuchillo, reparar una puerta, eliminar manchas rebeldes o hasta preparar tocino ahumado.

3. “Tony”

Por otro lado, “Tony” es una miniserie francesa que acompaña a un aspirante a rapero que también está involucrado en el mundo del narcotráfico, mientras un director y su camarógrafo intentan filmar su día a día para una disquera.

Los episodios duran entre 8 y 15 minutos, y combinan la construcción de un personaje artístico con un entorno criminal cada vez más violento.

4. “Goedam: Cortos de terror”

En el terreno del horror, “Goedam: cortos de terror” reúne ocho historias coreanas de miedo, cada una con una duración de entre 7 a 15 minutos, basadas en leyendas urbanas y elementos del chamanismo.

Estos cortos se enfocan en crear atmósferas inquietantes con recursos mínimos, como si fueran relatos de fogata.

"Goedam: Cortos de terror" es una serie antológica coreana que se compone de 8 episodios en total (Foto: Netflix)

5. “El tiempo que te doy”

Por último, “El tiempo que te doy” se ha ganado su lugar en la lista como una serie española de formato breve, creada y protagonizada por Nadia de Santiago.

Cada capítulo dura alrededor de once minutos y se centra en Lina, una mujer que intenta superar una relación de nueve años con Nico.

Así, se construye una experiencia muy maratoneable, con énfasis en el duelo amoroso y en la reconstrucción personal.