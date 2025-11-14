¡Hutch Mansell está de vuelta en “Nobody 2”! Sí, el esposo, padre y asesino adicto al trabajo regresa para la secuela de la exitosa película de acción y suspenso que nuevamente nos dejará con la boca abierta, ya que el protagonista seguirá pagando su deuda. ¿De qué forma? Asesinando a criminales internacionales, pero al sentirse agotado decide pasar un tiempo con su familia, a la que lleva al parque acuático Wild Bill’s Majestic Midway, el único lugar donde Hutch y su hermano Harry fueron de vacaciones cuando eran niños. Sin embargo, las cosas se salen de control cuando ocurre un pequeño altercado con unos matones, quienes lo pondrán en la mira de una organización criminal. A continuación, conoce a los actores que forman parte del elenco y sus respectivos personajes.

El filme está dirigido por Timo Tjahjanto y escrito por Derek Kolstad y Aaron Rabin. Se estrenó en las salas de cine en agosto de 2025 y ahora llegó a Peacock el 14 de noviembre de 2025.

ACTORES Y PERSONAJES DE “NOBODY 2”

BOB ODENKIRK COMO HUTCH MANSELL

En “Nobody 2”, el actor Bob Odenkirk da vida a Hutch Mansell (Foto: 87North / Universal Pictures / Eighty Two Films / Odenkirk Provissiero Entertainment / OPE Partners)

Bob Odenkirk interpreta a Hutch Mansell, un exagente del gobierno que busca equilibrar su vida familiar con las consecuencias de su pasado violento. Sus vacaciones familiares serán interrumpidas cuando se vuelve a poner a prueba sus habilidades de asesino.

Datos del actor

Nombre completo: Robert John Bob Odenkirk

Lugar de nacimiento: Illinois, Estados Unidos

Fecha y año de nacimiento: 22 de octubre de 1962

Conocido: "Breaking bad", "Nobody", "The Larry Sanders show" y "Better call Saul".

CONNIE NIELSEN COMO BECCA MANSELL

En “Nobody 2”, la actriz Connie Nielsen da vida a Becca Mansell (Foto: 87North / Universal Pictures / Eighty Two Films / Odenkirk Provissiero Entertainment / OPE Partners)

Connie Nielsen interpreta a Becca Mansell, la esposa de Hutch, quien lidia con las repercusiones del pasado de su pareja. Ella seguirá explorando su matrimonio con un asesino retirado.

Datos de la actriz

Nombre completo: Connie Inge-Lise Nielsen

Lugar de nacimiento: Frederikshavn, Dinamarca

Fecha y año de nacimiento: 3 de julio de 1966

Conocida: "The Following", "3 Days to Kill", "Wonder Woman", "Liga de la Justicia", "Wonder Woman 1984" y "Nobody.

JOHN ORTIZ COMO WYATT MARTIN

En “Nobody 2”, el actor John Ortiz da vida a Wyatt Martin (Foto: 87North / Universal Pictures / Eighty Two Films / Odenkirk Provissiero Entertainment / OPE Partners)

John Ortiz interpreta a Wyatt Martin, un operador corrupto de un parque temático al que Hutch va con su familia.

Datos del actor

Nombre completo: John Agustin Ortiz

Lugar de nacimiento: Nueva York, Estados Unidos

Fecha y año de nacimiento: 23 de mayo de 1968

Conocido: "Aliens vs. Predator: Requiem", "Fast & Furious", "Bumblebee", y "The Fallout" y "American Fiction".

CHRISTOPHER LLOYD COMO DAVID MANSELL

En “Nobody 2”, el actor Christopher Lloyd da vida a David Mansell (Foto: 87North / Universal Pictures / Eighty Two Films / Odenkirk Provissiero Entertainment / OPE Partners)

Christopher Lloyd interpreta a David Mansell, padre de Hutch y agente retirado del FBI que ayuda a su hijo.

Datos del actor

Nombre completo: Christopher Allen Lloyd

Lugar de nacimiento: Connecticut, Estados Unidos

Fecha y año de nacimiento: 22 de octubre de 1938

Conocido: "Back to the Future", "The Addams Family", "¿Quién engañó a Roger Rabbit?" y "The Mandalorian".

RZA COMO HARRY MANSELL

En “Nobody 2”, el actor RZA da vida a Harry Mansell (Foto: 87North / Universal Pictures / Eighty Two Films / Odenkirk Provissiero Entertainment / OPE Partners)

RZA interpreta a Harry Mansell, el hermano adoptivo menor de Hutch. Aporta la cuota de humor en la serie.

Datos del actor

Nombre completo: Robert Fitzgerald Diggs

Lugar de nacimiento: Nueva York, Estados Unidos

Fecha y año de nacimiento: 5 de julio de 1969

Conocido: "El hombre con los puños de hierro", "Gánster americano", "Kill Bill" y "Californication".

SHARON STONE COMO LENDINA

En “Nobody 2”, la actriz Sharon Stone da vida a Lendina (Foto: 87North / Universal Pictures / Eighty Two Films / Odenkirk Provissiero Entertainment / OPE Partners)

Sharon Stone interpreta a Lendina, la mente maestra detrás de una operación de contrabando. Ella es la jefa criminal más desquiciada y sanguinaria que ha enfrentado Hutch.

Datos de la actriz

Nombre completo: Sharon Vonne Stone

Lugar de nacimiento: Pensilvania, Estados Unidos

Fecha y año de nacimiento: 10 de marzo de 1958

Conocida: "Basic Instinct", "Casino", "The Muse", "The Mighty", "The Flight Attendant" y "Ratched".

COMPLETAN EL ELENCO:

Nolan Grantham como Hutch joven.

Pyper Braun como Becca joven.

Jahron Wilson como Harry joven.

Colin Hanks como Abel, un sheriff sospechoso.

Michael Ironside como Eddie Williams.

Colin Salmon como “El Barbero”, el antiguo agente de Hutch en el gobierno.

Billy MacLellan como Charlie Williams.

Gage Munroe como Brady Mansell, el hijo adolescente de Hutch.

Paisley Cadorath como Sammy Mansell, la hija pequeña de Hutch.

Jacob Blair como Dann, ayudante del sheriff.

Mckenna Grace como Leah.

Daniel Maclnnis como Toby.

Madison MacIsaac como Lily.

Ryan David Younes como Buddy, amigo de Max.

Cindy Myskiw como una estudiante de último año de baño.

Zara Longe como camarera.

Daniel Bernhardt como Kartoush, el secuaz de Lendina.

Lucius Hoyos como Max Martin, el hijo adolescente de Wyatt.

MIRA AQUÍ EL TRÁILER DE “NOBODY 2″