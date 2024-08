Las historias sencillas también pueden ser interesantes y hermosas. No todo es explosión, ciencia ficción, fantasía. Y, en Netflix, la oferta de películas es tan disímil que puedes hallar desde comedias, épicas y distopías, hasta una ficción de la vida cotidiana de dos personajes que se parecen a un abuelo y un nieto paseando, con tranquilidad, por las calles de tu ciudad. Sin embargo, las apariencias pueden ser engañosas, ya que los protagonistas de esta película esconden algo más.

La cinta, dirigida por Benedict Mique, se ha ganado la preferencia del público de la plataforma de streaming por equilibrar, de la mejor manera, un tono entre divertido y conmovedor en su propuesta.

Nos referimos a “El abuelo y Kid”, el filme filipino que se ha sumado al catálogo en 2024, con una historia que, para muchos, será inolvidable. Tiene esa característica de las películas que nos acompañan en la memoria: una mezcla de tristeza y ternura.

Antes de que te cuente más sobre la trama de la película “El abuelo y Kid”, te dejo el tráiler oficial de la cinta filipina que se ha convertido en una de las más vistas de la plataforma de streaming Netflix.

¿DE QUÉ TRATA “EL ABUELO Y KID”?

De acuerdo a la sinopsis oficial de Netflix, esta es la trama de “El abuelo y Kid”: “Un estafador se dedica a engañar a los ricos, acompañado del niño que crio. Pero su inseparable lazo podría romperse ante una oportunidad que le cambiaría la vida al pequeño”.

Los protagonistas no necesitan tener un vínculo sanguíneo para convertirse en familiares. Su lazo es tan fuerte que, a primera vista, parecen abuelo y nieto. Pero no del tipo convencional, sino una dupla más que particular.

La película nos muestra que el abuelo ha podido enseñarle las escurridizas artes del engaño, para quitarle el dinero a los que, a su parecer, tienen demasiado. Los ricos son sus víctimas, entre jugadas divertidas y momentos conmovedores.

Sin embargo, la realidad cae sobre ellos cuando se enteran de que la vida del niño, conocido como Kid en la ficción, puede cambiar para siempre. Esa transformación viene con una inevitable separación.

Los protagonista de la película "Lolo and the Kid" (Foto: Netflix)

ACTORES Y PERSONAJES DE “EL ABUELO Y KID”

Joel Torre como el abuelo

Euwenn Mikael Aleta como Kid

Shaina Magdayao

Iza Calzado

Nico Antonio

Meryll Soriano

Juan Karlos Labajo

Luka Sero

Joem Bascon

Markki Stroem

Alfred Vargas

¿CÓMO VER “EL ABUELO Y KID”?

La película “El abuelo y Kid” se encuentra disponible en el catálogo de Netflix. Para ver la cinta, de manera online, debes contar con una suscripción vigente a la plataforma de streaming.